Ne Kavga Ne Savunma: Psikologlara Göre Narsistlerle Başa Çıkmanın En Akıllıca Yolu

Her cevabın yeni bir tartışmaya, her cümlenin bir krize dönüştüğü toksik ilişkilerde ne yaparsınız? Manipülatif, aşırı eleştirel veya sürekli çatışma arayan narsist bireylerle uğraşmak zorunda kalanlar için psikologlar, son dönemin en popüler sınır koyma aracına işaret ediyor: Gri Kaya Yöntemi.

Sosyal medyada viral hale gelen bu yöntemde amaç, tartışmayı kazanmak ya da karşıdaki kişiyi değiştirmek değil. Amaç; donuk, sakin ve duygusal olarak ulaşılamaz hale gelmek. Tıpkı yerdeki sıradan, sıkıcı gri bir kaya gibi davranarak narsistin sizi manipüle etmesini engellemek.

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