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7.600 Ton Ağırlığındaki Dev Okulu 62 Metre Yürüttüler

7.600 Ton Ağırlığındaki Dev Okulu 62 Metre Yürüttüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 13:17
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Çin’in Şanghay kentinde, 85 yıllık tarihi bir ilkokul binası, yıkılmaktan kurtarılmak için geliştirilen özel bir 'yürüyen makine' teknolojisiyle 62 metre uzağa taşındı. 7 bin 600 ton ağırlığındaki devasa yapının robotik bacaklarla adeta insan gibi adım atarak hareket ettirilmesi, dünyada bir ilk olarak kayıtlara geçti.

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Çin’in hızlı modernleşme ve kentleşme adımları, tarihi mirası koruma çabalarıyla birleşince ortaya sıra dışı bir mühendislik başarısı çıktı.

Çin’in hızlı modernleşme ve kentleşme adımları, tarihi mirası koruma çabalarıyla birleşince ortaya sıra dışı bir mühendislik başarısı çıktı.

Şanghay’ın doğusundaki Huangpu bölgesinde bulunan tarihi Lagena İlkokulu, yeni bir ticari kompleks projesine yer açmak amacıyla yıkılmak yerine, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir yöntemle 'yürütülerek' yeni yerine taşındı.

Eski Fransız İmtiyaz Bölgesi belediye kurulu tarafından inşa edilen 5 katlı tarihi okul, geleneksel binalardan farklı olarak 'T' şeklinde bir mimariye sahipti. Yapının düzensiz şekli ve doğrusal bir hat yerine kavisli bir rota izlenerek döndürülme zorunluluğu, raylar üzerinde kaydırma veya araçlarla çekme gibi geleneksel yöntemleri imkansız kıldı.

Projenin baş teknik sorumlusu Lan Wuji ve şirketi Shanghai Evolution Shift tarafından geliştirilen teknolojiyle, binanın altına tam 198 adet hareketli destek yerleştirildi.

Projenin baş teknik sorumlusu Lan Wuji ve şirketi Shanghai Evolution Shift tarafından geliştirilen teknolojiyle, binanın altına tam 198 adet hareketli destek yerleştirildi.

Binanın kolonları kesildikten sonra devreye giren bu sensörlü destekler, adeta birer robotik bacak gibi işlev görerek insan adımlarını taklit etti ve sırayla yukarı-aşağı hareket ederek binayı ilerletti.

Süreci değerlendiren Lan Wuji, 'Bu, binaya ayağa kalkıp yürüyebilmesi için koltuk değneği vermek gibi bir şey. 23 yıllık meslek hayatım boyunca yapıları kavisli bir şekilde hareket ettirebilen başka bir teknoloji görmedim' ifadelerini kullandı.

Toplamda 18 gün süren titiz çalışma sonucunda, 7.600 tonluk okul binası kendi ekseninde 21 derece döndürüldü ve 62 metre (203 feet) uzaklıktaki yeni konumuna güvenle yerleştirildi.

Toplamda 18 gün süren titiz çalışma sonucunda, 7.600 tonluk okul binası kendi ekseninde 21 derece döndürüldü ve 62 metre (203 feet) uzaklıktaki yeni konumuna güvenle yerleştirildi.

Taşınma işleminin ardından tarihi binanın, kültürel miras koruma ve eğitim merkezi olarak hizmet vereceği açıklandı.

Proje sorumlusu Lan Wuji, yer değiştirme maliyetinin projeden projeye değiştiğini belirterek kesin bir rakam vermedi ancak şu vurguyu yaptı:

Proje sorumlusu Lan Wuji, yer değiştirme maliyetinin projeden projeye değiştiğini belirterek kesin bir rakam vermedi ancak şu vurguyu yaptı:

'Yer değiştirme ilk tercih değil, tarihi binalara hiç dokunmamayı tercih ederim. Ancak bu yöntem yıkımdan çok daha iyi. Ayrıca genel olarak, bir yapıyı yıkıp yeni bir yerde sıfırdan inşa etmekten daha ucuz.'

Daha önce de 2003 yılında Şanghay Konser Salonu’nu 66 metre, 2013 yılında ise Zhengguanghe Binası'nı 38 metre kaydırarak bu alanda öncü olan Şanghay şehri, Lagena İlkokulu projesiyle 'yürüyen makine' teknolojisini dünyada ilk kez kullanarak mühendislik tarihine yeni bir sayfa eklemiş oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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