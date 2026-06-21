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Bir Köyü Baştan Sona Ele Geçirdiler: Her Yerde Yumurtaları Var

Bir Köyü Baştan Sona Ele Geçirdiler: Her Yerde Yumurtaları Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 12:07
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi, adeta leyleklerin istilasına uğradı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, TREDAŞ işbirliğiyle düzenlenen 'Leylek Festivali' ile köyün adı artık resmen 'Karakavak Leylek Köyü' olarak anılmaya başlandı.

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Doğayla insanın en uyumlu şekilde bir arada yaşadığı Karakavak’ta, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gökyüzü ve yuvalar renkli görüntülere sahne oldu.

Doğayla insanın en uyumlu şekilde bir arada yaşadığı Karakavak’ta, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gökyüzü ve yuvalar renkli görüntülere sahne oldu.

Köyün her köşesini, elektrik direklerini ve çatıları mesken tutan yüzlerce leylek için düzenlenen festivalin ilk gününde, uzman ekipler yuvalara çıkarak yavru leylekleri titizlikle halkaladı.

Festivalde önemli açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Karakavak’ı bundan böyle bir 'Leylek Köyü' olarak tanımladıklarını belirterek şunları söyledi:

'Temel prensibimiz buradaki kuş göç hareketlerini bilimsel verilerle ortaya koymak. 2025 yılında başlattığımız bu çalışma kapsamında, 5 yıl içerisinde 500 adet leylek ve 100 adet şahin ile kartalın halkalanma çalışmasını tamamlayacağız. Böylece göç güzergahlarını, nasıl beslendiklerini ve hangi ortamlarda bulunduklarını anlık olarak takip edebileceğiz.'

Projenin en büyük destekçilerinden biri olan TREDAŞ’ın Genel Müdürü Necati Ergin ise binlerce leyleğin bu bölgede konaklayıp yavruladığına dikkat çekti.

Projenin en büyük destekçilerinden biri olan TREDAŞ’ın Genel Müdürü Necati Ergin ise binlerce leyleğin bu bölgede konaklayıp yavruladığına dikkat çekti.

Ergin, 'Bir enerji dağıtım şirketi olarak görevimiz yalnızca kesintisiz elektrik sunmak değil, bu coğrafyanın doğal yaşamına da sahip çıkmak. 'Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz' projesiyle doğa dostu bir şebeke dönüşümünü vizyon edindik ve bilimsel çalışmalara destek vermeyi sürdüreceğiz' dedi.

Karakavak’ın ekoturizm potansiyelini artırması hedeflenen iki günlük festival kapsamında sadece halkalama yapılmıyor.

Karakavak’ın ekoturizm potansiyelini artırması hedeflenen iki günlük festival kapsamında sadece halkalama yapılmıyor.

Aynı zamanda yaban hayatı temalı sergiler, kuş gözlem ve fotoğraf etkinlikleri, açık hava sineması, doğa eğitimleri ile çocuklar ve yetişkinler için çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yapılan bu bilimsel ve kültürel çalışmalar sayesinde, Trakya semalarını süsleyen leyleklerin göç yolları, yaşam süreleri ve popülasyon durumları artık dijital ve bilimsel olarak kayıt altına alınacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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