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300 Metre Yükseklikteki Yaya Köprüsü Kimsenin Adını Bilmediği Köye İnşa Edilecek

300 Metre Yükseklikteki Yaya Köprüsü Kimsenin Adını Bilmediği Köye İnşa Edilecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 12:29
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Romanya'nın dünyaca ünlü Transilvanya bölgesinde, bugüne kadar haritada adı sanı bilinmeyen Parva köyü, Avrupa'nın en çılgın mühendislik projelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İmzalanan resmi sözleşmeye göre bölgeye, yerden tam 300 metre yükseklikte uzanan, Avrupa’nın en yüksek yaya asma köprüsü inşa edilecek.

Rebra Nehri vadisinin iki yakasını birbirine bağlayacak olan bu iddialı proje, tamamlandığında sadece Romanya'nın değil, tüm Avrupa'nın en çok fotoğrafı çekilen ve adrenalin tutkunlarını kendine çeken en muhteşem turistik merkezlerinden biri haline gelecek.

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"Adrenalin Köprüsü" olarak da adlandırılan yapının teknik özellikleri, yükseklik korkusu olanların sınırlarını zorlayacak cinsten:

"Adrenalin Köprüsü" olarak da adlandırılan yapının teknik özellikleri, yükseklik korkusu olanların sınırlarını zorlayacak cinsten:

  • Yerden tam 300 metre yukarda, adeta bulutların arasında yer alacak.

  • Vadinin üzerinden tam 620 metre boyunca uzanacak.

  • Rodna Dağları Milli Parkı'nı çevreleyen, el değmemiş vahşi dağ manzaralarına gökyüzünden bakış imkanı sunacak.

Projenin en büyük amaçlarından biri, Romanya'nın en önemli koruma altındaki doğal alanlarından biri olan Rodna Dağları Milli Parkı'nı dünyaya tanıtmak.

Projenin en büyük amaçlarından biri, Romanya'nın en önemli koruma altındaki doğal alanlarından biri olan Rodna Dağları Milli Parkı'nı dünyaya tanıtmak.

Engebeli zirveleri, alpin çayırları ve zengin yaban hayatıyla büyüleyici bir güzelliğe sahip olan bu park, ülkenin diğer popüler yerlerine kıyasla bugüne kadar hep gölgede kalmıştı.

Dev asma köprü sayesinde; doğa tutkunları, yürüyüşçüler, manzara fotoğrafçıları ve macera severler Kuzey Transilvanya'yı daha önce hiç görülmemiş eşsiz bir perspektiften deneyimleme şansı yakalayacak.

Parva Belediye Başkanı Ioan Strugari, bu köprüyü unutulmuş bir topluluğu yeniden ayağa kaldıracak büyük bir kalkınma stratejisinin ilk ve en önemli adımı olarak nitelendiriyor.

Parva Belediye Başkanı Ioan Strugari, bu köprüyü unutulmuş bir topluluğu yeniden ayağa kaldıracak büyük bir kalkınma stratejisinin ilk ve en önemli adımı olarak nitelendiriyor.

Projenin toplam maliyeti 23,8 milyon Rumen leyi, yani yaklaşık 4,55 milyon Euro olarak açıklandı. Bu dev bütçe sadece köprünün tasarım ve inşasını değil; bölgeye ulaşımı kolaylaştıracak yolları, turistleri ağırlayacak destekleyici altyapı ve sosyal tesis yatırımlarını da kapsıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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