Banyoya Telefonla Girenlerin Bilmesi Gereken Tehlike Ortaya Çıktı
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Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, farkında olmadan sağlığımızı ve cihazlarımızın ömrünü tehdit ediyor. Yapılan araştırmalar, insanların neredeyse yarısının temizlik ve hijyen alanı olarak görülen bir odada telefonlarını kullanarak devasa bir bakteri ve küf üreme alanı yarattığını ortaya koydu. Uzmanlar, 'Zararsız görünüyor ama görünmez bir tehlikeyle karşı karşıyasınız' diyerek o kötü alışkanlığa karşı acil uyarıda bulunuyor.
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Pek çok kişinin her gün yaptığı o kötü alışkanlık: Telefonları banyoya ve tuvalete götürmek!
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Bunun yanı sıra, banyodaki buhar ve nem zamanla cihazın içine sızarak ekran kalitesini bozuyor, pil ömrünü kısaltıyor ve en kötüsü de ıslak ortamlarda elektrik çarpması riskini barındırıyor.
Banyonun eskiden "gün içinde telefonların bulunmadığı nadir doğal molalardan biri" olduğunu hatırlatan Shamu, artık bu küçük molanın da teknoloji tarafından işgal edildiğini vurguluyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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