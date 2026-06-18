Çamaşır Makinesine Boşken Atılıyor, Küf ve Kötü Kokuyu Söküp Atıyor

Çamaşır makinelerimiz kıyafetlerimizi tertemiz yapsa da, zamanla tamburda ve lastik contalarda biriken nem, kir ve deterjan artıkları cihazı adeta bir bakteri yuvasına dönüştürüyor. Makinenizin kapağını açtığınızda burnunuza gelen o rahatsız edici küf kokusundan kurtulmak için pahalı kimyasallara ihtiyacınız yok. Sosyal medyada viral olan bu yöntem için ihtiyacınız olan tek şey sadece bir adet limon ve biraz diş macunu!

TikTok'ta temizlik tüyolarıyla tanınan 'Clean with Georgia' isimli içerik üreticisinin paylaştığı bu pratik kombinasyon, çamaşır makinesindeki küf ve mantar birikintilerini anında söküp atıyor.

Kaynak