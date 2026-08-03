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Kariyerini Birlikte Planlayalım: Sana En Uygun Bölüm Hangisi?

Kariyerini Birlikte Planlayalım: Sana En Uygun Bölüm Hangisi?

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Onedio Content - Onedio Editörü
03.08.2026 - 10:14 Son Güncelleme: 03.08.2026 - 10:55
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Üniversite tercihi yalnızca puan ve sıralama meselesi değil. Nasıl düşündüğün, ne üretmekten keyif aldığın ve gelecekte nasıl bir çalışma hayatı istediğin de önemli. Sekiz soruyu yanıtla, kariyer kişiliğine en uygun Kent Üniversitesi bölümünü söyleyelim! 🎓

1. Hadi başlayalım! Hayalindeki çalışma gününde hangisi kesinlikle olmalı?

2. Bir günlük ders programı seçmen gerekse hangisini seçerdin?

3. Bir grup projesinde genellikle hangi rolü üstlenirsin?

4. Seni en iyi anlatan düşünme biçimi hangisi?

5. Hangi film veya dizi karakterinin enerjisi sana daha yakın?

6. Bir süper gücün olsaydı hangisini seçerdin? 🦸

7. Bir günlüğüne içerik üreticisi olsan hangi konuda hesap açardın?

8. Son olarak, gelecekte hangi cümleyi kurmak seni daha çok heyecanlandırır?

Seçimlerine göre senin için en uygun bölüm Diş Hekimliği 🦷

Seçimlerine göre senin için en uygun bölüm Diş Hekimliği 🦷

Detayları fark eden, el becerisine güvenen ve insanlarla birebir çalışmaktan keyif alan birisin. Yaptığın işin sonucunu doğrudan görmek ve insanların yaşam kalitesine katkıda bulunmak seni motive ediyor. Bilimsel bilgiyle uygulama becerisini aynı meslekte buluşturan Diş Hekimliği, kariyer kişiliğinle oldukça uyumlu görünüyor.

İnsanların sağlığına ve gülümsemesine dokunabileceğin Diş Hekimliği bölümünü İstanbul Kent Üniversitesi’nde keşfet.

Seçimlerine göre senin için en uygun bölüm Eczacılık 💊

Seçimlerine göre senin için en uygun bölüm Eczacılık 💊

Araştırmayı, detaylarla çalışmayı ve kararlarını bilimsel bilgilere dayandırmayı seviyorsun. Sağlık alanında uzmanlaşmak, ilaçların geliştirilme ve doğru kullanım süreçlerini öğrenmek sana oldukça uygun. Dikkatli, güvenilir ve bilim odaklı yapın düşünüldüğünde Eczacılık tam sana göre olabilir.

Bilimsel bilgiyi insan sağlığıyla buluşturabileceğin Eczacılık bölümünü İstanbul Kent Üniversitesi’nde keşfet.

Seçimlerine göre senin için en uygun bölüm Psikoloji 🧠

Seçimlerine göre senin için en uygun bölüm Psikoloji 🧠

İnsanları gözlemleme ve davranışların ardındaki nedenleri anlama konusunda doğal bir merakın var. İyi bir dinleyici olmanın yanında olaylara farklı açılardan bakabiliyor, insanların duygu ve düşüncelerini kolayca fark edebiliyorsun. İnsan zihnini bilimsel yöntemlerle keşfetmek istiyorsan Psikoloji senin bölümün olabilir.

İnsan davranışlarını ve zihnin çalışma biçimini İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji bölümünde keşfet.

Seçimlerine göre senin için en uygun bölüm Bilgisayar Mühendisliği 💻

Seçimlerine göre senin için en uygun bölüm Bilgisayar Mühendisliği 💻

Bir problemle karşılaştığında onu parçalara ayırıp mantıklı bir çözüm bulmaya çalışıyorsun. Teknolojiyle yalnızca vakit geçirmek değil, onu kullanarak yeni sistemler ve ürünler geliştirmek istiyorsun. Analitik düşünme biçimin ve üretme isteğin, Bilgisayar Mühendisliği ile oldukça iyi eşleşiyor.

Teknolojiye yön veren projeler üretebileceğin Bilgisayar Mühendisliği bölümünü İstanbul Kent Üniversitesi’nde keşfet.

Seçimlerine göre senin için en uygun bölüm İç Mimarlık 🏠

Seçimlerine göre senin için en uygun bölüm İç Mimarlık 🏠

Bir mekâna girdiğinde yalnızca nasıl göründüğüne değil, nasıl daha kullanışlı hâle gelebileceğine de dikkat ediyorsun. Renkleri, ışığı, mobilyaları ve küçük detayları bir araya getirerek sıradan bir alanı bambaşka bir yere dönüştürme fikri seni heyecanlandırıyor. Yaratıcılığını teknik düşünme ve planlama becerinle buluşturabileceğin İç Mimarlık, sana en uygun bölüm olabilir.

Estetik ve işlevsel yaşam alanları tasarlayabileceğin İç Mimarlık bölümünü İstanbul Kent Üniversitesi’nde keşfet.

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