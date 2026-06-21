Bir Gecede İz Bırakmadan Yok Olduğu İddia Edilen Köyün Tuhaf Hikayesi

Buna karşın tarihte gerçekten yaşanmış ve belgelere geçmiş toplu kayıplar da mevcuttur. 1590 yılında kurulan Roanoke Kolonisi, Kuzey Amerika'nın ilk İngiliz yerleşim girişimlerinden biriydi; 1590'da yardım için dönen John White, 115 kişilik koloniyi tamamen boş buldu. Geride yalnızca 'CROATOAN' yazılı bir tahta parçası vardı. Olayı açıklamaya çalışan tarihçiler arasında bugün hâlâ fikir birliği yok: Bazıları nüfusun Hatteras adasındaki Croatan yerlileriyle kaynaştığını öne sürüyor, diğerleri kuzeye göç ya da İspanyol saldırısı teorisini savunuyor. Bu konu, 2012-2015 yılları arasında First Colony Foundation tarafından yürütülen arkeolojik kazılarla yeniden gündeme geldi.

Toplu kayıpların arkasında genellikle ne yatıyor?

Tarihçiler ve sosyal antropologlar, 'gizemli kayıp' olarak sunulan vakaların büyük çoğunluğunda belgelenebilir bir sebep olduğunu vurguluyor. Kıtlık, salgın hastalık, savaş, mevsimsel göç ya da bölge terk etme kararı bunların başında geliyor. Arizona Üniversitesi'nden antropolog Clark Erickson, bu tür anlatıların genellikle gizemi seven bir anlatıcıdan kaynaklandığını ve sıradan tarihsel olayların dramatize edilerek aktarıldığını belirtiyor. Öte yandan bazı arkeolojik veriler gerçekten ani ve açıklanamaz kentsel terk olgularına işaret ediyor: Chaco Kanyonu'ndaki Pueblo toplulukları da 13. yüzyılın sonunda aniden ortadan kalkmış; modern araştırmalar uzun süreli kuraklığı sorumlu tutuyor.