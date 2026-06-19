Psikologlara Göre Mutlu ve Güvenli İlişki Yaşayan Çiftlerin 5 Günlük Alışkanlığı

Birçok insan 'duygusal açıdan güvenli' bir ilişkinin hiç tartışmamak, asla kıskanmamak veya partnerinin sevgisinden bir an bile şüphe duymamak anlamına geldiğini varsayar. Ancak uzmanlar bunun büyük bir yanılgı olduğunu söylüyor. Gerçekten sağlıklı ve güvenli ilişkiler yaşayan çiftler, hayatın getirdiği rahatsızlıklarla birbirlerine olan güveni kaybetmeden başa çıkabiliyor.

Yıllardır çiftleri inceleyen bir psikolog, duygusal olarak güvende olan eşlerin, işler gergin veya belirsiz hissettirse bile hem bireysel olarak hem de birlikte ilişkideki güvenliği pekiştirecek şekilde davrandıklarını gözlemledi.

İşte ünlü psikoloğa göre, duygusal olarak güçlü bağlara sahip çiftlerin her gün yaptığı ve çoğumuzun ihmal ettiği 5 hayati davranış...

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