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Bahçe Uzmanları Yazın Çimleri Biçmenin Altın Saatini Açıkladı

Bahçe Uzmanları Yazın Çimleri Biçmenin Altın Saatini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 14:07
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Sıcak hava dalgalarının etkisini artırdığı yaz aylarında, yemyeşil ve sağlıklı bir bahçeye sahip olmak zorlaşabiliyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların çimler üzerinde büyük bir stres yarattığını belirterek, yanlış saatte yapılan çim biçme işleminin bahçede sararmalara, nem kaybına ve kurumaya yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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Bahçe ve peyzaj uzmanlarına göre, sıcak havalarda çim biçmek için en ideal zaman sanıldığı gibi sabahın çok erken saatleri değil, sabah geç saatler olan 10:00 ile 12:00 arasıdır.

Bahçe ve peyzaj uzmanlarına göre, sıcak havalarda çim biçmek için en ideal zaman sanıldığı gibi sabahın çok erken saatleri değil, sabah geç saatler olan 10:00 ile 12:00 arasıdır.

Uzmanlar bu saat diliminin avantajlarını şu şekilde sıralıyor:

  • Sabahın ilk saatlerinde çimlerin üzerinde biriken çiğ, biçme bıçakları için doğal bir yağlayıcı görevi görür. Bu sayede bıçaklar çimlerin arasından çok daha sorunsuz kayar.

  • Saat 10:00 civarına gelindiğinde çim yaprakları ideal kuruluk seviyesine ulaşır. Bu da kesimin daha temiz olmasını ve biçilen çimlerin daha verimli bir şekilde gübreye dönüşmesini sağlar.

  • Bu saatlerde hava henüz en yüksek sıcaklığına ulaşmadığı için çimlerin göreceği zarar ve stres minimumda kalır.

Günün en sıcak saatleri olan öğle vaktinde çim biçmekten kesinlikle kaçınılması gerekiyor.

Günün en sıcak saatleri olan öğle vaktinde çim biçmekten kesinlikle kaçınılması gerekiyor.

Bu saatlerde güneş ışığı ve yüksek sıcaklık, yeni kesilmiş ve hassaslaşmış çimlere ekstra yük bindirerek sarı lekelere ve kök zayıflığına neden oluyor.

Akşamüstü veya gece çökerken çim biçmek de uzmanlar tarafından pek önerilmiyor. Ancak bu saatlerde biçmek zorundaysanız, çimlerin üzerinde mantar ve benzeri hastalıkların oluşmasını önlemek için, kesilen otların gece nemi düşmeden önce mutlaka kurumuş olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.

Çimlerin en iyi görünümünü korumak için normal şartlarda (aktif büyüme mevsiminde) haftada en az bir kez biçilmesi tavsiye ediliyor.

Çimlerin en iyi görünümünü korumak için normal şartlarda (aktif büyüme mevsiminde) haftada en az bir kez biçilmesi tavsiye ediliyor.

Ancak peyzaj uzmanları, aşırı sıcak ve kurak dönemlerde bu rutinin değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor:

  • Büyümenin yavaşladığı sıcak günlerde biçme sıklığı 10 ila 14 günde bire indirilmelidir.

  • Doğal çiçeklerle bezeli çim alanlar 4 ila 6 haftada bir biçilebilir.

  • Uzun otların hakim olduğu çimlerin ise yaz boyunca sadece 1 veya 2 kez biçilmesi yeterlidir (genellikle Haziran ayından önce dokunulmamalıdır).

Unutmayın:

Bahçenizde oluşan zayıf çimler, onların tamamen öldüğü anlamına gelmez. Doğru sulama ve doğru zamanda yapılacak doğru bir kesim tekniğiyle çimlerinizi yeniden eski canlılığına kavuşturabilirsiniz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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