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Kapı ve Pencere Kenarlarına Defne Yaprağı Koyun: Hamamböceği ve Karıncalar İçeri Giremiyor

Kapı ve Pencere Kenarlarına Defne Yaprağı Koyun: Hamamböceği ve Karıncalar İçeri Giremiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 18:07
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok kişi evini kilitleyip haftalar süren yaz tatillerine çıkmaya başladı. Ancak tatil sevinci yaşanırken, akıllar her zaman geride bırakılan evlerde kalıyor. Özellikle pencereleri ve kapıları uzun süre kapalı kalan evlerin, hamamböceği, karınca ve sivrisinek gibi istenmeyen haşerelerin istilasına uğrama korkusu ev sahiplerini düşündürüyor. Kimyasal ilaçlar kullanmadan evinizi korumanın ise son derece pratik ve doğal bir yolu var: Defne yaprağı.

Evden çıkmadan önce stratejik köşelere bırakacağınız birkaç defne yaprağı, tatil boyunca eviniz için adeta doğal bir koruma kalkanı oluşturuyor.

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Defne yapraklarının en pratik ve etkili kullanım alanlarından biri, sivrisinekler ve diğer ev böceklerine karşı doğal bir kovucu olmasıdır.

Defne yapraklarının en pratik ve etkili kullanım alanlarından biri, sivrisinekler ve diğer ev böceklerine karşı doğal bir kovucu olmasıdır.

Defne yaprağı, karınca, hamamböceği ve sivrisinek gibi zararlıları evden tamamen uzak tutan 'öjenol' adı verilen güçlü bir bileşik içerir.

Tatilinize huzurla çıkmak ve döndüğünüzde kötü sürprizlerle karşılaşmamak için uygulayabileceğiniz yöntemler ise oldukça basit:

  • Evden çıkmadan önce pencerelerin yakınına, dolap içlerine, kapı eşiklerine veya böceklerin geçiş yollarına kuru defne yaprakları bırakın.

  • Defne yapraklarını kaynatarak elde ettiğiniz infüzyon sıvısını pencerelerin yakınına ve köşelere püskürtün.

  • Teras veya balkona koyacağınız defne saksıları da böceklerin içeri sızmasını daha en başından engeller.

Eski çağlardan beri mutfak, tıbbi ve manevi özellikleri nedeniyle kullanılan parlak yeşil yapraklı bu çok yıllık bitki, modern evlerde de fonksiyonel değeriyle giderek daha fazla tercih ediliyor.

Eski çağlardan beri mutfak, tıbbi ve manevi özellikleri nedeniyle kullanılan parlak yeşil yapraklı bu çok yıllık bitki, modern evlerde de fonksiyonel değeriyle giderek daha fazla tercih ediliyor.

İşte defne yaprağının eviniz için sunduğu diğer mucizevi faydalar:

  • Defne yaprakları, içerdiği antimikrobiyal bileşikler sayesinde ortamdaki bakterileri yok etmeye yardımcı olan uçucu maddeler salgılar. İç mekanlara yerleştirilmesi hava kalitesini gözle görülür şekilde iyileştirir ve solunum sağlığına doğrudan fayda sağlar.

Kurutulmuş defne yapraklarının evde yakılması, rahatlamayı teşvik eden, stresi azaltan ve ruh halini iyileştiren tedavi edici bir aroma yayar.

Kurutulmuş defne yapraklarının evde yakılması, rahatlamayı teşvik eden, stresi azaltan ve ruh halini iyileştiren tedavi edici bir aroma yayar.

Evde sakin ve uyumlu bir atmosfer yaratmak için eşsiz bir yöntemdir.

  • Yeşil yapraklarıyla evlere tazelik ve zarafet katan defne; masa süslemelerinde, buketlerde veya çelenklerde dekoratif amaçlı kullanılabilir. Evinizi güzelleştirirken aynı zamanda havayı temizlemeye devam eder.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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