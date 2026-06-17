Temizlik Bezlerini Renklerine Göre Ayırmayanlar Yandı
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Çoğumuz marketten temizlik bezi alırken renklerini sadece göze hoş göründüğü için seçeriz. Ancak profesyonel temizlik sektöründe, otellerde, hastanelerde ve restoranlarda bu renklerin hayati bir anlamı var. Uzmanlar uyarıyor: Bezlerin renk kodlarına dikkat etmemek, tuvaletteki mikropları mutfak tezgahınıza taşımanıza, yani ölümcül bir 'çapraz bulaşmaya' neden olabilir!
Profesyonel temizlik standartlarında mikrop ve bakterilerin yayılmasını durdurmak için kesin bir renk kodlama sistemi uygulanıyor. İşte evinizde de uygulayabileceğiniz, bezlerin gerçek kullanım haritası...
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Kırmızı Bez: En Yüksek Bakteri Riski (Tuvaletler)
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Sarı Bez: Islak Hacimler (Banyo ve Lavabo)
Yeşil Bez: Gıda Güvenliği (Mutfak)
Mavi Bez: Ortak ve Genel Alanlar
Beyaz Bez: Hassas ve İz Bırakmayan Yüzeyler
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Mor ve Siyah Bez: Özel ve Endüstriyel Alanlar
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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