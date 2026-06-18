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Çamaşır Makinesine Boşken Atılıyor, Küf ve Kötü Kokuyu Söküp Atıyor

Çamaşır Makinesine Boşken Atılıyor, Küf ve Kötü Kokuyu Söküp Atıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 13:39
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Çamaşır makinelerimiz kıyafetlerimizi tertemiz yapsa da, zamanla tamburda ve lastik contalarda biriken nem, kir ve deterjan artıkları cihazı adeta bir bakteri yuvasına dönüştürüyor. Makinenizin kapağını açtığınızda burnunuza gelen o rahatsız edici küf kokusundan kurtulmak için pahalı kimyasallara ihtiyacınız yok. Sosyal medyada viral olan bu yöntem için ihtiyacınız olan tek şey sadece bir adet limon ve biraz diş macunu!

TikTok'ta temizlik tüyolarıyla tanınan 'Clean with Georgia' isimli içerik üreticisinin paylaştığı bu pratik kombinasyon, çamaşır makinesindeki küf ve mantar birikintilerini anında söküp atıyor.

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Uygulaması son derece zahmetsiz olan bu temizlik formülü için şu adımları takip etmeniz yeterli:

Uygulaması son derece zahmetsiz olan bu temizlik formülü için şu adımları takip etmeniz yeterli:

  • Limonu İkiye Bölün: Taze bir limonu tam ortadan ikiye kesin.

  • Diş Macununu Sıkın: Limonun kesik iç yüzeyine bol miktarda diş macunu sıkın.

  • Tambura Atın: Hazırladığınız limonları doğrudan çamaşır makinesinin boş tamburunun içine yerleştirin. (Eğer lastik contalarda gözle görülür küf lekeleri varsa, buralara ekstra diş macunu sürebilirsiniz).

  • Sıcak Programda Çalıştırın: Makinenizi yüksek sıcaklıkta bir yıkama programına ayarlayın ve boş şekilde çalıştırın.

Yıkama bittiğinde limon ve diş macunu kombinasyonunun tüm kötü kokuları emdiğini, makinenizin içinin ferah bir kokuya kavuştuğunu fark edeceksiniz.

Bu iki malzemenin bir araya gelmesi, kimyasal bir temizleyici kadar güçlü bir etki yaratıyor:

Bu iki malzemenin bir araya gelmesi, kimyasal bir temizleyici kadar güçlü bir etki yaratıyor:

  • Limonun Gücü (Sitrik Asit): Doğal bir antibakteriyel ve dezenfektan olan limon, içerdiği sitrik asit sayesinde makinenin içinde biriken kireç ve mineral birikintilerini parçalıyor.

  • Diş Macununun Etkisi (Hafif Aşındırıcı): Diş macunu, yapısındaki hafif aşındırıcı mineraller sayesinde özellikle makinenin kauçuk contalarındaki küf lekelerini ve yapışmış kirleri zedelemeden temizliyor. İçindeki nane özleri ise makineye uzun süreli bir tazelik kazandırıyor.

Profesyonel temizlik uzmanı Bret Jackson, limonun çamaşır makinesindeki faydalarının yanı sıra kıyafetler üzerinde de harikalar yarattığını belirtiyor.

Profesyonel temizlik uzmanı Bret Jackson, limonun çamaşır makinesindeki faydalarının yanı sıra kıyafetler üzerinde de harikalar yarattığını belirtiyor.

Jackson'a göre limon suyu; kıyafetlerdeki bakterileri öldüren doğal bir dezenfektan olmasının yanında, çamaşırları yumuşatan doğal bir kumaş yumuşatıcı ve beyazları parlatmaya yarayan doğal bir ağartıcı görevi görüyor.

Sık sık düşük sıcaklıkta yıkama yapıyor ve yıkama biter bitmez makine kapağını kapatıyorsanız, küf oluşumunu tetikliyorsunuz demektir. Bu basit ve ekonomik yöntemle makinenizin ömrünü uzatabilir, çamaşırlarınızın her daim mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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