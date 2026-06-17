Yıllardır İnşaatın Düşmanıydı: Yağmurda Eriyebilen Bir Malzemeyle Otel İnşa Ettiler
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Yüzyıllar boyunca sadece bir gıda maddesi, koruyucu ya da endüstriyel hammadde olarak görülen tuz, inşaat sektöründe her zaman 'düşman' kabul edildi. Nemi emmesi, korozyona yol açması ve kolayca erimesi nedeniyle yapılardan uzak tutulan bu malzeme, şimdilerde dünyanın en kurak bölgelerinde ezber bozan bir mineral mimarisinin sembolüne dönüşüyor.
Geleneksel mühendisliğin sınırlarını zorlayan mimar ve araştırmacılar, nakliye maliyetlerini düşürmek ve sürdürülebilir yerel kaynaklar yaratmak adına sıra dışı bir yol seçti: Suda eriyen tuzu, taşıyıcı bir yapı elemanı haline getirmek.
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Bu imkansız gibi görünen mimarinin dünyadaki en net örneği Bolivya'daki Salar de Uyuni'de bulunuyor.
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Otelin yapımında doğrudan tuz düzlüğünün yüzeyinden kesilerek çıkarılan 1 milyondan fazla sıkıştırılmış tuz bloğu kullanıldı.
Inhabitat tarafından yapılan teknik analizler, tuzun nemli ortamlara maruz kaldığında hızla su emdiğini, erozyona uğradığını ve yapısal bütünlüğünü kaybettiğini gösteriyor.
Tuzun geleceğin binalarındaki yerini araştıran mimarlar, bu malzemeyi sadece çöl otelleriyle sınırlı tutmak istemiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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