Suyun Ortasına Kuracakları Bu Dev Yapıyla Denizden Bedava Elektrik Üretecekler
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Madagaskar'da 'Baobab Şelalesi' adı verilen fütüristik bir mega yapı projesi tasarlandı. Jacques Rougerie Vakfı Yarışması için mimar Ahmad Eghtesad tarafından hazırlanan konsept, okyanus ortasında hem yenilenebilir enerji üretmeyi hem de sosyal rehabilitasyon merkezi kurmayı hedefliyor.
Henüz tasarım aşamasında olan ve inşa edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyan açık deniz altyapı projesi, sıra dışı mimari iddiaları ve enerji üretim modeliyle uluslararası basının gündemine geldi.
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Projenin teknik tasarımına göre, dairesel yapının merkezini çevreleyen yapay şelale sistemi kurulması öngörülüyor.
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Projenin bir diğer iddialı ayağını ise sosyal işlevi oluşturuyor.
Görsel tasarımında Madagaskar’ın sembolü olan baobab ağacının su depolama ve zorlu şartlara dayanma özelliklerinden esinlenilen komplekste; idari birimler, konutlar, topluluk pazarları ve yürüyüş yolları yer alıyor.
Baobab Şelalesi, Madagaskar'ın elektrik altyapısı eksikliği ve sosyo-ekonomik sorunlarına teorik bir çözüm modeli olarak sunulsa da şu an için spekülatif ve konsept bir mimari çalışma niteliği taşıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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