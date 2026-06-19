Sürücülere Hafta Sonu Gelmeden Araçlarınızdan Bu Eşyaları Çıkarın Çağrısı Yapıldı

Hava sıcaklığı ne olursa olsun; bebeklerin, çocukların, yaşlıların ve evcil hayvanların asla park halindeki araçlarda veya diğer kapalı alanlarda, kısa süreliğine dahi olsa gözetimsiz bırakılmaması gerektiği önemle vurgulanıyor.

Hafta sonu planlarınızı yapmadan ve yola çıkmadan önce, arabanızın torpidosunu ve koltuk altlarını mutlaka kontrol edin; sıcağa dayanıksız bu eşyaları yaz boyu aracınızda tutmayın, evinizde bırakın!