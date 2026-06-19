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Patron Çalışanlarına 4 Milyon TL'lik Yatak Örtüsü Hediye Etti: Sebebi Herkesi Şaşırttı

Patron Çalışanlarına 4 Milyon TL'lik Yatak Örtüsü Hediye Etti: Sebebi Herkesi Şaşırttı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 12:33
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Girişim dünyasında çalışanları elde tutmak ve verimliliği artırmak için limitsiz tatil hakları sunma dönemi geride kalıyor. Silikon Vadisi’nin hızla büyüyen yapay zeka girişimlerinden Factory’nin CEO’su Matan Grinberg, ezber bozan bir taktikle 30 çalışanının her birine 3.000 dolarlık akıllı ve soğutuculu yatak örtüsü satın aldı.

2023 yılında kurulan ve geçtiğimiz aylarda dev yatırım şirketlerinden 150 milyon dolar fon bularak 120 çalışana ulaşan yapay zeka şirketi Factory, sıra dışı çalışma kültürüyle gündemde. Şirketin CEO'su Grinberg, katıldığı '20VC' adlı programda ve Business Insider'a verdiği röportajda, şirket henüz 30 kişiyken tüm ekibe lüks uyku teknolojisi markası Eight Sleep’in yatak örtülerini hediye ettiğini açıkladı.

Peki bir teknoloji lideri, çalışanlarının uykusuna neden bu kadar büyük bir bütçe ayırır? İşte o ilginç stratejinin arkasındaki nedenler...

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Hediye edilen yatak örtüleri, içindeki özel sıvıyı kullanarak yatağı otomatik olarak soğutma veya ısıtma özelliğine sahip.

Hediye edilen yatak örtüleri, içindeki özel sıvıyı kullanarak yatağı otomatik olarak soğutma veya ısıtma özelliğine sahip.

Hatta yatağın iki tarafını farklı sıcaklıklara ayarlayarak eşlerin konforunu ayrı ayrı optimize edebiliyor.

Çalışanlarını profesyonel sporculara benzeten CEO Matan Grinberg, 'NBA oyuncuları gibi benim mühendislerimin de üst düzey dinlenmeye ihtiyacı var. Herkesin sahip olduğu tüm zihinsel gücü sonuna kadar kullanmasını sağlamak istiyorum. Bunu yapmak için de iyi uyumanız gerekiyor. Daha iyi uyurlarsa daha zeki, daha keskin zekalı ve daha başarılı olacaklar' diyerek hamlesini savundu.

Grinberg, 2010'lu yıllarda Google gibi dev şirketlerin başlattığı "herkese şişme oyun alanı ve eğlence verme" trendine tamamen karşı olduğunu belirtiyor.

Grinberg, 2010'lu yıllarda Google gibi dev şirketlerin başlattığı "herkese şişme oyun alanı ve eğlence verme" trendine tamamen karşı olduğunu belirtiyor.

Bu tür ayrıcalıkların 'işle ilgisiz' olduğunu savunan ünlü CEO, teknoloji dünyasındaki bir diğer akım olan '996' (sabah 9, akşam 9, haftada 6 gün) gibi gereksiz iş yükü ve göz boyama odaklı mesai saatlerine de meydan okuyor:

'Biz bir kreş işletmiyoruz. Çalışanlarıma belirli mesai saatleri dayatmak zorunda değilim. Önemli olan performans.'

Odaklanmayı olumsuz etkilediği gerekçesiyle ofiste işlenmiş şeker tüketimini de sınırlayan Grinberg; bunun yerine protein cipsleri ve konserve matcha gibi daha sağlıklı, besleyici ve pahalı atıştırmalıklara bütçe ayırıyor.

Pandemi sonrasında tüm dünyada yükselişe geçen sağlıklı yaşam trendi, insanları daha iyi dinlenebilmek için ağız bantları ve akıllı yataklar almaya yöneltti.

Pandemi sonrasında tüm dünyada yükselişe geçen sağlıklı yaşam trendi, insanları daha iyi dinlenebilmek için ağız bantları ve akıllı yataklar almaya yöneltti.

İnternette 'uyku maksimizasyonu' olarak adlandırılan bu akım, sadece Factory'nin değil diğer büyük CEO'ların da radarına girmiş durumda. Örneğin, Whoop’un CEO’su, uyku performansı %85 veya daha fazla olan çalışanlarına ayda 100 dolar nakit ödül verdiğini açıklamıştı. Bir diğer girişim şirketi Series’in CEO’su Nathaneo Johnson ise ofise bir genel müdür atamak yerine özel bir aşçı tutmanın çok daha faydalı olduğunu belirtiyor.

Pahalı yatak örtülerinin çalışanların verimliliğini tam olarak ne kadar artırdığını ölçmediğini ve çalışanları üzerinde bir "Büyük Birader" baskısı kurmak istemediğini söyleyen Grinberg, ofisteki havayı şu sözlerle özetledi:

Pahalı yatak örtülerinin çalışanların verimliliğini tam olarak ne kadar artırdığını ölçmediğini ve çalışanları üzerinde bir "Büyük Birader" baskısı kurmak istemediğini söyleyen Grinberg, ofisteki havayı şu sözlerle özetledi:

'Ofiste kendi aramızda şakalaşıyoruz: 'Billy dün gece iyi uyuyamamış, o yüzden bugün yazdığı koda sakın güvenmeyin' diye espriler yapıyoruz. Tabii ki o kadar ileri gitmedik ve uykularını takip etmiyoruz. Bildiğim tek şey, herkesin bu hediyeden çok keyif aldığı.'

CEO, bu lüks uyku teknolojisi hediyesini şirketin yeni katılan 120 çalışanı için henüz standart hale getirmese de, gelecekte tüm personel için sabit bir 'sağlık/uyku ödeneği' sunmayı planlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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