300 Metre Yükseklikteki Yaya Köprüsü Kimsenin Adını Bilmediği Köye İnşa Edilecek

Engebeli zirveleri, alpin çayırları ve zengin yaban hayatıyla büyüleyici bir güzelliğe sahip olan bu park, ülkenin diğer popüler yerlerine kıyasla bugüne kadar hep gölgede kalmıştı.

Dev asma köprü sayesinde; doğa tutkunları, yürüyüşçüler, manzara fotoğrafçıları ve macera severler Kuzey Transilvanya'yı daha önce hiç görülmemiş eşsiz bir perspektiften deneyimleme şansı yakalayacak.