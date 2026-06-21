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Google Earth Kullanıcılarının İfşa Ettiği 7 Gizemli Bölge

Google Earth Kullanıcılarının İfşa Ettiği 7 Gizemli Bölge

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 11:01
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İnternetin en büyük toplu keşif macerası belki de Google Earth'te yaşandı. Milyonlarca kullanıcı yıllar içinde uydu görüntülerini tararken devasa çöl çizimlerinden terkedilmiş hayalet şehirlere, garip geometrik yapılardan gizli askeri üslere uzanan bir bulgular kataloğu oluşturdu. Bunların bir kısmı kolay açıklandı, diğerleri uzun araştırmalar gerektirdi, bir kısmı ise hâlâ tartışmalıdır. 

İşte Google Earth sayesinde dünya gündemine taşınan yedi tuhaf keşif.

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1. Çin Çölündeki Dev Yapı Ağı - Gobi Çölü

1. Çin Çölündeki Dev Yapı Ağı - Gobi Çölü

2011 yılında internet kullanıcıları Çin'in kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde uydu görüntülerinde birbirine bağlı dev ızgara yapıları, daire düzenlemeleri ve alışılmadık geometrik çizgiler keşfetti. Alanlar onlarca kilometrekare kaplıyor ve bazı noktalar kullanılmış araçlar ile yakılmış yüzeylerden oluşuyordu. ABD istihbarat analistleri dahil çeşitli uzmanlar bu yapıların Çin askeri radar ve füze test sahalarına ait kalibrasyon ve antifüze test desenleri olduğunu değerlendirdi.

2. Namibya'daki "Peri Halkaları" - Namib Çölü

2. Namibya'daki "Peri Halkaları" - Namib Çölü

Namib Çölü'nün toprak zemininde yüzlerce kilometre boyunca uzanan ve dairesel, çimsiz alanlardan oluşan 'peri halkaları' Google Earth görüntülerinde son derece çarpıcı bir görünüm sergiliyor. Düzinelerce yıl boyunca açıklanamayan bu desen için uzun süre yalnızca termitin varlığı ya da bitki örtüsünün kendiliğinden rekabetçi düzeni biçiminde hipotezler üretildi. 2022'de Nature dergisinde yayımlanan araştırma her iki faktörün birlikte etkili olduğunu ortaya koydu.

3. Sudan'daki Piramitler - Meroe, Sudan

3. Sudan'daki Piramitler - Meroe, Sudan

Mısır piramitlerinin ünü nedeniyle gölgede kalan Sudan'daki Meroe piramitleri, Google Earth kullanıcılarının bu alanı keşfetmesiyle büyük ilgi görmeye başladı. Yüzden fazla piramidden oluşan Meroe Nekropolü, Kush Krallığı'nın MÖ 8. yüzyıldan MS 4. yüzyıla uzanan dönemine aittir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu alan, Google Earth'te yapılan aramalar sonrasında Batı'da çok daha geniş kitlelere tanındı.

4. Kuzey Kore'nin Gizli Tesisleri

4. Kuzey Kore'nin Gizli Tesisleri

Satelit imajı analiz platformu 38 North, Google Earth görüntülerini yıllarca sistematik biçimde tarayarak Kuzey Kore'nin nükleer tesis, yeraltı sığınağı ve askeri altyapısına ilişkin kapsamlı raporlar yayımladı. Bu çalışmalar kamuoyuna kapalı bölgelere dair bağımsız ve doğrulanabilir veriler sundu; diplomatik süreçlerde uluslararası kamuoyunu bilgilendiren kanıt olarak kullanıldı.

5. Amazon'daki Dev Toprak Çizgileri - Brezilya

5. Amazon'daki Dev Toprak Çizgileri - Brezilya

Amazon ormanının uydu görüntüleri incelendiğinde yüzyıllar boyunca gizli kalan ve daire, kare, yamuk gibi geometrik formlardan oluşan dev toprak yapılar - 'geoglif' olarak adlandırılan - ortaya çıktı. Brezilya'nın Acre eyaletinde bulunan bu yapılar 450'yi aşkın adet olup 250 metreye kadar çaplarla ölçülüyor. 2017'de Journal of Archaeology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Avrupa öncesi Amazon uygarlıklarının çok daha karmaşık ve köklü bir mimari kültüre sahip olduğuna işaret ediyor.

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6. Güney Avustralya'daki Gizemli Desenler

6. Güney Avustralya'daki Gizemli Desenler

Güney Avustralya'nın çöllerinde uzun çizgiler, daireler ve belirsiz geometrilerden oluşan dev alanlar Google Earth'i kullananların dikkatini çekti. Bunların bir kısmı askeri test bölgelerine, bir kısmı ise 20. yüzyılın ortasında gerçekleştirilen ve zamanında kamuoyuna açıklanmayan silah testlerine ait izler olduğu ortaya çıktı; Woomera test sahasının çevresi bu kategoride en çok incelenen alan oldu.

7. Boyutlarıyla Şaşırtan Kuzey Afrika Sulama Yapıları - Libya

7. Boyutlarıyla Şaşırtan Kuzey Afrika Sulama Yapıları - Libya

Libya'nın kurak iç bölgelerinde Google Earth görüntülerinde dairesel alanlar dikkat çekiyor. Bunlar aslında Libya'nın 1980'lerde başlattığı ve 'dünyanın sekizinci harikası' olarak pazarlanan devasa yer altı boru hattı projesi 'Büyük Yapay Nehir' (Great Man-Made River) sistemine bağlı sulama noktaları. Mühendislik açısından tarihin en büyük sulama altyapı projelerinden biri olarak değerlendirilen bu sistem, günde milyonlarca metreküp suyu yer altı akiferlerinden tarım alanlarına taşıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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