7.600 Ton Ağırlığındaki Dev Okulu 62 Metre Yürüttüler

'Yer değiştirme ilk tercih değil, tarihi binalara hiç dokunmamayı tercih ederim. Ancak bu yöntem yıkımdan çok daha iyi. Ayrıca genel olarak, bir yapıyı yıkıp yeni bir yerde sıfırdan inşa etmekten daha ucuz.'

Daha önce de 2003 yılında Şanghay Konser Salonu’nu 66 metre, 2013 yılında ise Zhengguanghe Binası'nı 38 metre kaydırarak bu alanda öncü olan Şanghay şehri, Lagena İlkokulu projesiyle 'yürüyen makine' teknolojisini dünyada ilk kez kullanarak mühendislik tarihine yeni bir sayfa eklemiş oldu.