Bahçe Uzmanları Yazın Çimleri Biçmenin Altın Saatini Açıkladı

Bu saatlerde güneş ışığı ve yüksek sıcaklık, yeni kesilmiş ve hassaslaşmış çimlere ekstra yük bindirerek sarı lekelere ve kök zayıflığına neden oluyor.

Akşamüstü veya gece çökerken çim biçmek de uzmanlar tarafından pek önerilmiyor. Ancak bu saatlerde biçmek zorundaysanız, çimlerin üzerinde mantar ve benzeri hastalıkların oluşmasını önlemek için, kesilen otların gece nemi düşmeden önce mutlaka kurumuş olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.