article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sürücülere Hafta Sonu Gelmeden Araçlarınızdan Bu Eşyaları Çıkarın Çağrısı Yapıldı

Sürücülere Hafta Sonu Gelmeden Araçlarınızdan Bu Eşyaları Çıkarın Çağrısı Yapıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 11:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Meteorolojiden gelen son tahminlerin ardından uzmanlar, sürücüleri araçlarında bıraktıkları günlük eşyalar konusunda uyarıyor. Hava sıcaklıklarının hafta sonu itibarıyla belirgin bir artışla 30°C sınırına dayanması beklenirken, park halindeki kapalı araçların adeta birer fırına dönüşebileceği hatırlatıldı.

Hava sıcaklığı dışarıda 30 dereceye ulaştığında, kapalı araçların içi tehlikeli derecede hızlı ve çok daha yüksek derecelere ulaşıyor. Birçok sürücünün kapı ceplerinde, torpidoda veya bagajda unuttuğu sıradan eşyalar ise bu sıcak sıcaklıklarda sessiz birer bombaya ya da sağlık tehdidine dönüşebiliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birçok insanın arabada bırakmaya eğilimli olduğu eşyaların başında ilaçlar geliyor.

Birçok insanın arabada bırakmaya eğilimli olduğu eşyaların başında ilaçlar geliyor.

Ancak ilaçların ısıdan etkilenmesi hayati riskler doğurabiliyor. Uyarılara göre; ilaçlar doğru sıcaklıkta saklanmadıkları takdirde etkilerini kaybedebilir, kimyasal olarak bozulabilir ve hatta tehlikeli hale gelebilir.

  • Ölümcül Risk: Örneğin, alerjik şoklarda hayat kurtaran ilaçlar yüksek ısıya maruz kaldıklarında arızalanabilir veya tam doz veremeyebilir.

  • Saklama Kuralı: İlaçların etkili kalmasını sağlamak için çoğu 25°C'nin altında veya buzdolabında saklanmalıdır. Sürücülerin ilaçlarını arabada bırakmak yerine, yanlarında ve ideal olarak küçük, yalıtımlı bir kese içinde taşıması gerekiyor.

Sadece ilaçlar değil, torpidoda veya koltuk arkasında unutulan pek çok elektronik ve kimyasal ürün de büyük risk taşıyor:

Sadece ilaçlar değil, torpidoda veya koltuk arkasında unutulan pek çok elektronik ve kimyasal ürün de büyük risk taşıyor:

  • Aerosoller (Spreyler): Deodorant, saç spreyi ve diğer sprey ürünleri yüksek sıcaklıklarda içeride oluşan basınç nedeniyle patlama riski taşır.

  • Telefonlar ve Powerbank'ler: Lityum iyon pil kullanan cep telefonları ve taşınabilir şarj cihazları, aşırı sıcakta pil arızası vererek yangın çıkarma riski barındırır.

  • Elektronik Sigaralar: Şarj edilebilir piller ve sıvılar yüksek sıcaklıklardan doğrudan etkilendiğinden, elektronik sigara setleri kesinlikle ısıdan uzak tutulmalıdır.

  • Gazlı İçecekler: Isı, gazlı içeceklerin içindeki sıvının genleşmesine neden olur. Bu durum kutuların veya şişelerin patlamasına, ya da açıldığında etrafa şiddetle sıçramasına yol açar.

  • Güneş Kremleri: Uzun süre sıcağa maruz kalan güneş kremlerinin kimyasal formülü değişir. Bu durum hem sızıntılara yol açar hem de kremin koruyucu özelliğini yok ederek cildinizi korumasız bırakır.

  • Gıda ve Alışveriş: Özellikle soğutulması gereken veya çabuk bozulan gıda ürünleri, sıcak arabada dakikalar içinde bakteri üreterek zehirli hale gelebilir.

Uzmanlar, araç içindeki eşya güvenliğinin yanı sıra en büyük uyarılardan birini de can sağlığı için yapıyor.

Uzmanlar, araç içindeki eşya güvenliğinin yanı sıra en büyük uyarılardan birini de can sağlığı için yapıyor.

Hava sıcaklığı ne olursa olsun; bebeklerin, çocukların, yaşlıların ve evcil hayvanların asla park halindeki araçlarda veya diğer kapalı alanlarda, kısa süreliğine dahi olsa gözetimsiz bırakılmaması gerektiği önemle vurgulanıyor.

Hafta sonu planlarınızı yapmadan ve yola çıkmadan önce, arabanızın torpidosunu ve koltuk altlarını mutlaka kontrol edin; sıcağa dayanıksız bu eşyaları yaz boyu aracınızda tutmayın, evinizde bırakın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın