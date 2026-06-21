Gökyüzünde Kayboldular, Bir Daha Bulunamadılar: Kurgudan Daha Tuhaf 5 Çözülememiş Havacılık Gizemi
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Havacılık tarihi, kurgudan daha şaşırtıcı gerçek gizemleri barındıran nadir alanlardan biridir. Modern uçaklar kara kutu kayıt sistemleri, uydu takibi ve küresel iletişim ağlarıyla donatılmış olmalarına karşın bazı uçuşlar hâlâ tam anlamıyla açıklanamıyor. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) verilerine göre 1970'ten bu yana 80'i aşkın ticari uçuş hâlâ 'kayıp statüsünde' ya da 'açıklanamaz' olarak kayıtlı. Aşağıda kurguyu solda bırakan beş gerçek havacılık gizemi sıralanıyor.
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1. MH370: Modern havacılığın en büyük kayıp uçuşu
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2. Amelia Earhart ve Howland Adası gizemi
3. Flying Tiger Line Uçuşu 739: Pasifik'te iz bırakmayan tanker uçuşu
4. Star Dust Uçuşu: 50 yıl sonra kardan çıkan uçak
5. Frederick Valentich: UFO iddiasıyla gözden kaybolan pilot
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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