Uzmanlar Açıkladı: Gece Farkında Olmadan Yaptığınız ve Uykunuzu Baltalayan 5 Alışkanlık
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Çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri olan uykusuzluk, yaşam kalitesini düşürmeye devam ediyor. Uzmanlar, uyku ilaçlarına sarılmadan önce günlük alışkanlıklarda yapılacak birkaç küçük değişiklikle daha derin ve dinlendirici bir uykunun kapılarını aralamanın mümkün olduğunu belirtiyor.
İşte uykusuzluğu hayatınızdan çıkaracak bilimsel rehber...
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1. 20 Dakika Kuralı: Yatakta Stres Yapmayın, Kalkın!
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2. Yatak Odanızı "Yönetici Modundan" Çıkarın
4. Biyolojik Saatinize Sadık Kalın
5. Tüketim Zamanlamasını Doğru Ayarlayın
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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