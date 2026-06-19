Bahçenize Bir Poşet Asmanız Yetiyor, Yaban Arıları Uzak Duruyor
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Sıcak ayların gelmesiyle birlikte bahçe, balkon ve garajların en büyük kâbusu olan yaban arıları geri döndü. Barınak ararken insanlara karşı son derece saldırganlaşabilen ve bir kez yuva kurduktan sonra temizlenmesi imkânsız hale gelen yaban arılarından kurtulmanın yollarını arıyorsanız, ilaçlama şirketlerine servet dökmenize gerek yok. Evinizde bulunan, maliyeti neredeyse sıfır olan iki basit eşya ile yaban arılarını mülkünüzden tamamen uzak tutabilirsiniz: Bir plastik poşet ve biraz ip!
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Sosyal medyanın ünlü bahçe uzmanlarından @gardening.with.ish, evde kendi başınıza uygulayabileceğiniz, doğaya ve arılara zarar vermeyen bu dâhiyane yöntemin sırrını paylaştı.
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Hazırladığınız bu sahte poşet yuvayı bahçenizdeki bir ağaca, kulübenizin yakınına, balkona veya garaj tavanına asmanız yeterli.
Bu yöntemin en güzel yanı, arıları öldürmemesi ve doğal döngüye zarar vermemesi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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