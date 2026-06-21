Bir Gecede İz Bırakmadan Yok Olduğu İddia Edilen Köyün Tuhaf Hikayesi
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İnsanların toplu biçimde iz bırakmadan ortadan kaybolduğu 'hayalet köy' olgusu, kültürel bellekte derin izler bırakmış bir tarihi gerçeği yansıtıyor. Bu tür kayıpların belki de en çok tartışılan örneği, 1914-1930 yılları arasında Kanada'nın Kuzey Manitoba bölgesinde yaşandığı öne sürülen Anjikuni Gölü olayıdır. İddiaya göre bir tuzakçı olan Joe Labelle, tanıdık bir Inuit köyüne gittiğinde tüm sakinlerin birden kaybolduğunu; yemeklerin ocakta yarı pişmiş hâlde durduğunu, köpeklerin ise açlıktan aç hâlde bağlı kaldığını gördü. Ancak olayın ayrıntıları zamanla değişti, kaynaklara göre farklı biçimlerde anlatıldı.
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Anjikuni Gölü olayının gerçeklik payı var mı?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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