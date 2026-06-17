Harç Yok, Sıva Yok, Boya Yok: Sıradan Tuğlalarla Ezber Bozan Yapı İnşa Ettiler
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Mimaride yenilik yapmak için her zaman pahalı ya da nadir bulunan malzemelere ihtiyaç yoktur. Arjantinli mimarlar, inşaatların en temel ve sıradan malzemesi olan kırmızı tuğlayı; harç, sıva veya boya kullanmadan bir araya getirerek adeta bir sanat enstalasyonunu andıran delikli bir eğlence mekanı tasarladı. İnşa edilen 120 metrekarelik bu mekan, geleneksel duvarcılık anlayışını kökten değiştiriyor.
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Halihazırda bir havuz evi ve yüzme havuzunun bulunduğu bir alana inşa edilen ve hafta sonları kullanılmak üzere dört odalı olarak tasarlanan yapının en dikkat çekici özelliği cephesi.
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Görsel algı açısından bu mekan kapalı bir duvar hissi yaratmıyor.
City Bell'deki bu mekan, özellikle inşaat sektöründe ezberleri bozuyor.
Elbette uzmanlar uyarıyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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