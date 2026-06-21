Bir Köyü Baştan Sona Ele Geçirdiler: Her Yerde Yumurtaları Var

Köyün her köşesini, elektrik direklerini ve çatıları mesken tutan yüzlerce leylek için düzenlenen festivalin ilk gününde, uzman ekipler yuvalara çıkarak yavru leylekleri titizlikle halkaladı.

Festivalde önemli açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Karakavak’ı bundan böyle bir 'Leylek Köyü' olarak tanımladıklarını belirterek şunları söyledi:

'Temel prensibimiz buradaki kuş göç hareketlerini bilimsel verilerle ortaya koymak. 2025 yılında başlattığımız bu çalışma kapsamında, 5 yıl içerisinde 500 adet leylek ve 100 adet şahin ile kartalın halkalanma çalışmasını tamamlayacağız. Böylece göç güzergahlarını, nasıl beslendiklerini ve hangi ortamlarda bulunduklarını anlık olarak takip edebileceğiz.'