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Evlerinin Alt Katını Üretim Tesisi Yaptılar: 1 Paketle 80 Bin Lira Kazanıyorlar

Evlerinin Alt Katını Üretim Tesisi Yaptılar: 1 Paketle 80 Bin Lira Kazanıyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 16:49
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Yıldız Sıkkın ve Ayşe Akat, evlerinin alt katını üretim tesisine dönüştürerek örnek bir girişimcilik hikayesine imza attı. Üniversite mezunu, evli ve ikişer çocuk annesi olan iki elti, evlerinin alt katında gerçekleştirdikleri ipek böcekçiliği üretimiyle aile bütçelerine devasa bir katkı sağlıyor.

Girişimci kadınlardan Ayşe Akat, üretimin kârlılığına dikkat çekerek, 'Özellikle 10 yetişkin dut ağacı olan kadınlarımız 1 pakete rahatlıkla bakabilir. Bunun da getirisi yaklaşık 80 bin lira' sözleriyle ev kadınlarına çağrıda bulundu.

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Köyceğiz'in Pınar Mahallesi'nde ipek böceklerini özenle topladıkları dut yapraklarıyla besleyen iki elti, koza üretiminin her aşamasını başarıyla yönetiyor.

Köyceğiz'in Pınar Mahallesi'nde ipek böceklerini özenle topladıkları dut yapraklarıyla besleyen iki elti, koza üretiminin her aşamasını başarıyla yönetiyor.

Mesleği 10 yıldır sürdüren Yıldız Sıkkın, 'İpek, güzel ve dayanıklı olduğu için uzun yıllar kullanılıyor. Koza üretiminde bu sürece destek olduğumuz için çok mutluyum. Ömrümüz olduğu sürece bu işi sürdüreceğim. İpek böcekçiliği ev kadınlarımız için güzel bir iş imkanı. Geliri çok güzel' dedi.

15 yıl önce evlendiğinde eltisi Yıldız Sıkkın'ın tavsiyesiyle bu işe adım attığını belirten Ayşe Akat ise işin getirisinin tatmin edici olduğunu vurguladı.

15 yıl önce evlendiğinde eltisi Yıldız Sıkkın'ın tavsiyesiyle bu işe adım attığını belirten Ayşe Akat ise işin getirisinin tatmin edici olduğunu vurguladı.

Köyceğiz'de uzun yıllardır geleneksel olarak sürdürülen ipek böcekçiliği, bugün ilçedeki 110 aile için hayati bir ek gelir kaynağı konumunda yer alıyor. Devlet destekleriyle her geçen gün büyüyen sektörde bu yıl büyük bir rekor bekleniyor.

Geçen yıl ilçe genelinde toplam 7,5 ton yaş koza üretimi gerçekleştirilirken, bu sezon rekoltenin 10 ile 12 ton arasında gerçekleşmesi hedefleniyor.

Geçen yıl ilçe genelinde toplam 7,5 ton yaş koza üretimi gerçekleştirilirken, bu sezon rekoltenin 10 ile 12 ton arasında gerçekleşmesi hedefleniyor.

Evlerinin alt katını adeta bir fabrikaya dönüştüren Sıkkın ve Akat gibi üreticilerin emeğiyle, bu sezon Köyceğiz genelinde ipek böcekçiliğinden yaklaşık 15 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Hem kültürel mirası yaşatan hem de yerel ekonomiyi canlandıran kadın üreticiler, bölgedeki diğer ev kadınlarına da ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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