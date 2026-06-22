İnşaat Sektörü Hızla Bu Sisteme Geçiyor: Betonun İçine Yüzlerce Küre Koyuyorlar
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Modern mimaride sürdürülebilirlik ve verimlilik arayışı, inşaat sektörünü ezber bozan bir teknolojiyle tanıştırdı. İlk kez Danimarka’da geliştirilen ve beton döşemelerin içine yüzlerce geri dönüştürülmüş plastik küre yerleştirilmesine dayanan 'BubbleDeck' sistemi, binaların ağırlığını %35'e kadar azaltarak inşaat dünyasında yeni bir dönem başlatıyor.
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BubbleDeck teknolojisinin kökeni, 1980'lerin başına, Danimarka hükümetinin ekonomik ve ekolojik inşaat çözümleri bulmak adına başlattığı bir girişime dayanıyor.
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Mekanizma Nasıl Çalışıyor? Sırrı Nerede?
Projelere Göre 3 Farklı Uygulama Formatı
BubbleDeck Mühendislere ve Müteahhitlere Ne Vaat Ediyor?
Sistemin sunduğu tüm bu muazzam avantajlara rağmen, küresel çapta yaygınlaşmasının önünde özellikle gelişmekte olan ülkelerde bazı teknik ve lojistik engeller bulunuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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