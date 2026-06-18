300 Metre Yükseklikteki Yaya Köprüsü Kimsenin Adını Bilmediği Köye İnşa Edilecek
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Romanya'nın dünyaca ünlü Transilvanya bölgesinde, bugüne kadar haritada adı sanı bilinmeyen Parva köyü, Avrupa'nın en çılgın mühendislik projelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İmzalanan resmi sözleşmeye göre bölgeye, yerden tam 300 metre yükseklikte uzanan, Avrupa’nın en yüksek yaya asma köprüsü inşa edilecek.
Rebra Nehri vadisinin iki yakasını birbirine bağlayacak olan bu iddialı proje, tamamlandığında sadece Romanya'nın değil, tüm Avrupa'nın en çok fotoğrafı çekilen ve adrenalin tutkunlarını kendine çeken en muhteşem turistik merkezlerinden biri haline gelecek.
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"Adrenalin Köprüsü" olarak da adlandırılan yapının teknik özellikleri, yükseklik korkusu olanların sınırlarını zorlayacak cinsten:
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Projenin en büyük amaçlarından biri, Romanya'nın en önemli koruma altındaki doğal alanlarından biri olan Rodna Dağları Milli Parkı'nı dünyaya tanıtmak.
Parva Belediye Başkanı Ioan Strugari, bu köprüyü unutulmuş bir topluluğu yeniden ayağa kaldıracak büyük bir kalkınma stratejisinin ilk ve en önemli adımı olarak nitelendiriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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