7.600 Ton Ağırlığındaki Dev Okulu 62 Metre Yürüttüler
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Çin’in Şanghay kentinde, 85 yıllık tarihi bir ilkokul binası, yıkılmaktan kurtarılmak için geliştirilen özel bir 'yürüyen makine' teknolojisiyle 62 metre uzağa taşındı. 7 bin 600 ton ağırlığındaki devasa yapının robotik bacaklarla adeta insan gibi adım atarak hareket ettirilmesi, dünyada bir ilk olarak kayıtlara geçti.
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Çin’in hızlı modernleşme ve kentleşme adımları, tarihi mirası koruma çabalarıyla birleşince ortaya sıra dışı bir mühendislik başarısı çıktı.
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Projenin baş teknik sorumlusu Lan Wuji ve şirketi Shanghai Evolution Shift tarafından geliştirilen teknolojiyle, binanın altına tam 198 adet hareketli destek yerleştirildi.
Toplamda 18 gün süren titiz çalışma sonucunda, 7.600 tonluk okul binası kendi ekseninde 21 derece döndürüldü ve 62 metre (203 feet) uzaklıktaki yeni konumuna güvenle yerleştirildi.
Proje sorumlusu Lan Wuji, yer değiştirme maliyetinin projeden projeye değiştiğini belirterek kesin bir rakam vermedi ancak şu vurguyu yaptı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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