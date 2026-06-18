article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
20 Yıllık Nörobilimciye Göre Beyni Güçlü ve Sağlıklı Tutan 6 Alışkanlık

20 Yıllık Nörobilimciye Göre Beyni Güçlü ve Sağlıklı Tutan 6 Alışkanlık

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 12:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Modern dünya bize sürekli üretken olmayı, sabah 5'te uyanıp meditasyon yapmayı, günlük tutmayı ve her saniyeyi en yüksek verimle geçirmeyi dayatıyor. Ancak 20 yıllık bir nörobilimci, bu popüler 'verimlilik çılgınlığına' dur dedi! Hayatı katı ve esnek olmayan kurallara sıkıştırmanın beyni geliştirmek yerine gereksiz strese yol açtığını ve zihinsel performansı baltaladığını ortaya koydu.

Katı rutinler yerine beynin tükenmesini önleyen ve zihni en üst performansta tutan bilimsel yaklaşımlarını paylaşan nörobilimci, sağlıklı bir beyin için odaklandığı 6 temel stratejiyi açıkladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ağır Antrenmanlar Şart Değil: Sürekli Hareket Edin

1. Ağır Antrenmanlar Şart Değil: Sürekli Hareket Edin

Fiziksel aktivitenin beyne iyi gelmesi için spor salonlarında saatler harcamak gerekmiyor. Nörobilimci, sabahları kahvaltıdan önce sadece 1.5 dakika yoga ve 20 şınav çektiğini, gün içinde ise 10'ar dakikalık yürüyüşler yaptığını belirtiyor.

Market poşeti taşımak, merdiven çıkmak ve mutfağı temizlemek gibi günlük aktiviteler de beyin için faydalı hareketler sınıfına giriyor. Araştırmalar, zaten yaptığınız bu hareketlerin farkında olmanın bile sağlığı ve mutluluğu artırdığını gösteriyor.

2. Eğlence "Ödül" Değil, Beynin Yakıtıdır

2. Eğlence "Ödül" Değil, Beynin Yakıtıdır

Birçok insan eğlenceli aktiviteleri ancak iş bittikten sonra hak edilen bir 'ödül' olarak görür. Ancak nörobilime göre eğlence bir ödül değil, zihinsel yakıttır. Gitar çalmak, kitap okumak veya dizi izlemek beyindeki motivasyon ve ödül devrelerini güçlendirirken, stres hormonlarını azaltır. Bu da büyük hedeflere ulaşmak için beyninize enerji sağlar.

3. Eğlenceli Olmasa Bile "Anlamlı" İşlere Zaman Ayırın

3. Eğlenceli Olmasa Bile "Anlamlı" İşlere Zaman Ayırın

Bir şirket kurmak, kitap yazmak veya başkalarına yardım etmek her an eğlenceli ya da konforlu olmayabilir. Ancak bu eylemler beyne temel bir amaç ve tatmin duygusu verir. Anlam duygusu olmadığında, dışarıdan başarılı görünen insanlar bile hızla motivasyonunu kaybeder.

İpucu: Sıkıcı işleri hayat amacınızla bağdaştırın. Örneğin; e-postaları yanıtlamayı sıkıcı bir iş olarak değil, müşterilerinize olan bağlılığınızın bir göstergesi (anlamı) olarak kabul edin.

4. Küçük Başarıları Küçümsemeyin (Pomodoro Taktiği)

4. Küçük Başarıları Küçümsemeyin (Pomodoro Taktiği)

Sadece nihai sonuca odaklanmak, beynin motive kalmak için ihtiyaç duyduğu biyolojik desteği kaçırmasına neden olur.

Nörobilimci, büyük projeleri parçalamak için Pomodoro Tekniğini (25 dakika çalışma, ardından mola) kullanıyor. 25 dakika dolduğunda iş bitmemiş olsa bile o süreyi tamamladığı için kendine bir 'onay işareti' koyuyor. Günün sonunda tamamlanan o tikler, beyne başarı ve ilerleme hissi pompalıyor.

5. Sosyalleşmeyi "Zaman Kaybı" Olarak Görmeyin

5. Sosyalleşmeyi "Zaman Kaybı" Olarak Görmeyin

İşler yoğunlaştığında ilk feda edilen şey genellikle arkadaşlarla buluşmak olur. Oysa insan beyni birbirine güvenmek ve bağ kurmak üzere evrimleşmiştir. Güçlü sosyal ilişkiler, beyindeki stresi azaltan ve ruh halini iyileştiren sistemleri doğrudan çalıştırır. Yoğunluk bahanesiyle sosyalleşmeyi hayatınızdan çıkarmak, beynin en temel biyolojik ihtiyacını görmezden gelmektir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Dinlenmek Zayıflık Değil, Performans Kriteridir

6. Dinlenmek Zayıflık Değil, Performans Kriteridir

Sürekli bir şeyler üretmeyi kutsayan modern kültürde dinlenmek bir zayıflık gibi pazarlanıyor. Ancak en iyi sporcular bile tam potansiyellerine ulaşmak için uykuya ve pasif dinlenmeye ihtiyaç duyar. Dinlenmek, işten uzaklaştıran bir dikkat dağınıklığı değil; beynin bir sonraki görevde en iyi performansı sergilemesi için zorunlu bir yenilenme sürecidir.

Özetle: Başarılı ve sağlıklı bir beyne sahip olmak için mükemmel ya da robotik bir rutine ihtiyacınız yok. Kendinizi strese sokmayı bırakın ve beyninizin her gün sadece temel düzeyde iyi hissetmesini sağlayacak bu küçük adımlara odaklanın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın