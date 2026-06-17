210 Yıl Önce Güneş Söndü: 1816'daki Yazsız Yıl ve Dünyayı Sarsan Hikayesi
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Tarihte 'Yazsız Yıl' olarak geçen 1816, insanlığın yaşadığı en sıra dışı meteorolojik yıllardan biridir. Kuzey Amerika ve Avrupa'nın büyük bölümünde yaz aylarında bile don yaşandı, mahsul mahvoldu ve açlık dalgası kıtaları vurdu. Peki bu tablonun arkasında ne vardı? Cevap, dünya genelinde 2.300 kilometre uzakta, Endonezya'daki bir yanardağın tarihin kaydettiği en büyük patlamalarından biriydi.
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10-11 Nisan 1815'te Tambora Yanardağı, bilinen tarihin en güçlü volkanik patlamasını gerçekleştirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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