Uzmanlar Açıkladı: Gece Farkında Olmadan Yaptığınız ve Uykunuzu Baltalayan 5 Alışkanlık

Uzmanların en çok üzerinde durduğu ve uykusuzluk çekenlerin en sık yaptığı hata: Yatakta saatlerce dönüp durmak. Eğer yatağa girdikten sonra 20 dakika içinde uykuya dalamadıysanız zorlamayı bırakın.

Yataktan çıkın, loş ışıklı başka bir odaya geçin ve kitap okumak ya da meditasyon yapmak gibi sakin bir aktiviteyle meşgul olun. Sadece uykunuz geldiğinde yatağa dönün. Aksi takdirde beyniniz, yatağı 'uyku yeri' olarak değil 'stres, kaygı ve uykusuzluk alanı' olarak kodlamaya başlar. Aynı sebepten dolayı uykuya dalma baskısı yaratmamak adına geceleri sürekli saate bakmaktan kaçının.