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Ne Kavga Ne Savunma: Psikologlara Göre Narsistlerle Başa Çıkmanın En Akıllıca Yolu

Ne Kavga Ne Savunma: Psikologlara Göre Narsistlerle Başa Çıkmanın En Akıllıca Yolu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 14:57
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Her cevabın yeni bir tartışmaya, her cümlenin bir krize dönüştüğü toksik ilişkilerde ne yaparsınız? Manipülatif, aşırı eleştirel veya sürekli çatışma arayan narsist bireylerle uğraşmak zorunda kalanlar için psikologlar, son dönemin en popüler sınır koyma aracına işaret ediyor: Gri Kaya Yöntemi.

Sosyal medyada viral hale gelen bu yöntemde amaç, tartışmayı kazanmak ya da karşıdaki kişiyi değiştirmek değil. Amaç; donuk, sakin ve duygusal olarak ulaşılamaz hale gelmek. Tıpkı yerdeki sıradan, sıkıcı gri bir kaya gibi davranarak narsistin sizi manipüle etmesini engellemek.

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Gri Kaya Yöntemi Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Gri Kaya Yöntemi Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Gri kaya yöntemi, birisi sizi kışkırtmaya veya bir dramanın içine çekmeye çalıştığında kısa, nötr ve düşük enerjili yanıtlar vermektir. Her ayrıntıyı savunmak, kendinizi açıklamak ya da öfkeyle tepki vermek yerine süreci tamamen duygusuzlaştırmaktır.

Nasıl tepki verilmeli?

  • 'Tamam.'

  • 'Seni anlıyorum.'

  • 'Bu bana uymuyor.'

Bu yaklaşım ilk başta kulağa soğuk veya cezalandırıcı gelebilir. Ancak uzmanlar amacın karşı tarafı sessizlikle cezalandırmak olmadığını vurguluyor. Pratik anlamda bu yöntem; konuşma sürekli suçlama, kontrol ve dramaya dönüştüğünde kendi duygusal geriliminizi ve enerjinizi korumanın bir yoludur.

Narsistler Neden Bu Tepkilerden Beslenir?

Narsistler Neden Bu Tepkilerden Beslenir?

Narsistik kişilik bozukluğu, sıradan bir bencillikten çok daha derin bir tablodur. Amerikan Psikiyatri Birliği bu durumu; büyüklük duygusu, yoğun bir hayranlık ihtiyacı ve empati kurmada zorluk içeren uzun süreli bir örüntü olarak tanımlıyor ve bu rahatsızlığın ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 1 ila 2'sini etkilediğini tahmin ediyor.

Bu kişilerin dışarıdan çok özgüvenli görünseler de aslında içten içe son derece kırılgan bir öz saygıya sahip oldukları belirtiliyor. Bu kırılganlık nedeniyle eleştiri, övgü, ilgi ve çatışma onlar için aynı duygusal döngünün bir parçası haline geliyor ve ilişkileri kafa karıştırıcı bir hal alıyor.

Gri kaya tekniğinin işleyişi, psikolojideki "pekiştirme ve sönme" ilkeleriyle açıklanır.

Gri kaya tekniğinin işleyişi, psikolojideki "pekiştirme ve sönme" ilkeleriyle açıklanır.

Bir davranış ödüllendirildiğinde (pekiştirildiğinde) tekrarlanma olasılığı artar; ödül ortadan kalktığında ise o davranış zamanla yok olur (sönme).

Market Örneği:

Markette ağlayan bir çocuğu düşünün. Eğer çocuk her bağırdığında şekerleme ile ödüllendiriliyorsa, bağırma davranışı tekrarlanır. Ödül kesilirse bağırma davranışı azalır; ancak azalmadan önce kısa bir süreliğine daha da şiddetlenebilir.

Gri kaya tekniğinde narsist kişinin peşinde olduğu 'ödül', sizin verdiğiniz büyük duygusal tepkilerdir. Karşılarında büyük bir kavga, dramatik bir savunma ya da gözle görülür bir panik bulamadıklarında, aradıkları duygusal besini (ödülü) alamamış olurlar.

Yöntem; özellikle eski partneriyle, zor bir akrabasıyla veya küçük sorunları devasa kavgalara dönüştüren iş arkadaşlarıyla yaşamak zorunda olanların durumu hemen benimsemesiyle TikTok, Instagram ve forumlarda hızla popülerleşti.

Yöntem; özellikle eski partneriyle, zor bir akrabasıyla veya küçük sorunları devasa kavgalara dönüştüren iş arkadaşlarıyla yaşamak zorunda olanların durumu hemen benimsemesiyle TikTok, Instagram ve forumlarda hızla popülerleşti.

Ancak uzmanlar önemli bir uyarıda bulunuyor: Popülerlik, bilimsel kanıt anlamına gelmez. Medical News Today'in aktardığına göre, gri kaya yönteminin istismarı güvenilir bir şekilde azaltıp azaltmadığını veya istismarcı kişilerin davranışlarını değiştirip değiştirmediğini test eden yayınlanmış hiçbir bilimsel araştırma bulunmamaktadır. Bu yöntem şimdilik büyük ölçüde klinik gözlemlere ve mağdur deneyimlerine dayanıyor.

İletişimi tamamen kesmenin (ortak velayet, ailevi yükümlülükler, iş yerindeki hiyerarşi gibi nedenlerle) mümkün olmadığı durumlarda gri kaya hayat kurtarabilir.

Bazı manipülatif insanlar istedikleri duygusal tepkiyi alamadıklarında durumu daha da tırmandırabilirler.

Bazı manipülatif insanlar istedikleri duygusal tepkiyi alamadıklarında durumu daha da tırmandırabilirler.

Daha fazla baskı yapabilir, aniden yapay bir sevgi gösterisinde bulunabilir veya sizi tekrar döngüye çekmek için sahte bir kriz yaratabilirler.

Uzmanlar, gri kaya yönteminin tek başına bir 'güvenlik planı' olarak ele alınmaması gerektiğinin altını çiziyor. Ulusal Aile İçi Şiddet Yardım Hattı, bir kişinin istismara maruz kaldığı, ayrılmaya hazırlandığı veya ayrılık sonrası risklerle karşı karşıya olduğu durumlarda planın kişiselleştirilmiş ve pratik olması gerektiğini vurguluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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