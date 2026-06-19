Piramit Şeklinde Apartman Yaptılar, Her Daireye Teras Düştü
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Trenlerin içinden geçtiği binalardan, 20 bin kişinin aynı anda yaşadığı dev arı kovanı sitelerine kadar dünyanın en sıra dışı mimarilerine ev sahipliği yapan Çin, bu kez bilim kurgu filmlerini aratmayan 'Piramit Apartman' ile gündemde. Kunshan şehrinde inşa edilen ve fütüristik tasarımıyla büyüleyen 18 katlı bu dev yapı bir mühendislik harikası olarak parlıyor.
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Çin’in Kunshan bölgesindeki gözde Huaqiao semtinde yer alan ve mimarlık dünyasında "Kunshan Piramidi" olarak anılan bu sıra dışı apartman kompleksinin yapımı 2013 yılında tamamlandı.
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Projenin arkasındaki mimarlık firması Masters' Architectural Office, binayı tasarlarken sanılanın aksine antik Mısır piramitlerinden değil, Çin’in geleneksel basamaklı pirinç tarlalarından ilham aldıklarını belirtiyor.
Kunshan Piramidi dışarıdan bakıldığında bir tasarım şaheseri gibi görünse de, bu benzersiz şekil içeride yaşayanlar ve bina yönetimi için bazı pratik ve ciddi zorlukları beraberinde getiriyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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