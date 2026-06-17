Temizlik Bezlerini Renklerine Göre Ayırmayanlar Yandı

Çoğumuz marketten temizlik bezi alırken renklerini sadece göze hoş göründüğü için seçeriz. Ancak profesyonel temizlik sektöründe, otellerde, hastanelerde ve restoranlarda bu renklerin hayati bir anlamı var. Uzmanlar uyarıyor: Bezlerin renk kodlarına dikkat etmemek, tuvaletteki mikropları mutfak tezgahınıza taşımanıza, yani ölümcül bir 'çapraz bulaşmaya' neden olabilir!

Profesyonel temizlik standartlarında mikrop ve bakterilerin yayılmasını durdurmak için kesin bir renk kodlama sistemi uygulanıyor. İşte evinizde de uygulayabileceğiniz, bezlerin gerçek kullanım haritası...