Geleceğin Yapı Malzemesi Oldu: Betonu Güçlendiriyor, Daha Güçlü Binalar İnşa Edecekler
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Orta Doğu ve Kuzey Afrika genelinde milyonlarca hurma ağacının budama, hasat ve bakım işlemlerinin ardından geriye kalan tonlarca tarımsal atık, inşaat sektöründe ezber bozan bir hammaddeye dönüştü. Bilim insanları, çöpe atılan veya yakılan hurma liflerinin betonu ve harcı inanılmaz oranda güçlendirdiğini keşfetti. Bu teknoloji, hem çevre kirliliğini önlemeyi hem de kurak bölgelerde çok daha ucuz ve dayanıklı yapılar inşa etmeyi hedefliyor.
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İnşaat sektörü bir yandan çevreye daha az zarar veren, diğer yandan da sıcak iklim koşullarına tam uyum sağlayan yeni nesil malzemelerin arayışı içindeydi.
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Doğal liflerin kullanımı, endüstriyel takviye malzemelerinin uzun mesafelerden taşınma lojistiğini ve maliyetini tamamen ortadan kaldırıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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