Banyoya Telefonla Girenlerin Bilmesi Gereken Tehlike Ortaya Çıktı

Ancak uzmanlara göre bu durum hem sağlığımızı hem de psikolojimizi vuruyor. Şirket içi uzman Emily Robertson, telefonların tuvalet kullanımından sonra banyoda havaya yayılan ve dolaşan tüm mikrop ve bakterileri adeta bir sünger gibi emdiğini belirtiyor. İşin daha da korkutucu kısmı ise duş buharının telefon kılıflarında yarattığı tehlike.

Banyonun sıcak ve nemli koşullarının, bakterileri hapsetmek için mükemmel bir zemin hazırladığını vurgulayan Robertson, şu uyarıda bulunuyor:

'Banyonun nemi, telefon kılıflarının veya tablet kapaklarının içinde küf oluşmasını tetikliyor. Kılıflar bakterileri kolayca hapseder ve genellikle telefonun pilinin yaydığı ısı nedeniyle zaten sıcaktır. Sıcaklık, nem ve pil ısısı birleştiğinde küfün büyümesi için kusursuz bir ortam doğuyor.'