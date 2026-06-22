İnşaat Sektörü Hızla Bu Sisteme Geçiyor: Betonun İçine Yüzlerce Küre Koyuyorlar

Mühendis Jorgen Breuning tarafından sürdürülebilir inşaat fikirlerinin yarıştığı bir platform için tasarlanan bu konsept, o dönem yarışmayı birincilikle bitiremedi. Ancak pratik, ekonomik ve çevre dostu yaklaşımıyla kısa sürede tüm dünyanın dikkatini çekerek yapı mühendisliğinde uluslararası bir referans haline gelmeyi başardı. Bugün Avrupa başta olmak üzere pek çok gelişmiş ülkede kullanılan sistem, son dönemde Brezilya gibi gelişmekte olan büyük pazarlarda da profesyonellerin radarına girmiş durumda.