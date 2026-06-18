Çamaşır Makinesine Boşken Atılıyor, Küf ve Kötü Kokuyu Söküp Atıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çamaşır makinelerimiz kıyafetlerimizi tertemiz yapsa da, zamanla tamburda ve lastik contalarda biriken nem, kir ve deterjan artıkları cihazı adeta bir bakteri yuvasına dönüştürüyor. Makinenizin kapağını açtığınızda burnunuza gelen o rahatsız edici küf kokusundan kurtulmak için pahalı kimyasallara ihtiyacınız yok. Sosyal medyada viral olan bu yöntem için ihtiyacınız olan tek şey sadece bir adet limon ve biraz diş macunu!
TikTok'ta temizlik tüyolarıyla tanınan 'Clean with Georgia' isimli içerik üreticisinin paylaştığı bu pratik kombinasyon, çamaşır makinesindeki küf ve mantar birikintilerini anında söküp atıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uygulaması son derece zahmetsiz olan bu temizlik formülü için şu adımları takip etmeniz yeterli:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu iki malzemenin bir araya gelmesi, kimyasal bir temizleyici kadar güçlü bir etki yaratıyor:
Profesyonel temizlik uzmanı Bret Jackson, limonun çamaşır makinesindeki faydalarının yanı sıra kıyafetler üzerinde de harikalar yarattığını belirtiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın