Bu Çiçeğin Yağı Altınla Yarışıyor: Litresi 269 Bin TL'yi Aştı

Tokat'ta üretimi giderek yaygınlaşan ve bilimsel adı Lilium candidum olan akzambak, yüksek ekonomik değeriyle tarımda adeta yeni bir dönemi başlatıyor. Kozmetikten sağlığa kadar birçok lüks sektörün ana hammaddesi olan bu bitkinin yağı, litresi 5 bin Euro’yu (yaklaşık 269 bin TL) aşan fiyatıyla dudak uçuklatıyor ve üreticisine devasa bir gelir kapısı aralıyor.

Hem büyüleyici beyaz çiçekleriyle görsel bir şölen sunan hem de yüksek katma değerli bir tarım ürünü olarak öne çıkan akzambak; parfüm, kolonya, sabun, güzellik kremleri ve ilaç sanayisinde kapış kapış gidiyor.