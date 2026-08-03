Kariyerini Birlikte Planlayalım: Sana En Uygun Bölüm Hangisi?

Bir mekâna girdiğinde yalnızca nasıl göründüğüne değil, nasıl daha kullanışlı hâle gelebileceğine de dikkat ediyorsun. Renkleri, ışığı, mobilyaları ve küçük detayları bir araya getirerek sıradan bir alanı bambaşka bir yere dönüştürme fikri seni heyecanlandırıyor. Yaratıcılığını teknik düşünme ve planlama becerinle buluşturabileceğin İç Mimarlık, sana en uygun bölüm olabilir.

Estetik ve işlevsel yaşam alanları tasarlayabileceğin İç Mimarlık bölümünü İstanbul Kent Üniversitesi’nde keşfet.