Depreme ve Dev Dalgalara Karşı 7 Bin X Şeklinde Beton Bloğu Yapboz Gibi Dizdiler

Ancak bu açılış, sadece yeni bir yolun değil, aynı zamanda okyanusa ve depremlere karşı inşa edilen devasa bir savunma duvarının da gövde gösterisi oldu.

Projenin inşa edildiği bölge, sadece dev dalgaların ve fırtınaların değil, aynı zamanda aktif bir deprem fay hattının tam üzerinde yer alıyor. Bu jeolojik riske karşı koyabilmek için Hollandalı mühendislik firması Delta Marine Consultants tarafından geliştirilen ve 'XBlocPlus' adı verilen özel bir teknoloji kullanıldı.