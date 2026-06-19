Depreme ve Dev Dalgalara Karşı 7 Bin X Şeklinde Beton Bloğu Yapboz Gibi Dizdiler
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Dünyanın en aktif fay hatlarından birinin üzerinde yer alan ve sert okyanus dalgalarıyla mücadele eden Yeni Zelanda, ulaşım ağını kurtarmak için büyük bir mühendislik projesine imza attı. Wellington kentinde; karayolu, demiryolu ve bisiklet yolunun yan yana geçtiği en kritik kıyı şeridine, adeta dev bir yapbozun parçaları gibi birbirine kenetlenen 7 bin adet X şeklinde özel beton blok dizildi. Yaklaşık 349 milyon Yeni Zelanda dolarına mal olan bu fütüristik kıyı bariyeri, dünyada ilk kez deprem testinden geçen sahil koruma sistemi unvanını aldı.
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Yeni Zelanda, Wellington ile Lower Hutt şehirlerini birbirine bağlayan, yayalar ve bisikletliler için kesintisiz bir güzergah sunan "Te Ara Tupua" projesinin en stratejik bölümünü 16 Mayıs 2026'da halkın kullanımına açtı.
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Sahil boyunca yaklaşık 2 kilometrelik hat üzerine yerleştirilen 6 bin 650 adet X şeklindeki beton blok, birbirinin üzerine tam oturarak kenetleniyor.
Devlet karayolunu ve Hutt Vadisi demiryolu ağını iklim krizine bağlı deniz seviyesi yükselmelerinden korumayı amaçlayan projenin toplam maliyeti 348,7 milyon Yeni Zelanda doları olarak açıklandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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