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Piramit Şeklinde Apartman Yaptılar, Her Daireye Teras Düştü

Piramit Şeklinde Apartman Yaptılar, Her Daireye Teras Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 13:18
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Trenlerin içinden geçtiği binalardan, 20 bin kişinin aynı anda yaşadığı dev arı kovanı sitelerine kadar dünyanın en sıra dışı mimarilerine ev sahipliği yapan Çin, bu kez bilim kurgu filmlerini aratmayan 'Piramit Apartman' ile gündemde. Kunshan şehrinde inşa edilen ve fütüristik tasarımıyla büyüleyen 18 katlı bu dev yapı bir mühendislik harikası olarak parlıyor.

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Çin’in Kunshan bölgesindeki gözde Huaqiao semtinde yer alan ve mimarlık dünyasında "Kunshan Piramidi" olarak anılan bu sıra dışı apartman kompleksinin yapımı 2013 yılında tamamlandı.

Çin’in Kunshan bölgesindeki gözde Huaqiao semtinde yer alan ve mimarlık dünyasında "Kunshan Piramidi" olarak anılan bu sıra dışı apartman kompleksinin yapımı 2013 yılında tamamlandı.

O günden bu yana şehrin en popüler turistik cazibe merkezlerinden biri haline gelen bina, dron videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dünya çapında bir üne kavuştu.

Mısır’daki geleneksel piramitlerin aksine, bu binanın sadece iki dış duvarı dikey olarak yükseliyor. Diğer iki duvar ise tam 45 derecelik bir açıyla, basamaklar halinde geriye doğru eğimli bir şekilde tasarlanmış durumda.

Projenin arkasındaki mimarlık firması Masters' Architectural Office, binayı tasarlarken sanılanın aksine antik Mısır piramitlerinden değil, Çin’in geleneksel basamaklı pirinç tarlalarından ilham aldıklarını belirtiyor.

Projenin arkasındaki mimarlık firması Masters' Architectural Office, binayı tasarlarken sanılanın aksine antik Mısır piramitlerinden değil, Çin’in geleneksel basamaklı pirinç tarlalarından ilham aldıklarını belirtiyor.

Binaya uzaktan bakıldığında, modern ve devasa bir merdiveni veya üst üste yığılmış LEGO bloklarını andıran büyüleyici bir görsel efekt ortaya çıkıyor.

Binanın basamaklı ve 45 derecelik eğimli tasarımı, mimari açıdan harika bir ayrıcalığı da beraberinde getiriyor. Bu eğimli tarafta yer alan her bir daire, alt katın tavanını zemin olarak kullanarak kendine ait devasa bir terasa sahip oluyor. Şehir hayatının ortasında apartman sakinlerine geniş bir açık hava ve gökyüzü alanı sunan bu tasarım, binayı emlak piyasasında oldukça popüler hale getiriyor.

Kunshan Piramidi dışarıdan bakıldığında bir tasarım şaheseri gibi görünse de, bu benzersiz şekil içeride yaşayanlar ve bina yönetimi için bazı pratik ve ciddi zorlukları beraberinde getiriyor:

Kunshan Piramidi dışarıdan bakıldığında bir tasarım şaheseri gibi görünse de, bu benzersiz şekil içeride yaşayanlar ve bina yönetimi için bazı pratik ve ciddi zorlukları beraberinde getiriyor:

  • Binanın piramit şeklindeki sıra dışı geometrisi, iç kısımlarda kalan bazı kör noktaların doğal ışık almasını zorlaştırıyor ve dairelerin homojen bir şekilde havalandırılmasını engelliyor.

  • Karmaşık basamaklı yapı ve alışılmışın dışındaki kaçış rotaları, olası bir acil durumda yangın güvenliğini ve tahliye işlemlerini oldukça zorlu bir hale getiriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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