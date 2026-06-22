Evlerinin Alt Katını Üretim Tesisi Yaptılar: 1 Paketle 80 Bin Lira Kazanıyorlar
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Yıldız Sıkkın ve Ayşe Akat, evlerinin alt katını üretim tesisine dönüştürerek örnek bir girişimcilik hikayesine imza attı. Üniversite mezunu, evli ve ikişer çocuk annesi olan iki elti, evlerinin alt katında gerçekleştirdikleri ipek böcekçiliği üretimiyle aile bütçelerine devasa bir katkı sağlıyor.
Girişimci kadınlardan Ayşe Akat, üretimin kârlılığına dikkat çekerek, 'Özellikle 10 yetişkin dut ağacı olan kadınlarımız 1 pakete rahatlıkla bakabilir. Bunun da getirisi yaklaşık 80 bin lira' sözleriyle ev kadınlarına çağrıda bulundu.
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Köyceğiz'in Pınar Mahallesi'nde ipek böceklerini özenle topladıkları dut yapraklarıyla besleyen iki elti, koza üretiminin her aşamasını başarıyla yönetiyor.
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15 yıl önce evlendiğinde eltisi Yıldız Sıkkın'ın tavsiyesiyle bu işe adım attığını belirten Ayşe Akat ise işin getirisinin tatmin edici olduğunu vurguladı.
Geçen yıl ilçe genelinde toplam 7,5 ton yaş koza üretimi gerçekleştirilirken, bu sezon rekoltenin 10 ile 12 ton arasında gerçekleşmesi hedefleniyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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