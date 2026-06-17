Harç Yok, Sıva Yok, Boya Yok: Sıradan Tuğlalarla Ezber Bozan Yapı İnşa Ettiler

Her şeyi tamamen engellemeden ortamları ayıran, adeta sert bir kumaştan yapılmış 'açık bir ağ' veya 'perde' gibi duruyor. Tam tuğlalar, kesilmiş parçalar ve aralarındaki boşlukların yarattığı bu doku iki büyük avantaj sağlıyor:1. Doğal Işık Filtresi: Güneş ışığı, parçaların arasındaki boşluklardan süzülerek içeriye filtrelenmiş, yumuşak bir şekilde giriyor. Gün içinde iç mekanda sürekli değişen gölge ve doku hareketleri oluşuyor.

2. Akıllı Mahremiyet: Dışarıdaki insanlar için görsel bir bariyer (duvar) görevi görürken, içerideki odalar ışık almaya ve dış mekanla bağ kurmaya devam ediyor. Hatta güney cephesindeki paneller yer değiştirebilecek (hareket edebilecek) şekilde tasarlandığından, odalar istenildiği an dış dünyaya tamamen açılabiliyor.