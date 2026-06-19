Karpuz Tokatlama Devri Bitti: En Tatlı Karpuzu Seçmenin Yeni Yöntemi Açıklandı

'Karpuzun toprağa değen alt kısmı sarıysa, o karpuz olmuş demektir.'

Üretici İshak Kaya da Adana karpuzunun şu an hasat için tam olgunluk döneminde olduğunu belirterek, 'Karpuza vurunca güzel, tok bir ses gelecek. Şu anda Adana karpuzunda kelek bulma şansınız neredeyse yok' diyerek tüketicilerin içine su serpti.

Bu yıl mayıs ayında havaların serin ve yağışlı gitmesi nedeniyle hasadın biraz geciktiğini ifade eden Mehmet Akın Doğan, ilk etapta turfanda karpuzun piyasaya tarlada 25 liradan girdiğini hatırlattı. Geçen yıla göre ekim alanlarının yüzde 15-20 oranında azaldığını belirten Doğan, 'Kumda verim düşüktü ancak şu an toprak tarlalarda verim çok güzel. Bu nedenle çiftçimiz bu yıl karpuzdan para kazanıyor. Havalar iyice ısındığı için artık ham karpuza rastlama ihtimaliniz çok düşük, vatandaşlarımız güvenle tüketebilir' açıklamasında bulundu.