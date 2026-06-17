Psikologlara Göre Çocukların Odağını Artıracak 5 Günlük Alışkanlık
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Günümüzde ebeveynlerin ve öğretmenlerin ortak şikayeti çocukların dikkatini bir türlü toplayamaması. Dijital çağın getirdiği uyaranlar yüzünden çocukların konsantre olma yeteneği büyük bir baskı altında. Ancak uzmanlar, çocukların beynini odaklanmaya eğitmenin ve zihinsel kaslarını güçlendirmenin ebeveynlerin elinde olduğunu belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilinçli ebeveynlik uzmanlarına göre, modern dünyada çocukların dikkat sürelerinin bu kadar parçalanmasının arkasında hayati nedenler yatıyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocukların hayatından bu dikkat dağıtıcı unsurları tamamen çıkarmak imkansız olsa da, odaklanma becerisi yüksek çocukların ebeveynlerinin evde uyguladığı 5 etkili yöntem şu şekilde sıralanıyor:
3. "Artık Zamanı Geldi..." İfadesini Kullanın
5. Unutmayın: Sakinlik Sizinle Başlar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın