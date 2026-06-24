article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kullanılmayan Umumi Tuvaleti Milyonluk Deniz Manzaralı Eve Dönüştürdüler

Kullanılmayan Umumi Tuvaleti Milyonluk Deniz Manzaralı Eve Dönüştürdüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 17:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Galler'in batısındaki şirin sahil kasabası Barmouth'tan geçenler, bugünlerde İrlanda Denizi'ne bakan tek odalı, büyüleyici bir sahil eviyle karşılaşıyor. Ancak bu lüks yapının arkasında, duyanları hayrete düşüren sıra dışı bir geçmiş yatıyor: Bu adres, neredeyse yirmi yıl boyunca terk edilmiş, harabe halde ve kötü kokan eski bir umumi tuvaletti!

Elaine ve Alan Taylor çifti, herkesin burun kıvırıp geçtiği bu atıl binada büyük bir potansiyel gördü. Çift, tam 10 yıl süren zorlu bir tadilat sürecinin ardından eski tuvalet bloğunu 295.000 sterlin (yaklaşık 12.5 milyon TL) değerinde rüya gibi bir sahil evine dönüştürmeyi başardı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hikaye, Taylor çiftinin Barmouth'ta tatil yaparken kumsala sadece birkaç metre mesafedeki Marine Parade caddesinde asılı "Satılık" tabelasını görmesiyle başladı.

Hikaye, Taylor çiftinin Barmouth'ta tatil yaparken kumsala sadece birkaç metre mesafedeki Marine Parade caddesinde asılı "Satılık" tabelasını görmesiyle başladı.

Mülk, alıcıların içini gezmesine izin verilmeyen bir 'kör açık artırma' ile satılıyordu.

Büyük bir risk alan çift, Temmuz 2015'te 33.000 sterlinlik bir teklif verdi ve ihaleyi kazandı. Elaine Taylor o anları, 'İçeri girmemize izin verilmiyordu, tamamen körü körüne bir teklifti. Sadece umumi tuvalet olduğu için içinde su ve elektrik tesisatı olduğunu varsayarak kumar oynadık' sözleriyle anlatıyor.

Gwynedd Konseyi kayıtlarına göre, söz konusu umumi tuvaletler 1997 yılında kapatılmış ve 19 yıl boyunca kaderine terk edilmişti.

Gwynedd Konseyi kayıtlarına göre, söz konusu umumi tuvaletler 1997 yılında kapatılmış ve 19 yıl boyunca kaderine terk edilmişti.

Deniz kenarındaki bu yapıda neredeyse yirmi yılın biriktirdiği nem, küf, pas ve ağır kokular çifti bekleyen ilk zorluklardı.

2016'nın sonunda konut izninin çıkmasıyla, 2017 yazında çalışmalar resmi olarak başladı. Kağıt üzerinde basit bir dönüşüm gibi görünen proje, eski yapının getirdiği zorluklar ve inşaat yönetmelikleri nedeniyle tam 10 yıl süren sıfırdan bir yeniden inşa sürecine dönüştü.

Lüks Sahil Evinin Dikkat Çeken Detayları:

Lüks Sahil Evinin Dikkat Çeken Detayları:

  • Eski tuvalet pisuvarlarının ve duvarlarının yerini; oturma odası ve mutfağın birleştiği modern, ferah bir yaşam alanı aldı.

  • Yatak odasına, çiftin geceleri yataktan gökyüzünü ve yıldızları izleyebilmesi için lüks bir çatı penceresi eklendi.

  • Granit pervazlı geniş bir köşe penceresi, hemen sokağın karşısındaki Barmouth plajını ve İrlanda Denizi'ni bir tablo gibi içeri taşıyor.

Mülk, projenin tamamlanmasının ardından 295.000 sterlinin üzerinde bir fiyatla emlak piyasasında satışa çıkarıldı. İlk bakışta 33 bin sterline alıp yaklaşık 300 bin sterline satmak muazzam bir kâr gibi görünse de madalyonun arkası çok daha farklı.

Çift, 10 yıllık süre zarfında inşaat ve malzeme kalitesi için yaklaşık 260.000 sterlin harcadıklarını tahmin ediyor.

Çift, 10 yıllık süre zarfında inşaat ve malzeme kalitesi için yaklaşık 260.000 sterlin harcadıklarını tahmin ediyor.

Toplam maliyet 293.000 sterlini bulduğunda, bu projenin ticari olarak büyük bir kâr getirmediği, aksine başabaş bir noktada bittiği görülüyor. Ancak Taylor çifti için bu bir pişmanlık değil. Elaine'in iş rutininin Galler dışına kayması nedeniyle evi boş tutmak istemeyen çift, bu süreci kâr odaklı bir işten ziyade, hayatlarına anlam katan unutulmaz bir deneyim ve vizyon projesi olarak görüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın