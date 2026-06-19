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Depreme ve Dev Dalgalara Karşı 7 Bin X Şeklinde Beton Bloğu Yapboz Gibi Dizdiler

Depreme ve Dev Dalgalara Karşı 7 Bin X Şeklinde Beton Bloğu Yapboz Gibi Dizdiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 14:51
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Dünyanın en aktif fay hatlarından birinin üzerinde yer alan ve sert okyanus dalgalarıyla mücadele eden Yeni Zelanda, ulaşım ağını kurtarmak için büyük bir mühendislik projesine imza attı. Wellington kentinde; karayolu, demiryolu ve bisiklet yolunun yan yana geçtiği en kritik kıyı şeridine, adeta dev bir yapbozun parçaları gibi birbirine kenetlenen 7 bin adet X şeklinde özel beton blok dizildi. Yaklaşık 349 milyon Yeni Zelanda dolarına mal olan bu fütüristik kıyı bariyeri, dünyada ilk kez deprem testinden geçen sahil koruma sistemi unvanını aldı.

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Yeni Zelanda, Wellington ile Lower Hutt şehirlerini birbirine bağlayan, yayalar ve bisikletliler için kesintisiz bir güzergah sunan "Te Ara Tupua" projesinin en stratejik bölümünü 16 Mayıs 2026'da halkın kullanımına açtı.

Yeni Zelanda, Wellington ile Lower Hutt şehirlerini birbirine bağlayan, yayalar ve bisikletliler için kesintisiz bir güzergah sunan "Te Ara Tupua" projesinin en stratejik bölümünü 16 Mayıs 2026'da halkın kullanımına açtı.

Ancak bu açılış, sadece yeni bir yolun değil, aynı zamanda okyanusa ve depremlere karşı inşa edilen devasa bir savunma duvarının da gövde gösterisi oldu.

Projenin inşa edildiği bölge, sadece dev dalgaların ve fırtınaların değil, aynı zamanda aktif bir deprem fay hattının tam üzerinde yer alıyor. Bu jeolojik riske karşı koyabilmek için Hollandalı mühendislik firması Delta Marine Consultants tarafından geliştirilen ve 'XBlocPlus' adı verilen özel bir teknoloji kullanıldı.

Sahil boyunca yaklaşık 2 kilometrelik hat üzerine yerleştirilen 6 bin 650 adet X şeklindeki beton blok, birbirinin üzerine tam oturarak kenetleniyor.

Sahil boyunca yaklaşık 2 kilometrelik hat üzerine yerleştirilen 6 bin 650 adet X şeklindeki beton blok, birbirinin üzerine tam oturarak kenetleniyor.

Bu geometrik şekil sayesinde yapı:

  • Okyanustan gelen dev dalgaların gücünü emerek kıyı erozyonunu tamamen engelliyor.

  • Dünyada ilk kez sismik performansı (deprem dayanıklılığı) test edilen bu bloklar, fay hattı hareket ettiğinde yıkılmak yerine birbirine kenetlenerek yapıyı ayakta tutuyor.

  • Alışılmış taş dolgulara göre çok daha dik bir açıyla yerleştirilebilen bu bloklar, dar kıyı şeridinde alandan tasarruf sağlarken, inşaat süresini tam 12 ay kısalttı.

Devlet karayolunu ve Hutt Vadisi demiryolu ağını iklim krizine bağlı deniz seviyesi yükselmelerinden korumayı amaçlayan projenin toplam maliyeti 348,7 milyon Yeni Zelanda doları olarak açıklandı.

Devlet karayolunu ve Hutt Vadisi demiryolu ağını iklim krizine bağlı deniz seviyesi yükselmelerinden korumayı amaçlayan projenin toplam maliyeti 348,7 milyon Yeni Zelanda doları olarak açıklandı.

Bu dev bütçe; hükümet, ulaştırma ajansı ve yerel konseyler tarafından ortaklaşa karşılandı. 

Sıradan, soğuk beton blokların aksine, sahil boyunca dizilen bu X şeklindeki yapıların üzerinde özel Maori desenleri yer alıyor. Yerli kabile lideri ve tasarımcı Len Hetet ile ekolojistlerin ortak çalışmasıyla geliştirilen bu tasarıma 'Te Ripowai' (Suyun Hareketi) adı verildi.

Tasarımcı Hetet, felsefeyi şu sözlerle özetliyor: 'Toprağa iyi bakarsak, su da bize aynı şekilde karşılık verir.'

Blokların yüzeyine kazınan bu özel dokular doğal kayalık yapısını taklit ederek deniz bitkilerinin büyümesini kolaylaştırıyor ve bölgedeki deniz yaşamını destekliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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