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Bu Çiçeğin Yağı Altınla Yarışıyor: Litresi 269 Bin TL'yi Aştı

Bu Çiçeğin Yağı Altınla Yarışıyor: Litresi 269 Bin TL'yi Aştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 21:37
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Tokat'ta üretimi giderek yaygınlaşan ve bilimsel adı Lilium candidum olan akzambak, yüksek ekonomik değeriyle tarımda adeta yeni bir dönemi başlatıyor. Kozmetikten sağlığa kadar birçok lüks sektörün ana hammaddesi olan bu bitkinin yağı, litresi 5 bin Euro’yu (yaklaşık 269 bin TL) aşan fiyatıyla dudak uçuklatıyor ve üreticisine devasa bir gelir kapısı aralıyor.

Hem büyüleyici beyaz çiçekleriyle görsel bir şölen sunan hem de yüksek katma değerli bir tarım ürünü olarak öne çıkan akzambak; parfüm, kolonya, sabun, güzellik kremleri ve ilaç sanayisinde kapış kapış gidiyor.

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Tokat'taki aile mirasını devralarak üretimi sürdüren genç üretici Erdi Can Aydemir, akzambağın üretim yolculuğunu anlattı.

Tokat'taki aile mirasını devralarak üretimi sürdüren genç üretici Erdi Can Aydemir, akzambağın üretim yolculuğunu anlattı.

Geçen yıl eylül ayında toprakla buluşturdukları 300 bin adet akzambak soğanının haziran ayı itibarıyla hasadına başladıklarını belirten Aydemir, süreci şu sözlerle özetledi:

'Babam vefat ettikten sonra üretimi biz devraldık. Topladığımız bu çiçekleri distilasyon (damıtma) işleminden geçireceğiz ve bir kısmını da kurutacağız. Distilasyon yaptığımız çiçeğin özlerinden tamamen doğal sabun, kolonya ve lüks parfümler üretiyoruz. Bu ürünler özellikle güzellik merkezlerinde aranan, insan sağlığına ve cildine fayda sağlayan kozmetiklere dönüşüyor.'

Akzambağın fiyatının neden bu kadar yüksek olduğunu açıklayan en önemli faktör, üretimindeki zahmet ve elde edilen miktarın azlığı.

Akzambağın fiyatının neden bu kadar yüksek olduğunu açıklayan en önemli faktör, üretimindeki zahmet ve elde edilen miktarın azlığı.

Üretici Aydemir’in paylaştığı verilere göre, akzambağın piyasa değeri şu şekilde dudak uçuklatıyor:

  • Yaş Çiçek (Kilogram): Yaklaşık 1.000 TL

  • Kuru Çiçek (Kilogram): Yaklaşık 2.500 TL (11 kilogram yaş çiçekten sadece 1 kilogram kuru çiçek elde edilebiliyor).

  • Akzambak Yağı (1 Litre): 5.000 Euro’nun üzerinde! Lüks parfüm markalarının ve yaşlanma karşıtı kremlerin vazgeçilmezi olan bu yağı üretmek için tam 700 kilogram akzambak çiçeğinin işlenmesi gerekiyor.

Akzambağın kullanım alanı sadece kozmetikle sınırlı kalmıyor.

Akzambağın kullanım alanı sadece kozmetikle sınırlı kalmıyor.

Bitkinin özenle kurutulan yaprakları, bitki çayı olarak da büyük talep görüyor. Alternatif tıp ve sağlık sektöründe de yerini almaya başlayan akzambak çayının; baş ağrısı, kronik migren ağrıları ve böbrek taşlarının düşürülmesi gibi sağlık sorunlarına iyi geldiği biliniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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