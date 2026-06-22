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İnşaat Sektörü Hızla Bu Sisteme Geçiyor: Betonun İçine Yüzlerce Küre Koyuyorlar

İnşaat Sektörü Hızla Bu Sisteme Geçiyor: Betonun İçine Yüzlerce Küre Koyuyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 14:47
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Modern mimaride sürdürülebilirlik ve verimlilik arayışı, inşaat sektörünü ezber bozan bir teknolojiyle tanıştırdı. İlk kez Danimarka’da geliştirilen ve beton döşemelerin içine yüzlerce geri dönüştürülmüş plastik küre yerleştirilmesine dayanan 'BubbleDeck' sistemi, binaların ağırlığını %35'e kadar azaltarak inşaat dünyasında yeni bir dönem başlatıyor.

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BubbleDeck teknolojisinin kökeni, 1980'lerin başına, Danimarka hükümetinin ekonomik ve ekolojik inşaat çözümleri bulmak adına başlattığı bir girişime dayanıyor.

BubbleDeck teknolojisinin kökeni, 1980'lerin başına, Danimarka hükümetinin ekonomik ve ekolojik inşaat çözümleri bulmak adına başlattığı bir girişime dayanıyor.

Mühendis Jorgen Breuning tarafından sürdürülebilir inşaat fikirlerinin yarıştığı bir platform için tasarlanan bu konsept, o dönem yarışmayı birincilikle bitiremedi. Ancak pratik, ekonomik ve çevre dostu yaklaşımıyla kısa sürede tüm dünyanın dikkatini çekerek yapı mühendisliğinde uluslararası bir referans haline gelmeyi başardı. Bugün Avrupa başta olmak üzere pek çok gelişmiş ülkede kullanılan sistem, son dönemde Brezilya gibi gelişmekte olan büyük pazarlarda da profesyonellerin radarına girmiş durumda.

Mekanizma Nasıl Çalışıyor? Sırrı Nerede?

Mekanizma Nasıl Çalışıyor? Sırrı Nerede?

Sistem, geleneksel binalarda kullanılan 'nervürlü döşeme' mantığıyla benzer bir temele dayanıyor: Betonun yapısal ve mekanik açıdan yük taşımadığı, yani işlevsiz olduğu bölgelerden malzemeyi arındırmak.

BubbleDeck sisteminde, betonun gereksiz olduğu bu ölü bölgelere metal ağlar (donatı katmanları) arasına yerleştirilen geri dönüştürülmüş plastik küreler koyuluyor. Küreler doğrudan bir yük taşımıyor; sadece betonun dolduracağı alanı işgal ederek gereksiz malzeme kullanımını önlüyor. Böylece yapının güvenliğinden ve direncinden ödün verilmeden binlerce ton beton tasarrufu sağlanıyor.

Projelere Göre 3 Farklı Uygulama Formatı

Projelere Göre 3 Farklı Uygulama Formatı

Teknoloji, şantiyelerin ve projelerin ihtiyaçlarına göre üç farklı formatta uygulanabiliyor:

  • Modüler Sistem: Geçici kalıplar kullanılarak betonun şantiyede iki aşamalı olarak dökülmesiyle uygulanıyor.

  • Ön Döşeme: Ekstra kalıp işçiliğine gerek kalmadan, betonun tek seferde dökülmesine imkan tanıyor.

  • Önceden Üretilmiş Paneller: Tamamen endüstriyel fabrikalarda üretilip şantiyeye hazır halde getirilerek montaj süresini dramatik şekilde kısaltıyor.

BubbleDeck Mühendislere ve Müteahhitlere Ne Vaat Ediyor?

BubbleDeck Mühendislere ve Müteahhitlere Ne Vaat Ediyor?

Bu yenilikçi sistem, inşaat projelerine dört temel alanda devrimsel avantajlar sunuyor:

  • Maliyet ve Malzeme Tasarrufu: Beton sadece gerekli yerlerde kullanıldığı için çimento, çelik ve kalıp destek malzemelerinden ciddi oranlarda tasarruf ediliyor.

  • Mimari Özgürlük (Geniş Açıklıklar): Sistem, binalarda daha az ara kolon kullanılmasının önünü açıyor. Karmaşık ve maliyetli öngerilme tekniklerine ihtiyaç duymadan ticari ve endüstriyel yapılarda devasa geniş alanlar oluşturulabiliyor.

  • Hafifleyen Yapılar, Güçlü Temeller: Geleneksel döşemelere kıyasla binaları üçte bir oranında hafifleten bu sistem, temele binen yükü azalttığı için alt yapı ve temel maliyetlerini de zincirleme olarak düşürüyor.

  • Doğa Dostu Yapılar: Tamamen geri dönüştürülmüş plastiklerin kullanılması ve beton üretimi azaldığı için karbon emisyonlarının düşmesi, projelerin uluslararası yeşil bina sertifikaları almasını kolaylaştırıyor.

Sistemin sunduğu tüm bu muazzam avantajlara rağmen, küresel çapta yaygınlaşmasının önünde özellikle gelişmekte olan ülkelerde bazı teknik ve lojistik engeller bulunuyor.

Sistemin sunduğu tüm bu muazzam avantajlara rağmen, küresel çapta yaygınlaşmasının önünde özellikle gelişmekte olan ülkelerde bazı teknik ve lojistik engeller bulunuyor.

Örneğin Brezilya'da bu sistemi uygulamak isteyen mühendisler şu duvarlara çarpıyor:

  • Teknolojik altyapıyı destekleyen yerel teknik standartlar (normlar) henüz oluşturulmadığı için mühendisler uluslararası yönetmeliklere güvenmek zorunda kalıyor. Bu da yerel pazarda bir nebze güvensizlik yaratıyor.

  • Sistemin hatasız uygulanabilmesi için şantiye ekiplerinin ve mühendislerin özel bir eğitim sürecinden geçmesi gerekiyor.

  • İstenen boyut ve standartlarda geri dönüştürülmüş plastik küre üretecek yerel tedarikçi ağının henüz emekleme aşamasında olması, büyük projelerde tedarik risklerini beraberinde getiriyor.

Uzmanlara göre, teknik ve lojistik engellerin kademeli olarak aşılmasıyla birlikte BubbleDeck döşeme sistemi inşaat sektörünün geleceği olmaya aday. Özellikle sürdürülebilirlik normlarının katılaştığı, maliyet yönetiminin kritikleştiği günümüz dünyasında, düzenlemelerin gelişmesi ve geri dönüşüm pazarının büyümesiyle bu 'plastik küreli' yeşil betonların çok yakın zamanda standart hale gelmesi bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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