Patron Çalışanlarına 4 Milyon TL'lik Yatak Örtüsü Hediye Etti: Sebebi Herkesi Şaşırttı
Girişim dünyasında çalışanları elde tutmak ve verimliliği artırmak için limitsiz tatil hakları sunma dönemi geride kalıyor. Silikon Vadisi’nin hızla büyüyen yapay zeka girişimlerinden Factory’nin CEO’su Matan Grinberg, ezber bozan bir taktikle 30 çalışanının her birine 3.000 dolarlık akıllı ve soğutuculu yatak örtüsü satın aldı.
2023 yılında kurulan ve geçtiğimiz aylarda dev yatırım şirketlerinden 150 milyon dolar fon bularak 120 çalışana ulaşan yapay zeka şirketi Factory, sıra dışı çalışma kültürüyle gündemde. Şirketin CEO'su Grinberg, katıldığı '20VC' adlı programda ve Business Insider'a verdiği röportajda, şirket henüz 30 kişiyken tüm ekibe lüks uyku teknolojisi markası Eight Sleep’in yatak örtülerini hediye ettiğini açıkladı.
Peki bir teknoloji lideri, çalışanlarının uykusuna neden bu kadar büyük bir bütçe ayırır? İşte o ilginç stratejinin arkasındaki nedenler...
Hediye edilen yatak örtüleri, içindeki özel sıvıyı kullanarak yatağı otomatik olarak soğutma veya ısıtma özelliğine sahip.
Grinberg, 2010'lu yıllarda Google gibi dev şirketlerin başlattığı "herkese şişme oyun alanı ve eğlence verme" trendine tamamen karşı olduğunu belirtiyor.
Pandemi sonrasında tüm dünyada yükselişe geçen sağlıklı yaşam trendi, insanları daha iyi dinlenebilmek için ağız bantları ve akıllı yataklar almaya yöneltti.
Pahalı yatak örtülerinin çalışanların verimliliğini tam olarak ne kadar artırdığını ölçmediğini ve çalışanları üzerinde bir "Büyük Birader" baskısı kurmak istemediğini söyleyen Grinberg, ofisteki havayı şu sözlerle özetledi:
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