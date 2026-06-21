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Bir Gecede İz Bırakmadan Yok Olduğu İddia Edilen Köyün Tuhaf Hikayesi

Bir Gecede İz Bırakmadan Yok Olduğu İddia Edilen Köyün Tuhaf Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 15:33
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İnsanların toplu biçimde iz bırakmadan ortadan kaybolduğu 'hayalet köy' olgusu, kültürel bellekte derin izler bırakmış bir tarihi gerçeği yansıtıyor. Bu tür kayıpların belki de en çok tartışılan örneği, 1914-1930 yılları arasında Kanada'nın Kuzey Manitoba bölgesinde yaşandığı öne sürülen Anjikuni Gölü olayıdır. İddiaya göre bir tuzakçı olan Joe Labelle, tanıdık bir Inuit köyüne gittiğinde tüm sakinlerin birden kaybolduğunu; yemeklerin ocakta yarı pişmiş hâlde durduğunu, köpeklerin ise açlıktan aç hâlde bağlı kaldığını gördü. Ancak olayın ayrıntıları zamanla değişti, kaynaklara göre farklı biçimlerde anlatıldı.

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Anjikuni Gölü olayının gerçeklik payı var mı?

Anjikuni Gölü olayının gerçeklik payı var mı?

Hikâye, 1930'larda Kanada gazetelerine yayılan bir haberden besleniyordu; ancak arşiv araştırmacıları zaman içinde bazı önemli tutarsızlıklar keşfetti. Tarihi araştırmacı Brian Dunning, Skeptoid dergisinde yaptığı incelemede (2013) olayın dönemin gazetelerinde farklı versiyonlarla aktarıldığını, Kanada Kraliyet At Polisi kayıtlarında bu olayla ilgili herhangi bir resmi soruşturmaya dair belge bulunmadığını ortaya koydu. Inuit halkının mevsimsel göç geleneği göz önüne alındığında köyün 'terk edilmiş' görünmesi son derece olası bir durumdu; dolayısıyla hikâye, anlatıcıdan anlatıcıya geçerken abartılarak şehir efsanesine dönüşmüş olabilir.

Tarihte gerçekten yaşanmış toplu kayıplar neler?

Tarihte gerçekten yaşanmış toplu kayıplar neler?

Buna karşın tarihte gerçekten yaşanmış ve belgelere geçmiş toplu kayıplar da mevcuttur. 1590 yılında kurulan Roanoke Kolonisi, Kuzey Amerika'nın ilk İngiliz yerleşim girişimlerinden biriydi; 1590'da yardım için dönen John White, 115 kişilik koloniyi tamamen boş buldu. Geride yalnızca 'CROATOAN' yazılı bir tahta parçası vardı. Olayı açıklamaya çalışan tarihçiler arasında bugün hâlâ fikir birliği yok: Bazıları nüfusun Hatteras adasındaki Croatan yerlileriyle kaynaştığını öne sürüyor, diğerleri kuzeye göç ya da İspanyol saldırısı teorisini savunuyor. Bu konu, 2012-2015 yılları arasında First Colony Foundation tarafından yürütülen arkeolojik kazılarla yeniden gündeme geldi.

Toplu kayıpların arkasında genellikle ne yatıyor?

Tarihçiler ve sosyal antropologlar, 'gizemli kayıp' olarak sunulan vakaların büyük çoğunluğunda belgelenebilir bir sebep olduğunu vurguluyor. Kıtlık, salgın hastalık, savaş, mevsimsel göç ya da bölge terk etme kararı bunların başında geliyor. Arizona Üniversitesi'nden antropolog Clark Erickson, bu tür anlatıların genellikle gizemi seven bir anlatıcıdan kaynaklandığını ve sıradan tarihsel olayların dramatize edilerek aktarıldığını belirtiyor. Öte yandan bazı arkeolojik veriler gerçekten ani ve açıklanamaz kentsel terk olgularına işaret ediyor: Chaco Kanyonu'ndaki Pueblo toplulukları da 13. yüzyılın sonunda aniden ortadan kalkmış; modern araştırmalar uzun süreli kuraklığı sorumlu tutuyor.

Bu hikayeleri bu kadar çekici kılan nedir?

Bu hikayeleri bu kadar çekici kılan nedir?

Bir topluluk ya da köy nüfusunun iz bırakmadan yok olması, kolektif belleğimizde çok güçlü bir anlatı kalıbı oluşturur; çünkü bizi en temel sorulardan biriyle yüzleştirir: İnsanlar nereye gider? Bu yüzden gerçek ya da efsane tüm 'hayalet köy' hikâyeleri kültürel hafızada yaşamayı sürdürür. Araştırmacılar bu anlatıların işlevini 'kolektif belirsizlik yönetimi' olarak tanımlıyor: Açıklanamayan kayıplar, anlatı yoluyla kontrol edilebilir ve anlamlandırılabilir kılınıyor. Bu bağlamda Anjikuni Gölü ya da Roanoke, tarihsel gerçeklikten bağımsız olarak insan zihninin belirsizlikle başa çıkma biçimini yansıtan kültürel aynalar işlevi görüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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