Piramit Şeklinde Apartman Yaptılar, Her Daireye Teras Düştü

O günden bu yana şehrin en popüler turistik cazibe merkezlerinden biri haline gelen bina, dron videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dünya çapında bir üne kavuştu.

Mısır’daki geleneksel piramitlerin aksine, bu binanın sadece iki dış duvarı dikey olarak yükseliyor. Diğer iki duvar ise tam 45 derecelik bir açıyla, basamaklar halinde geriye doğru eğimli bir şekilde tasarlanmış durumda.