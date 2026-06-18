Ne Kavga Ne Savunma: Psikologlara Göre Narsistlerle Başa Çıkmanın En Akıllıca Yolu
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Her cevabın yeni bir tartışmaya, her cümlenin bir krize dönüştüğü toksik ilişkilerde ne yaparsınız? Manipülatif, aşırı eleştirel veya sürekli çatışma arayan narsist bireylerle uğraşmak zorunda kalanlar için psikologlar, son dönemin en popüler sınır koyma aracına işaret ediyor: Gri Kaya Yöntemi.
Sosyal medyada viral hale gelen bu yöntemde amaç, tartışmayı kazanmak ya da karşıdaki kişiyi değiştirmek değil. Amaç; donuk, sakin ve duygusal olarak ulaşılamaz hale gelmek. Tıpkı yerdeki sıradan, sıkıcı gri bir kaya gibi davranarak narsistin sizi manipüle etmesini engellemek.
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Gri Kaya Yöntemi Nedir ve Nasıl Uygulanır?
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Narsistler Neden Bu Tepkilerden Beslenir?
Gri kaya tekniğinin işleyişi, psikolojideki "pekiştirme ve sönme" ilkeleriyle açıklanır.
Yöntem; özellikle eski partneriyle, zor bir akrabasıyla veya küçük sorunları devasa kavgalara dönüştüren iş arkadaşlarıyla yaşamak zorunda olanların durumu hemen benimsemesiyle TikTok, Instagram ve forumlarda hızla popülerleşti.
Bazı manipülatif insanlar istedikleri duygusal tepkiyi alamadıklarında durumu daha da tırmandırabilirler.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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