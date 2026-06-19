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Bahçenize Bir Poşet Asmanız Yetiyor, Yaban Arıları Uzak Duruyor

Bahçenize Bir Poşet Asmanız Yetiyor, Yaban Arıları Uzak Duruyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 15:35
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Sıcak ayların gelmesiyle birlikte bahçe, balkon ve garajların en büyük kâbusu olan yaban arıları geri döndü. Barınak ararken insanlara karşı son derece saldırganlaşabilen ve bir kez yuva kurduktan sonra temizlenmesi imkânsız hale gelen yaban arılarından kurtulmanın yollarını arıyorsanız, ilaçlama şirketlerine servet dökmenize gerek yok. Evinizde bulunan, maliyeti neredeyse sıfır olan iki basit eşya ile yaban arılarını mülkünüzden tamamen uzak tutabilirsiniz: Bir plastik poşet ve biraz ip!

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Sosyal medyanın ünlü bahçe uzmanlarından @gardening.with.ish, evde kendi başınıza uygulayabileceğiniz, doğaya ve arılara zarar vermeyen bu dâhiyane yöntemin sırrını paylaştı.

Sosyal medyanın ünlü bahçe uzmanlarından @gardening.with.ish, evde kendi başınıza uygulayabileceğiniz, doğaya ve arılara zarar vermeyen bu dâhiyane yöntemin sırrını paylaştı.

Tek bir plastik poşetle bahçenizi nasıl bir 'yasaklı bölgeye' dönüştüreceğinizi anlatan uzman, yöntemin arkasındaki bilimsel mantığı da gözler önüne serdi.

Yaban arıları, doğadaki en bölgeci ve kıskanç canlılardan biridir. Kendi alanlarını korumak için gözü kara şekilde saldıran bu canlılar, başka bir yaban arısı kolonisinin olduğu bölgelere asla yaklaşmazlar. İşte bu pratik yöntemin temelinde de arıların bu bölgeci psikolojisini kandırmak yatıyor.

Bahçe uzmanı Ish, yöntemin uygulanışını şu basit adımlarla özetliyor:

  • Hepsini İçeri Hapsedin: Sıradan bir plastik poşeti alın ve bir köşesinden kendi içine doğru katlayın.

  • Koni Şekli Verin: Poşeti içe doğru katladığınızda, havanın içeride hapsolmasıyla birlikte poşet şişerek koni veya sivri uçlu bir yaban arısı yuvası şeklini alacaktır.

  • İple Bağlayıp Asın: Bu koni şeklini bozmadan poşetin ağzını bir iple sıkıca bağlayın. İşte sahte yaban arısı yuvanız hazır!

Hazırladığınız bu sahte poşet yuvayı bahçenizdeki bir ağaca, kulübenizin yakınına, balkona veya garaj tavanına asmanız yeterli.

Hazırladığınız bu sahte poşet yuvayı bahçenizdeki bir ağaca, kulübenizin yakınına, balkona veya garaj tavanına asmanız yeterli.

Bölgeyi mesken tutmak için gelen yaban arıları, plastik poşeti gördüklerinde orada zaten güçlü ve rakip bir koloninin yerleştiğini varsayacaklar.

Uzman Ish, 'O alana yaklaşmayacaklar, hatta tamamen uzak duracaklar. Başka bir yere taşınmaya karar verecekler' diyerek yöntemin kesin sonuç verdiğini belirtiyor. Bu yöntemi denemek için en ideal zaman ise kraliçe ve büyük yaban arılarının yuva yeri aramak için ortaya çıktığı ilkbahar ve erken yaz ayları.

Bu yöntemin en güzel yanı, arıları öldürmemesi ve doğal döngüye zarar vermemesi.

Bu yöntemin en güzel yanı, arıları öldürmemesi ve doğal döngüye zarar vermemesi.

Yaban arıları, yuvalarını sahte poşet yuvanın bulunduğu bahçenizden çok daha uzak bir noktaya kuracaklar. Ancak bitkilerinizi tozlaştırmak ve yiyecek aramak için bahçenize uğramaya devam edecekler.

En büyük avantajı ise şu: Yakınlarda rakip bir arı sürüsünün yaşadığına inandıkları için, sizin bahçenizdeyken kendi evlerinde olmadıklarını düşünecekler. Bölgeyi savunma psikolojisine girmeyecekleri için de size ve ailenize karşı çok daha az saldırgan olacaklar. Evdeki sıradan bir poşetle hem arıları uzak tutmak hem de bahçe keyfini kesintisiz sürmek işte bu kadar kolay!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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