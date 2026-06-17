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Psikologlara Göre Çocukların Odağını Artıracak 5 Günlük Alışkanlık

Psikologlara Göre Çocukların Odağını Artıracak 5 Günlük Alışkanlık

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 19:18
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Günümüzde ebeveynlerin ve öğretmenlerin ortak şikayeti çocukların dikkatini bir türlü toplayamaması. Dijital çağın getirdiği uyaranlar yüzünden çocukların konsantre olma yeteneği büyük bir baskı altında. Ancak uzmanlar, çocukların beynini odaklanmaya eğitmenin ve zihinsel kaslarını güçlendirmenin ebeveynlerin elinde olduğunu belirtiyor.

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Bilinçli ebeveynlik uzmanlarına göre, modern dünyada çocukların dikkat sürelerinin bu kadar parçalanmasının arkasında hayati nedenler yatıyor...

Bilinçli ebeveynlik uzmanlarına göre, modern dünyada çocukların dikkat sürelerinin bu kadar parçalanmasının arkasında hayati nedenler yatıyor...

  • Hareketsizlik: Beyinleri hareket yoluyla öğrenmeye evrilen çocuklar, günümüzde günde 7 saatten fazla oturuyor.

  • Teknoloji Tuzağı: Akıllı telefon kullanan bir çocuk ortalama her 65 saniyede bir görev değiştiriyor ve beyni sürekli yenilik beklemeye alışıyor.

  • Rol Modellerin Dağınıklığı: Ebeveynlerin sürekli telefona bakması çocuklara 'dikkat dağınıklığının normal olduğu' mesajını veriyor.

Çocukların hayatından bu dikkat dağıtıcı unsurları tamamen çıkarmak imkansız olsa da, odaklanma becerisi yüksek çocukların ebeveynlerinin evde uyguladığı 5 etkili yöntem şu şekilde sıralanıyor:

Çocukların hayatından bu dikkat dağıtıcı unsurları tamamen çıkarmak imkansız olsa da, odaklanma becerisi yüksek çocukların ebeveynlerinin evde uyguladığı 5 etkili yöntem şu şekilde sıralanıyor:

1. Bağlantı Kurmak İçin Nazikçe Dokunun

Çocuğunuzun dikkati dağıldığında ve onun ilgisine ihtiyaç duyduğunuzda, uzaktan bağırmak yerine yanına gidin. Konuşurken omzuna hafifçe dokunmayı veya elini tutmayı deneyin. Bu sessiz ve nazik fiziksel temas çocuğa 'Seni görüyorum ve yanındayım' mesajı verir; sakinleştirici etkisiyle onun dünyası ile sizin dünyanız arasındaki uçurumu kapatır.

2. 'Yapma' Demeyin, Olumlu Dil Kullanın

Çocuklara yanlış yaptıkları şeyi vurgulamak yerine, onlardan görmek istediğiniz net davranışı söyleyin. Her 'yapma' talimatını olumlu bir 'yap' ifadesine dönüştürün.

Örneğin 'Bağırma' yerine 'Sessizce konuşalım' deyin.

Bu basit dil değişikliği evde polis rolünden çıkıp sevgi dolu bir rehber rolünü üstlenmenizi sağlar. Gelişmekte olan çocuk beyni net talimatları çok daha kolay işler.

3. "Artık Zamanı Geldi..." İfadesini Kullanın

3. "Artık Zamanı Geldi..." İfadesini Kullanın

'Ayakkabılarını giyebilir misin?' veya 'Oyuncaklarını toplayalım mı?' gibi sorular, çocukta hayali bir seçenek hakkı doğurur ve güç mücadelelerine yol açar. Bunun yerine net olun: 'Şimdi ayakkabılarını giyme zamanı geldi.'

Soruları sadece gerçekten seçenekleri olduğunda kullanın: 'Bugün spor ayakkabını mı yoksa botunu mu giymek istersin?' Sorular seçenekler, net talimatlar ise yapılması gerekenler içindir.

4. Evde Denge Egzersizleri Yapın

Denge egzersizleri, çocukları doğal olarak anında odaklanmış bir dikkat durumuna sokar. Evde halının üzerinde hayali bir ip cambazlığı oyunu oynamak, düz bir çizgide düşmeden yürümeye çalışmak çocuğu o an bedeninin ne yaptığına odaklanmaya zorlar. Çocuk eğlendiğini düşünürken, arka planda vücudu hareket halindeyken dikkatini sürdürme yeteneği (zihinsel kasları) güçlenir.

5. Unutmayın: Sakinlik Sizinle Başlar

5. Unutmayın: Sakinlik Sizinle Başlar
www.cocukludunya.com

Çocuklar ebeveynlerinin sadece kelimelerini değil; enerji seviyelerini, jestlerini ve duygusal durumlarını da bir ayna gibi yansıtır. Sizin gün içindeki dağınık, aceleci veya dalgın haliniz çocuğu doğrudan etkiler. Ebeveyn olarak kendi denge duygunuza öncelik verdiğinizde, çocuğun dikkatini toplama kapasitesini doğal olarak destekleyen sakin bir ortam yaratmış olursunuz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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