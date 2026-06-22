Evlerinin Alt Katını Üretim Tesisi Yaptılar: 1 Paketle 80 Bin Lira Kazanıyorlar

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Yıldız Sıkkın ve Ayşe Akat, evlerinin alt katını üretim tesisine dönüştürerek örnek bir girişimcilik hikayesine imza attı. Üniversite mezunu, evli ve ikişer çocuk annesi olan iki elti, evlerinin alt katında gerçekleştirdikleri ipek böcekçiliği üretimiyle aile bütçelerine devasa bir katkı sağlıyor.

Girişimci kadınlardan Ayşe Akat, üretimin kârlılığına dikkat çekerek, 'Özellikle 10 yetişkin dut ağacı olan kadınlarımız 1 pakete rahatlıkla bakabilir. Bunun da getirisi yaklaşık 80 bin lira' sözleriyle ev kadınlarına çağrıda bulundu.