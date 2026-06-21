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Gökyüzünde Kayboldular, Bir Daha Bulunamadılar: Kurgudan Daha Tuhaf 5 Çözülememiş Havacılık Gizemi

Gökyüzünde Kayboldular, Bir Daha Bulunamadılar: Kurgudan Daha Tuhaf 5 Çözülememiş Havacılık Gizemi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 15:54
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Havacılık tarihi, kurgudan daha şaşırtıcı gerçek gizemleri barındıran nadir alanlardan biridir. Modern uçaklar kara kutu kayıt sistemleri, uydu takibi ve küresel iletişim ağlarıyla donatılmış olmalarına karşın bazı uçuşlar hâlâ tam anlamıyla açıklanamıyor. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) verilerine göre 1970'ten bu yana 80'i aşkın ticari uçuş hâlâ 'kayıp statüsünde' ya da 'açıklanamaz' olarak kayıtlı. Aşağıda kurguyu solda bırakan beş gerçek havacılık gizemi sıralanıyor.

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1. MH370: Modern havacılığın en büyük kayıp uçuşu

1. MH370: Modern havacılığın en büyük kayıp uçuşu

8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e hareket eden Malaysia Airlines Uçuşu 370, 227 yolcu ve 12 mürettebatıyla kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra radar ekranlarından silindi. Uçak, rotasından saptı; transponder kapatıldı; uydu verileri Güney Hint Okyanusu üzerinde son bir 'el sıkışma' kaydetti. 2015-2016 yıllarında Hint Okyanusu kıyılarında bulunan birkaç kanat parçası Boeing 777'ye ait olduğu doğrulandı ancak ana gövde hiçbir zaman bulunamadı. Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu (ATSB), 2017'de kapsamlı arama sonucunu raporladı: 120.000 km²'lik alan tarandı, sonuç bulunamadı.

2. Amelia Earhart ve Howland Adası gizemi

2. Amelia Earhart ve Howland Adası gizemi

Dünyayı dolaşma girişimi sırasında 2 Temmuz 1937'de Pasifik Okyanusu üzerinde kaybolan Amelia Earhart ve navigatör Fred Noonan, havacılık tarihinin en ikonik gizemli kayıplarından birini oluşturuyor. ABD Savcılığı resmi olarak uçağın Pasifik'e düştüğünü kabul etse de TIGHAR (The International Group for Historic Aircraft Recovery) örgütü Nikumaroro Adası'nda yürüttüğü kazılarda 1930'lara ait bazı kemik kalıntıları ve uçak enkaz parçaları bulduğunu açıkladı. 2023 yılında derinsu robotu görüntüleri Nikumaroro açıklarında yeni kalıntılar tespit etti; ancak kesin doğrulama henüz yapılamadı.

3. Flying Tiger Line Uçuşu 739: Pasifik'te iz bırakmayan tanker uçuşu

3. Flying Tiger Line Uçuşu 739: Pasifik'te iz bırakmayan tanker uçuşu

16 Mart 1962'de 96 ABD askeri personeli ve 11 mürettebatı taşıyan Super Constellation, Batı Pasifik üzerinde radar ekranından kayboldu. Güzergâhta hiçbir enkaz, yüzen parça ya da hayatta kalan bulunamadı; Batı Pasifik kıyılarını tarayan araştırma ekipleri boş döndü. ABD Sivil Havacılık Kurulu (CAB) soruşturması 'açıklanamayan kayıp' sonucuyla kapatıldı; kimi araştırmacı uçağa ait olduğu iddia edilen yapı parçalarının Vietnam kıyısında bulunduğunu bildirdi, ancak bu bulgular asla resmi olarak doğrulanamadı.

4. Star Dust Uçuşu: 50 yıl sonra kardan çıkan uçak

4. Star Dust Uçuşu: 50 yıl sonra kardan çıkan uçak

2 Ağustos 1947'de Arjantin'den Şili'ye giden British South American Airways'e ait Star Dust, And Dağları üzerinde kayboldu. 50 yıl sonra, 1998'de eriyen bir buzul içinde uçağın kalıntıları ve yolcuların cenazeleri çıktı. Kazanın sebebi bugün iyi belgelenmiş: uçak jet akımını yanlış hesaplamış ve And Dağları'nın öte yanında olduğunu zannederken aslında tepelere çarpacak kadar alçakta uçuyordu. Gizemin 50 yıllık perdesi, modern hava koşulları anlayışının yokluğundan kaynaklanıyordu.

5. Frederick Valentich: UFO iddiasıyla gözden kaybolan pilot

5. Frederick Valentich: UFO iddiasıyla gözden kaybolan pilot

21 Ekim 1978'de Avustralya'nın Bass Boğazı üzerinde uçan genç pilot Frederick Valentich, kontrol kulesine tuhaf bir nesnenin kendisini takip ettiğini bildirdi. Son ses kaydında metalik bir sürtünme sesi duyuldu ve ardından her şey kesildi. Enkaz ya da ceset hiçbir zaman bulunamadı. Avustralya Havacılık Güvenliği Ofisi soruşturmayı 'açıklanamaz' ile kapattı; olayın UFO camiasında bugün hâlâ referans kaynak olarak kullanıldığı biliniyor. Uzmanlar alternatif açıklama olarak pilot hatası ve düşey disorientasyon senaryosunu öne sürmektedir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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