article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Banyoya Telefonla Girenlerin Bilmesi Gereken Tehlike Ortaya Çıktı

Banyoya Telefonla Girenlerin Bilmesi Gereken Tehlike Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 16:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, farkında olmadan sağlığımızı ve cihazlarımızın ömrünü tehdit ediyor. Yapılan araştırmalar, insanların neredeyse yarısının temizlik ve hijyen alanı olarak görülen bir odada telefonlarını kullanarak devasa bir bakteri ve küf üreme alanı yarattığını ortaya koydu. Uzmanlar, 'Zararsız görünüyor ama görünmez bir tehlikeyle karşı karşıyasınız' diyerek o kötü alışkanlığa karşı acil uyarıda bulunuyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pek çok kişinin her gün yaptığı o kötü alışkanlık: Telefonları banyoya ve tuvalete götürmek!

Pek çok kişinin her gün yaptığı o kötü alışkanlık: Telefonları banyoya ve tuvalete götürmek!

Ancak uzmanlara göre bu durum hem sağlığımızı hem de psikolojimizi vuruyor. Şirket içi uzman Emily Robertson, telefonların tuvalet kullanımından sonra banyoda havaya yayılan ve dolaşan tüm mikrop ve bakterileri adeta bir sünger gibi emdiğini belirtiyor. İşin daha da korkutucu kısmı ise duş buharının telefon kılıflarında yarattığı tehlike.

Banyonun sıcak ve nemli koşullarının, bakterileri hapsetmek için mükemmel bir zemin hazırladığını vurgulayan Robertson, şu uyarıda bulunuyor:

'Banyonun nemi, telefon kılıflarının veya tablet kapaklarının içinde küf oluşmasını tetikliyor. Kılıflar bakterileri kolayca hapseder ve genellikle telefonun pilinin yaydığı ısı nedeniyle zaten sıcaktır. Sıcaklık, nem ve pil ısısı birleştiğinde küfün büyümesi için kusursuz bir ortam doğuyor.'

Bunun yanı sıra, banyodaki buhar ve nem zamanla cihazın içine sızarak ekran kalitesini bozuyor, pil ömrünü kısaltıyor ve en kötüsü de ıslak ortamlarda elektrik çarpması riskini barındırıyor.

Bunun yanı sıra, banyodaki buhar ve nem zamanla cihazın içine sızarak ekran kalitesini bozuyor, pil ömrünü kısaltıyor ve en kötüsü de ıslak ortamlarda elektrik çarpması riskini barındırıyor.

Olayın sadece hijyenik değil, psikolojik boyutu da oldukça çarpıcı. Davranış uzmanı Simbarashe Shamu, telefonların sunduğu hızlı ödül ve kaçış mekanizması yüzünden insanların can sıkıntısından veya yorgunluktan anında ekrana sarıldığını belirtiyor.

Banyonun eskiden "gün içinde telefonların bulunmadığı nadir doğal molalardan biri" olduğunu hatırlatan Shamu, artık bu küçük molanın da teknoloji tarafından işgal edildiğini vurguluyor:

Banyonun eskiden "gün içinde telefonların bulunmadığı nadir doğal molalardan biri" olduğunu hatırlatan Shamu, artık bu küçük molanın da teknoloji tarafından işgal edildiğini vurguluyor:

'Sorun sadece ekran süresi değil. Kısa bir zihinsel ara vermenizi sağlayacak son alanı da bir başka uyarıcı ve içerik kaynağına dönüştürüyorsunuz. Bu birkaç dakikalık duraklamalar önemsiz gibi görünebilir ama zihnimizin neye ihtiyacı olduğunu fark etmemiz için hayati önemdedir.'

Uzmanlar, hem görünmez dışkı bakterilerinden ve gizli küflerden korunmak hem de zihni biraz olsun dinlendirebilmek için telefonları banyo kapısının dışında bırakmanın şart olduğunu belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın