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Yıllardır İnşaatın Düşmanıydı: Yağmurda Eriyebilen Bir Malzemeyle Otel İnşa Ettiler

Yıllardır İnşaatın Düşmanıydı: Yağmurda Eriyebilen Bir Malzemeyle Otel İnşa Ettiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 18:14
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Yüzyıllar boyunca sadece bir gıda maddesi, koruyucu ya da endüstriyel hammadde olarak görülen tuz, inşaat sektöründe her zaman 'düşman' kabul edildi. Nemi emmesi, korozyona yol açması ve kolayca erimesi nedeniyle yapılardan uzak tutulan bu malzeme, şimdilerde dünyanın en kurak bölgelerinde ezber bozan bir mineral mimarisinin sembolüne dönüşüyor.

Geleneksel mühendisliğin sınırlarını zorlayan mimar ve araştırmacılar, nakliye maliyetlerini düşürmek ve sürdürülebilir yerel kaynaklar yaratmak adına sıra dışı bir yol seçti: Suda eriyen tuzu, taşıyıcı bir yapı elemanı haline getirmek.

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Bu imkansız gibi görünen mimarinin dünyadaki en net örneği Bolivya'daki Salar de Uyuni'de bulunuyor.

Bu imkansız gibi görünen mimarinin dünyadaki en net örneği Bolivya'daki Salar de Uyuni'de bulunuyor.

Yaklaşık 10.582 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük tuz düzlüğü olan bu bölgede ahşap, taş ve geleneksel inşaat malzemeleri neredeyse hiç yok. Coğrafyanın zorunlu kıldığı bu lojistik engel, yerel halkın ayaklarının altındaki cevheri keşfetmesini sağladı.

Bölgenin en ünlü yapısı olan Palacio de Sal (Tuz Sarayı) oteli, tamamen bu mantıkla inşa edildi.

Otelin yapımında doğrudan tuz düzlüğünün yüzeyinden kesilerek çıkarılan 1 milyondan fazla sıkıştırılmış tuz bloğu kullanıldı.

Otelin yapımında doğrudan tuz düzlüğünün yüzeyinden kesilerek çıkarılan 1 milyondan fazla sıkıştırılmış tuz bloğu kullanıldı.

Bu bloklar, yine öğütülmüş tuz ve suyun karıştırılmasıyla elde edilen özel bir harçla bir araya getirildi. Yapının sadece duvarları ve zeminleri değil; iç mekandaki masalar, sandalyeler, yataklar ve dekoratif heykeller de tamamen tuzdan üretildi.

Tuz, çölün ortasında yarı saydam ve parıldayan bir mineral estetiği sunsa da, küresel bir inşaat malzemesi olmasının önünde çok ciddi bir engel var: Su hassasiyeti.

Inhabitat tarafından yapılan teknik analizler, tuzun nemli ortamlara maruz kaldığında hızla su emdiğini, erozyona uğradığını ve yapısal bütünlüğünü kaybettiğini gösteriyor.

Inhabitat tarafından yapılan teknik analizler, tuzun nemli ortamlara maruz kaldığında hızla su emdiğini, erozyona uğradığını ve yapısal bütünlüğünü kaybettiğini gösteriyor.

Bu nedenle tuz mimarisi, sadece buharlaşmanın çok hızlı, yağışın ise son derece sınırlı olduğu aşırı kurak çöllerde hayat bulabiliyor.

Sürdürülebilir Bakım Döngüsü: Palacio de Sal oteli, her yağmur mevsiminin ardından yapının yaklaşık %10'unun eridiğini belirtiyor. Otel yönetimi, her yıl yerel kooperatiflerden alınan yeni tuz bloklarıyla binayı düzenli olarak yeniden inşa ediyor. Yani bu mimaride bakım, binanın doğal yaşam döngüsünün bir parçası.

Tuzun geleceğin binalarındaki yerini araştıran mimarlar, bu malzemeyi sadece çöl otelleriyle sınırlı tutmak istemiyor.

Tuzun geleceğin binalarındaki yerini araştıran mimarlar, bu malzemeyi sadece çöl otelleriyle sınırlı tutmak istemiyor.

Ünlü mimarlık platformu ArchDaily, Şilili mimar ve araştırmacı Mále Uribe'nin bol miktarda bulunan mineral atıklarını yeniden kullanma ve geleneksel endüstriyel kalıpların dışına çıkma üzerine yaptığı çalışmaları öne çıkardı.

Bu araştırmaların en somut meyvesi ise 'Tuz Duvarı' projesi oldu. Mimari cephe kaplamasında kristalize tuz panellerinin ilk büyük ölçekli uygulaması olan bu projede, tam 560 metrekarelik bir yüzey laboratuvarda geliştirilen özel tuz panelleriyle kaplandı.

Uzmanlar yakın gelecekte tüm şehirlerin tuz bloklarından inşa edilmesini beklemiyor; çelik, beton veya seramik tuğlaların yerini tamamen alması lojistik olarak imkansız. Ancak bu deneysel pavyonlar ve araştırma projeleri, çağdaş mimarideki çok önemli bir trendi kanıtlıyor: Hiper-yerel malzeme arayışı.

Tuz blokları; korozyon, kırılganlık ve erime riski taşıyan bir malzemenin bile, doğru coğrafi bağlamda ve doğru mühendislikle kullanıldığında nasıl büyüleyici, işlevsel ve sürdürülebilir bir mimari başyapıta dönüşebileceğini tüm dünyaya gösteriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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