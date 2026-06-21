Bahçe Uzmanları Yazın Çimleri Biçmenin Altın Saatini Açıkladı
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Sıcak hava dalgalarının etkisini artırdığı yaz aylarında, yemyeşil ve sağlıklı bir bahçeye sahip olmak zorlaşabiliyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların çimler üzerinde büyük bir stres yarattığını belirterek, yanlış saatte yapılan çim biçme işleminin bahçede sararmalara, nem kaybına ve kurumaya yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
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Bahçe ve peyzaj uzmanlarına göre, sıcak havalarda çim biçmek için en ideal zaman sanıldığı gibi sabahın çok erken saatleri değil, sabah geç saatler olan 10:00 ile 12:00 arasıdır.
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Günün en sıcak saatleri olan öğle vaktinde çim biçmekten kesinlikle kaçınılması gerekiyor.
Çimlerin en iyi görünümünü korumak için normal şartlarda (aktif büyüme mevsiminde) haftada en az bir kez biçilmesi tavsiye ediliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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