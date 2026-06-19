Bahçenize Bir Poşet Asmanız Yetiyor, Yaban Arıları Uzak Duruyor

Yaban arıları, yuvalarını sahte poşet yuvanın bulunduğu bahçenizden çok daha uzak bir noktaya kuracaklar. Ancak bitkilerinizi tozlaştırmak ve yiyecek aramak için bahçenize uğramaya devam edecekler.

En büyük avantajı ise şu: Yakınlarda rakip bir arı sürüsünün yaşadığına inandıkları için, sizin bahçenizdeyken kendi evlerinde olmadıklarını düşünecekler. Bölgeyi savunma psikolojisine girmeyecekleri için de size ve ailenize karşı çok daha az saldırgan olacaklar. Evdeki sıradan bir poşetle hem arıları uzak tutmak hem de bahçe keyfini kesintisiz sürmek işte bu kadar kolay!