Google Earth Kullanıcılarının İfşa Ettiği 7 Gizemli Bölge

Amazon ormanının uydu görüntüleri incelendiğinde yüzyıllar boyunca gizli kalan ve daire, kare, yamuk gibi geometrik formlardan oluşan dev toprak yapılar - 'geoglif' olarak adlandırılan - ortaya çıktı. Brezilya'nın Acre eyaletinde bulunan bu yapılar 450'yi aşkın adet olup 250 metreye kadar çaplarla ölçülüyor. 2017'de Journal of Archaeology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Avrupa öncesi Amazon uygarlıklarının çok daha karmaşık ve köklü bir mimari kültüre sahip olduğuna işaret ediyor.