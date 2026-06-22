Suyun Ortasına Kuracakları Bu Dev Yapıyla Denizden Bedava Elektrik Üretecekler

Madagaskar'da 'Baobab Şelalesi' adı verilen fütüristik bir mega yapı projesi tasarlandı. Jacques Rougerie Vakfı Yarışması için mimar Ahmad Eghtesad tarafından hazırlanan konsept, okyanus ortasında hem yenilenebilir enerji üretmeyi hem de sosyal rehabilitasyon merkezi kurmayı hedefliyor.

Henüz tasarım aşamasında olan ve inşa edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyan açık deniz altyapı projesi, sıra dışı mimari iddiaları ve enerji üretim modeliyle uluslararası basının gündemine geldi.

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