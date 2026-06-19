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Karpuz Tokatlama Devri Bitti: En Tatlı Karpuzu Seçmenin Yeni Yöntemi Açıklandı

Karpuz Tokatlama Devri Bitti: En Tatlı Karpuzu Seçmenin Yeni Yöntemi Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 17:09
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Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti karpuzda hasat dönemi tüm hızıyla sürerken, pazar ve market tezgahlarının önünde yaşanan o meşhur karpuzu tokatlama geleneği tarih oluyor. Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayan Adana'da uzmanlar ve üreticiler, kelek (ham) karpuz almamaları için vatandaşları uyardı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, iyi karpuz seçmenin yeni püf noktalarını anlatarak, 'Karpuza vurma alışkanlığı devam ediyor ancak artık sadece sese bakmak tek başına yeterli değil' dedi.

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Tadı, kokusu, rengi ve aromasıyla dünya çapında ün kazanan ve 2020 yılında tescillenen coğrafi işaretli Adana karpuzunda toprak tarlalardaki hasat hız kazandı.

Tadı, kokusu, rengi ve aromasıyla dünya çapında ün kazanan ve 2020 yılında tescillenen coğrafi işaretli Adana karpuzunda toprak tarlalardaki hasat hız kazandı.

Kent genelinde 110 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan bu yıl tam 650 bin ton rekolte bekleniyor. Karpuzun kilogram fiyatı ise tarlada 14-16 lira arasında alıcı buluyor.

Peki, tezgahlardaki binlerce karpuz arasından en tatlısı, en kırmızısı nasıl seçilir? İşte işin uzmanlarından ve üreticilerden hayat kurtaran o tüyolar:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, karpuza vurulduğunda tok bir ses gelmesinin hâlâ bir kriter olduğunu ancak vatandaşların yanılmamak için şu gözle görülür detaylara dikkat etmesi gerektiğini belirtti:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, karpuza vurulduğunda tok bir ses gelmesinin hâlâ bir kriter olduğunu ancak vatandaşların yanılmamak için şu gözle görülür detaylara dikkat etmesi gerektiğini belirtti:

  • Karpuzun sapa bağlandığı yer uca doğru incelmiş olmalı. Üzerindeki kulakçık yaprağı sararmış, kurumaya yakın olmalı ve sap kısmındaki küçük tüycükler incelip dökülmüş olmalı.

  • Karpuzun rengi açık ve parlak olmalı. Dış kabuğuna bakıldığında üzerinde hafif, ayna gibi bir yansıma görülmeli.

  • Karpuzun kendi türüne göre homojen bir büyüklüğe ulaşmış olması, olgunlaştığının en büyük kanıtıdır.

Yıllardır karpuz satıcılığı yapan Seçkin Yıldırım ise işin en pratik ve kesin yöntemini tek cümleyle özetledi:

Yıllardır karpuz satıcılığı yapan Seçkin Yıldırım ise işin en pratik ve kesin yöntemini tek cümleyle özetledi:

'Karpuzun toprağa değen alt kısmı sarıysa, o karpuz olmuş demektir.'

Üretici İshak Kaya da Adana karpuzunun şu an hasat için tam olgunluk döneminde olduğunu belirterek, 'Karpuza vurunca güzel, tok bir ses gelecek. Şu anda Adana karpuzunda kelek bulma şansınız neredeyse yok' diyerek tüketicilerin içine su serpti.

Bu yıl mayıs ayında havaların serin ve yağışlı gitmesi nedeniyle hasadın biraz geciktiğini ifade eden Mehmet Akın Doğan, ilk etapta turfanda karpuzun piyasaya tarlada 25 liradan girdiğini hatırlattı. Geçen yıla göre ekim alanlarının yüzde 15-20 oranında azaldığını belirten Doğan, 'Kumda verim düşüktü ancak şu an toprak tarlalarda verim çok güzel. Bu nedenle çiftçimiz bu yıl karpuzdan para kazanıyor. Havalar iyice ısındığı için artık ham karpuza rastlama ihtimaliniz çok düşük, vatandaşlarımız güvenle tüketebilir' açıklamasında bulundu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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