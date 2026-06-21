Bir Köyü Baştan Sona Ele Geçirdiler: Her Yerde Yumurtaları Var
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi, adeta leyleklerin istilasına uğradı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, TREDAŞ işbirliğiyle düzenlenen 'Leylek Festivali' ile köyün adı artık resmen 'Karakavak Leylek Köyü' olarak anılmaya başlandı.
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Doğayla insanın en uyumlu şekilde bir arada yaşadığı Karakavak’ta, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gökyüzü ve yuvalar renkli görüntülere sahne oldu.
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Projenin en büyük destekçilerinden biri olan TREDAŞ’ın Genel Müdürü Necati Ergin ise binlerce leyleğin bu bölgede konaklayıp yavruladığına dikkat çekti.
Karakavak’ın ekoturizm potansiyelini artırması hedeflenen iki günlük festival kapsamında sadece halkalama yapılmıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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