Psikologlara Göre Çocukların Odağını Artıracak 5 Günlük Alışkanlık

1. Bağlantı Kurmak İçin Nazikçe Dokunun

Çocuğunuzun dikkati dağıldığında ve onun ilgisine ihtiyaç duyduğunuzda, uzaktan bağırmak yerine yanına gidin. Konuşurken omzuna hafifçe dokunmayı veya elini tutmayı deneyin. Bu sessiz ve nazik fiziksel temas çocuğa 'Seni görüyorum ve yanındayım' mesajı verir; sakinleştirici etkisiyle onun dünyası ile sizin dünyanız arasındaki uçurumu kapatır.

2. 'Yapma' Demeyin, Olumlu Dil Kullanın

Çocuklara yanlış yaptıkları şeyi vurgulamak yerine, onlardan görmek istediğiniz net davranışı söyleyin. Her 'yapma' talimatını olumlu bir 'yap' ifadesine dönüştürün.

Örneğin 'Bağırma' yerine 'Sessizce konuşalım' deyin.

Bu basit dil değişikliği evde polis rolünden çıkıp sevgi dolu bir rehber rolünü üstlenmenizi sağlar. Gelişmekte olan çocuk beyni net talimatları çok daha kolay işler.