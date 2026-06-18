Kapı ve Pencere Kenarlarına Defne Yaprağı Koyun: Hamamböceği ve Karıncalar İçeri Giremiyor
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok kişi evini kilitleyip haftalar süren yaz tatillerine çıkmaya başladı. Ancak tatil sevinci yaşanırken, akıllar her zaman geride bırakılan evlerde kalıyor. Özellikle pencereleri ve kapıları uzun süre kapalı kalan evlerin, hamamböceği, karınca ve sivrisinek gibi istenmeyen haşerelerin istilasına uğrama korkusu ev sahiplerini düşündürüyor. Kimyasal ilaçlar kullanmadan evinizi korumanın ise son derece pratik ve doğal bir yolu var: Defne yaprağı.
Evden çıkmadan önce stratejik köşelere bırakacağınız birkaç defne yaprağı, tatil boyunca eviniz için adeta doğal bir koruma kalkanı oluşturuyor.
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Defne yapraklarının en pratik ve etkili kullanım alanlarından biri, sivrisinekler ve diğer ev böceklerine karşı doğal bir kovucu olmasıdır.
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Eski çağlardan beri mutfak, tıbbi ve manevi özellikleri nedeniyle kullanılan parlak yeşil yapraklı bu çok yıllık bitki, modern evlerde de fonksiyonel değeriyle giderek daha fazla tercih ediliyor.
Kurutulmuş defne yapraklarının evde yakılması, rahatlamayı teşvik eden, stresi azaltan ve ruh halini iyileştiren tedavi edici bir aroma yayar.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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