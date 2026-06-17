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Yaşam
Temizlik Bezlerini Renklerine Göre Ayırmayanlar Yandı

Temizlik Bezlerini Renklerine Göre Ayırmayanlar Yandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 21:08
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Çoğumuz marketten temizlik bezi alırken renklerini sadece göze hoş göründüğü için seçeriz. Ancak profesyonel temizlik sektöründe, otellerde, hastanelerde ve restoranlarda bu renklerin hayati bir anlamı var. Uzmanlar uyarıyor: Bezlerin renk kodlarına dikkat etmemek, tuvaletteki mikropları mutfak tezgahınıza taşımanıza, yani ölümcül bir 'çapraz bulaşmaya' neden olabilir!

Profesyonel temizlik standartlarında mikrop ve bakterilerin yayılmasını durdurmak için kesin bir renk kodlama sistemi uygulanıyor. İşte evinizde de uygulayabileceğiniz, bezlerin gerçek kullanım haritası...

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Kırmızı Bez: En Yüksek Bakteri Riski (Tuvaletler)

Kırmızı Bez: En Yüksek Bakteri Riski (Tuvaletler)

Profesyonel temizlik uygulamalarında kırmızı renk, en tehlikeli alanları temsil eder. Kırmızı bezler yalnızca tuvalet ve klozet çevresi gibi bakteri oranının tavan yaptığı yerlerde kullanılır. Bu bezin asla banyonun diğer yerlerine veya evin ortak alanlarına değdirilmemesi gerekir.

Sarı Bez: Islak Hacimler (Banyo ve Lavabo)

Sarı Bez: Islak Hacimler (Banyo ve Lavabo)

Sarı bezler; lavabo, duşakabin, banyo fayansları ve küvet gibi ıslak alanların temizliği için ayrılmıştır. Birçok kişi tuvaleti ve lavaboyu aynı bezle silme hatasına düşer; ancak hijyen protokollerinde mikropların karışmaması için kırmızı ve sarı bezler kesin çizgilerle birbirinden ayrılır.

Yeşil Bez: Gıda Güvenliği (Mutfak)

Yeşil Bez: Gıda Güvenliği (Mutfak)

Yeşil renkli bezler doğrudan gıda hazırlama alanlarına aittir. Mutfak tezgahları, yemek masaları, ocak çevresi ve kesme tahtalarının bulunduğu bölümler yeşil bezle silinir. Amaç, tuvalet veya banyodan gelebilecek kimyasal ve bakteriyel atıkların yiyeceklere bulaşmasını tamamen engellemektir.

Mavi Bez: Ortak ve Genel Alanlar

Mavi Bez: Ortak ve Genel Alanlar

Profesyonel temizlikte en çok tüketilen renklerden biridir. Masa, sehpa, kapı kolları, dolap kapakları, televizyon üniteleri ve ofis ekipmanları gibi genel yüzeylerin tozunu almak ve silmek için mavi renkli bezler tercih edilir.

Beyaz Bez: Hassas ve İz Bırakmayan Yüzeyler

Beyaz Bez: Hassas ve İz Bırakmayan Yüzeyler

Beyaz bezler genellikle cam, ayna ve parlatılması gereken hassas yüzeyler için ayrılır. En büyük avantajı, açık rengi sayesinde üzerinde en ufak bir kir kalıp kalmadığının anında fark edilmesini sağlamasıdır.

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Mor ve Siyah Bez: Özel ve Endüstriyel Alanlar

Mor ve Siyah Bez: Özel ve Endüstriyel Alanlar

Nadir karşımıza çıkan bu renklerin de özel görevleri vardır. Mor bezler genellikle sağlık kuruluşlarındaki özel hijyen odalarında tercih edilirken; siyah bezler ağır sanayide, makine dairesi temizliklerinde veya motor ekipmanlarının yağını silmekte kullanılır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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