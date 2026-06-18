20 Yıllık Nörobilimciye Göre Beyni Güçlü ve Sağlıklı Tutan 6 Alışkanlık
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Modern dünya bize sürekli üretken olmayı, sabah 5'te uyanıp meditasyon yapmayı, günlük tutmayı ve her saniyeyi en yüksek verimle geçirmeyi dayatıyor. Ancak 20 yıllık bir nörobilimci, bu popüler 'verimlilik çılgınlığına' dur dedi! Hayatı katı ve esnek olmayan kurallara sıkıştırmanın beyni geliştirmek yerine gereksiz strese yol açtığını ve zihinsel performansı baltaladığını ortaya koydu.
Katı rutinler yerine beynin tükenmesini önleyen ve zihni en üst performansta tutan bilimsel yaklaşımlarını paylaşan nörobilimci, sağlıklı bir beyin için odaklandığı 6 temel stratejiyi açıkladı.
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1. Ağır Antrenmanlar Şart Değil: Sürekli Hareket Edin
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2. Eğlence "Ödül" Değil, Beynin Yakıtıdır
3. Eğlenceli Olmasa Bile "Anlamlı" İşlere Zaman Ayırın
4. Küçük Başarıları Küçümsemeyin (Pomodoro Taktiği)
5. Sosyalleşmeyi "Zaman Kaybı" Olarak Görmeyin
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6. Dinlenmek Zayıflık Değil, Performans Kriteridir
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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