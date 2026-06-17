Bu Çiçeğin Yağı Altınla Yarışıyor: Litresi 269 Bin TL'yi Aştı
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Tokat'ta üretimi giderek yaygınlaşan ve bilimsel adı Lilium candidum olan akzambak, yüksek ekonomik değeriyle tarımda adeta yeni bir dönemi başlatıyor. Kozmetikten sağlığa kadar birçok lüks sektörün ana hammaddesi olan bu bitkinin yağı, litresi 5 bin Euro’yu (yaklaşık 269 bin TL) aşan fiyatıyla dudak uçuklatıyor ve üreticisine devasa bir gelir kapısı aralıyor.
Hem büyüleyici beyaz çiçekleriyle görsel bir şölen sunan hem de yüksek katma değerli bir tarım ürünü olarak öne çıkan akzambak; parfüm, kolonya, sabun, güzellik kremleri ve ilaç sanayisinde kapış kapış gidiyor.
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Tokat'taki aile mirasını devralarak üretimi sürdüren genç üretici Erdi Can Aydemir, akzambağın üretim yolculuğunu anlattı.
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Akzambağın fiyatının neden bu kadar yüksek olduğunu açıklayan en önemli faktör, üretimindeki zahmet ve elde edilen miktarın azlığı.
Akzambağın kullanım alanı sadece kozmetikle sınırlı kalmıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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