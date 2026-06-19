Sürücülere Hafta Sonu Gelmeden Araçlarınızdan Bu Eşyaları Çıkarın Çağrısı Yapıldı
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Meteorolojiden gelen son tahminlerin ardından uzmanlar, sürücüleri araçlarında bıraktıkları günlük eşyalar konusunda uyarıyor. Hava sıcaklıklarının hafta sonu itibarıyla belirgin bir artışla 30°C sınırına dayanması beklenirken, park halindeki kapalı araçların adeta birer fırına dönüşebileceği hatırlatıldı.
Hava sıcaklığı dışarıda 30 dereceye ulaştığında, kapalı araçların içi tehlikeli derecede hızlı ve çok daha yüksek derecelere ulaşıyor. Birçok sürücünün kapı ceplerinde, torpidoda veya bagajda unuttuğu sıradan eşyalar ise bu sıcak sıcaklıklarda sessiz birer bombaya ya da sağlık tehdidine dönüşebiliyor.
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Birçok insanın arabada bırakmaya eğilimli olduğu eşyaların başında ilaçlar geliyor.
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Sadece ilaçlar değil, torpidoda veya koltuk arkasında unutulan pek çok elektronik ve kimyasal ürün de büyük risk taşıyor:
Uzmanlar, araç içindeki eşya güvenliğinin yanı sıra en büyük uyarılardan birini de can sağlığı için yapıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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