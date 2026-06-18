Kapı ve Pencere Kenarlarına Defne Yaprağı Koyun: Hamamböceği ve Karıncalar İçeri Giremiyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok kişi evini kilitleyip haftalar süren yaz tatillerine çıkmaya başladı. Ancak tatil sevinci yaşanırken, akıllar her zaman geride bırakılan evlerde kalıyor. Özellikle pencereleri ve kapıları uzun süre kapalı kalan evlerin, hamamböceği, karınca ve sivrisinek gibi istenmeyen haşerelerin istilasına uğrama korkusu ev sahiplerini düşündürüyor. Kimyasal ilaçlar kullanmadan evinizi korumanın ise son derece pratik ve doğal bir yolu var: Defne yaprağı.

Evden çıkmadan önce stratejik köşelere bırakacağınız birkaç defne yaprağı, tatil boyunca eviniz için adeta doğal bir koruma kalkanı oluşturuyor.

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