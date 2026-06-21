Gökyüzünde Kayboldular, Bir Daha Bulunamadılar: Kurgudan Daha Tuhaf 5 Çözülememiş Havacılık Gizemi

21 Ekim 1978'de Avustralya'nın Bass Boğazı üzerinde uçan genç pilot Frederick Valentich, kontrol kulesine tuhaf bir nesnenin kendisini takip ettiğini bildirdi. Son ses kaydında metalik bir sürtünme sesi duyuldu ve ardından her şey kesildi. Enkaz ya da ceset hiçbir zaman bulunamadı. Avustralya Havacılık Güvenliği Ofisi soruşturmayı 'açıklanamaz' ile kapattı; olayın UFO camiasında bugün hâlâ referans kaynak olarak kullanıldığı biliniyor. Uzmanlar alternatif açıklama olarak pilot hatası ve düşey disorientasyon senaryosunu öne sürmektedir.