Google Earth Kullanıcılarının İfşa Ettiği 7 Gizemli Bölge
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İnternetin en büyük toplu keşif macerası belki de Google Earth'te yaşandı. Milyonlarca kullanıcı yıllar içinde uydu görüntülerini tararken devasa çöl çizimlerinden terkedilmiş hayalet şehirlere, garip geometrik yapılardan gizli askeri üslere uzanan bir bulgular kataloğu oluşturdu. Bunların bir kısmı kolay açıklandı, diğerleri uzun araştırmalar gerektirdi, bir kısmı ise hâlâ tartışmalıdır.
İşte Google Earth sayesinde dünya gündemine taşınan yedi tuhaf keşif.
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1. Çin Çölündeki Dev Yapı Ağı - Gobi Çölü
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2. Namibya'daki "Peri Halkaları" - Namib Çölü
3. Sudan'daki Piramitler - Meroe, Sudan
4. Kuzey Kore'nin Gizli Tesisleri
5. Amazon'daki Dev Toprak Çizgileri - Brezilya
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6. Güney Avustralya'daki Gizemli Desenler
7. Boyutlarıyla Şaşırtan Kuzey Afrika Sulama Yapıları - Libya
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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