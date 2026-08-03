Kariyerini Birlikte Planlayalım: Sana En Uygun Bölüm Hangisi?
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Üniversite tercihi yalnızca puan ve sıralama meselesi değil. Nasıl düşündüğün, ne üretmekten keyif aldığın ve gelecekte nasıl bir çalışma hayatı istediğin de önemli. Sekiz soruyu yanıtla, kariyer kişiliğine en uygun Kent Üniversitesi bölümünü söyleyelim! 🎓
1. Hadi başlayalım! Hayalindeki çalışma gününde hangisi kesinlikle olmalı?
2. Bir günlük ders programı seçmen gerekse hangisini seçerdin?
3. Bir grup projesinde genellikle hangi rolü üstlenirsin?
4. Seni en iyi anlatan düşünme biçimi hangisi?
5. Hangi film veya dizi karakterinin enerjisi sana daha yakın?
6. Bir süper gücün olsaydı hangisini seçerdin? 🦸
7. Bir günlüğüne içerik üreticisi olsan hangi konuda hesap açardın?
8. Son olarak, gelecekte hangi cümleyi kurmak seni daha çok heyecanlandırır?
Seçimlerine göre senin için en uygun bölüm Diş Hekimliği 🦷
Seçimlerine göre senin için en uygun bölüm Eczacılık 💊
Seçimlerine göre senin için en uygun bölüm Psikoloji 🧠
Seçimlerine göre senin için en uygun bölüm Bilgisayar Mühendisliği 💻
Seçimlerine göre senin için en uygun bölüm İç Mimarlık 🏠
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