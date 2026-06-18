20 Yıllık Nörobilimciye Göre Beyni Güçlü ve Sağlıklı Tutan 6 Alışkanlık

Modern dünya bize sürekli üretken olmayı, sabah 5'te uyanıp meditasyon yapmayı, günlük tutmayı ve her saniyeyi en yüksek verimle geçirmeyi dayatıyor. Ancak 20 yıllık bir nörobilimci, bu popüler 'verimlilik çılgınlığına' dur dedi! Hayatı katı ve esnek olmayan kurallara sıkıştırmanın beyni geliştirmek yerine gereksiz strese yol açtığını ve zihinsel performansı baltaladığını ortaya koydu.

Katı rutinler yerine beynin tükenmesini önleyen ve zihni en üst performansta tutan bilimsel yaklaşımlarını paylaşan nörobilimci, sağlıklı bir beyin için odaklandığı 6 temel stratejiyi açıkladı.

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