210 Yıl Önce Güneş Söndü: 1816'daki Yazsız Yıl ve Dünyayı Sarsan Hikayesi

Volkanologlar, benzeri büyüklükte bir patlamanın gelecekte de yaşanabileceğini söylüyor. Yellowstone süper yanardağı ya da Endonezya'daki aktif volkanik kuşak, bu bağlamda bilim insanlarının izleme listesinin başında yer alıyor. Smithsonian Institution'ın Global Volcanism Program birimi, dünya genelinde 1.350'den fazla aktif ya da potansiyel aktif yanardağı sürekli olarak izliyor. 1816 deneyimi, tek bir volkanik olayın küresel iklimi, tarımı, ekonomiyi ve hatta edebiyatı nasıl kökten sarsabileceğini gösteren en çarpıcı tarihsel kanıtlardan biri olmaya devam ediyor.