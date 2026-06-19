Karpuz Tokatlama Devri Bitti: En Tatlı Karpuzu Seçmenin Yeni Yöntemi Açıklandı
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Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti karpuzda hasat dönemi tüm hızıyla sürerken, pazar ve market tezgahlarının önünde yaşanan o meşhur karpuzu tokatlama geleneği tarih oluyor. Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayan Adana'da uzmanlar ve üreticiler, kelek (ham) karpuz almamaları için vatandaşları uyardı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, iyi karpuz seçmenin yeni püf noktalarını anlatarak, 'Karpuza vurma alışkanlığı devam ediyor ancak artık sadece sese bakmak tek başına yeterli değil' dedi.
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Tadı, kokusu, rengi ve aromasıyla dünya çapında ün kazanan ve 2020 yılında tescillenen coğrafi işaretli Adana karpuzunda toprak tarlalardaki hasat hız kazandı.
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, karpuza vurulduğunda tok bir ses gelmesinin hâlâ bir kriter olduğunu ancak vatandaşların yanılmamak için şu gözle görülür detaylara dikkat etmesi gerektiğini belirtti:
Yıllardır karpuz satıcılığı yapan Seçkin Yıldırım ise işin en pratik ve kesin yöntemini tek cümleyle özetledi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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