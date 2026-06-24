Kullanılmayan Umumi Tuvaleti Milyonluk Deniz Manzaralı Eve Dönüştürdüler

Galler'in batısındaki şirin sahil kasabası Barmouth'tan geçenler, bugünlerde İrlanda Denizi'ne bakan tek odalı, büyüleyici bir sahil eviyle karşılaşıyor. Ancak bu lüks yapının arkasında, duyanları hayrete düşüren sıra dışı bir geçmiş yatıyor: Bu adres, neredeyse yirmi yıl boyunca terk edilmiş, harabe halde ve kötü kokan eski bir umumi tuvaletti!

Elaine ve Alan Taylor çifti, herkesin burun kıvırıp geçtiği bu atıl binada büyük bir potansiyel gördü. Çift, tam 10 yıl süren zorlu bir tadilat sürecinin ardından eski tuvalet bloğunu 295.000 sterlin (yaklaşık 12.5 milyon TL) değerinde rüya gibi bir sahil evine dönüştürmeyi başardı.

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