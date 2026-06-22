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Suyun Ortasına Kuracakları Bu Dev Yapıyla Denizden Bedava Elektrik Üretecekler

Suyun Ortasına Kuracakları Bu Dev Yapıyla Denizden Bedava Elektrik Üretecekler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 11:32
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Madagaskar'da 'Baobab Şelalesi' adı verilen fütüristik bir mega yapı projesi tasarlandı. Jacques Rougerie Vakfı Yarışması için mimar Ahmad Eghtesad tarafından hazırlanan konsept, okyanus ortasında hem yenilenebilir enerji üretmeyi hem de sosyal rehabilitasyon merkezi kurmayı hedefliyor.

Henüz tasarım aşamasında olan ve inşa edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyan açık deniz altyapı projesi, sıra dışı mimari iddiaları ve enerji üretim modeliyle uluslararası basının gündemine geldi.

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Projenin teknik tasarımına göre, dairesel yapının merkezini çevreleyen yapay şelale sistemi kurulması öngörülüyor.

Projenin teknik tasarımına göre, dairesel yapının merkezini çevreleyen yapay şelale sistemi kurulması öngörülüyor.

Klasik akarsu barajlarından farklı olarak bu sistemde okyanus suyu kullanılacak.

  • Çalışma Prensibi: Deniz suyunun, yapının alt kısmına entegre edilen derin şaftlardan aşağı doğru akıtılması planlanıyor.

  • Türbin Sistemi: Şaftların içine yerleştirilecek hidrolik türbinlerin, bu su akışıyla dönerek adanın enerji ihtiyacını karşılaması ve bölge için elektrik üretmesi amaçlanıyor.

Projenin bir diğer iddialı ayağını ise sosyal işlevi oluşturuyor.

Projenin bir diğer iddialı ayağını ise sosyal işlevi oluşturuyor.

Tasarım, geleneksel hapishane mimarisini değiştirerek kendi kendine yeten bir ıslah ve eğitim kampüsü yaratmayı hedefliyor.

  • Tarım ve Mesleki Eğitim: Tesiste kalacak kişilerin, dikey tarım alanlarında ve seralarda çalışarak mesleki beceriler kazanması planlanıyor.

  • Kademeli Dönüşüm: Tasarım senaryosuna göre, rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra yapının işlevi değiştirilecek. Tesisin ilerleyen süreçte bilimsel araştırma merkezine ve eko-turizm odaklı bir konaklama alanına dönüştürülmesi öngörülüyor.

Görsel tasarımında Madagaskar’ın sembolü olan baobab ağacının su depolama ve zorlu şartlara dayanma özelliklerinden esinlenilen komplekste; idari birimler, konutlar, topluluk pazarları ve yürüyüş yolları yer alıyor.

Görsel tasarımında Madagaskar’ın sembolü olan baobab ağacının su depolama ve zorlu şartlara dayanma özelliklerinden esinlenilen komplekste; idari birimler, konutlar, topluluk pazarları ve yürüyüş yolları yer alıyor.

Yapının su altında kalan kısmında ise basınca dayanıklı camdan üretilmesi planlanan bir su altı gözlem kubbesi bulunuyor. Bu kubbe vasıtasıyla bölgedeki mercan resiflerinin ve deniz ekosisteminin izlenmesi amaçlanıyor.

Baobab Şelalesi, Madagaskar'ın elektrik altyapısı eksikliği ve sosyo-ekonomik sorunlarına teorik bir çözüm modeli olarak sunulsa da şu an için spekülatif ve konsept bir mimari çalışma niteliği taşıyor.

Baobab Şelalesi, Madagaskar'ın elektrik altyapısı eksikliği ve sosyo-ekonomik sorunlarına teorik bir çözüm modeli olarak sunulsa da şu an için spekülatif ve konsept bir mimari çalışma niteliği taşıyor.

Projenin hayata geçmesi için gerekli finansman, mühendislik fizibilitesi ve resmi izinler konusunda henüz somut bir adım atılmış değil.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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