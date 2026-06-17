Yıllardır İnşaatın Düşmanıydı: Yağmurda Eriyebilen Bir Malzemeyle Otel İnşa Ettiler

Yüzyıllar boyunca sadece bir gıda maddesi, koruyucu ya da endüstriyel hammadde olarak görülen tuz, inşaat sektöründe her zaman 'düşman' kabul edildi. Nemi emmesi, korozyona yol açması ve kolayca erimesi nedeniyle yapılardan uzak tutulan bu malzeme, şimdilerde dünyanın en kurak bölgelerinde ezber bozan bir mineral mimarisinin sembolüne dönüşüyor.

Geleneksel mühendisliğin sınırlarını zorlayan mimar ve araştırmacılar, nakliye maliyetlerini düşürmek ve sürdürülebilir yerel kaynaklar yaratmak adına sıra dışı bir yol seçti: Suda eriyen tuzu, taşıyıcı bir yapı elemanı haline getirmek.

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