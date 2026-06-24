Kullanılmayan Umumi Tuvaleti Milyonluk Deniz Manzaralı Eve Dönüştürdüler
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Galler'in batısındaki şirin sahil kasabası Barmouth'tan geçenler, bugünlerde İrlanda Denizi'ne bakan tek odalı, büyüleyici bir sahil eviyle karşılaşıyor. Ancak bu lüks yapının arkasında, duyanları hayrete düşüren sıra dışı bir geçmiş yatıyor: Bu adres, neredeyse yirmi yıl boyunca terk edilmiş, harabe halde ve kötü kokan eski bir umumi tuvaletti!
Elaine ve Alan Taylor çifti, herkesin burun kıvırıp geçtiği bu atıl binada büyük bir potansiyel gördü. Çift, tam 10 yıl süren zorlu bir tadilat sürecinin ardından eski tuvalet bloğunu 295.000 sterlin (yaklaşık 12.5 milyon TL) değerinde rüya gibi bir sahil evine dönüştürmeyi başardı.
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Hikaye, Taylor çiftinin Barmouth'ta tatil yaparken kumsala sadece birkaç metre mesafedeki Marine Parade caddesinde asılı "Satılık" tabelasını görmesiyle başladı.
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Gwynedd Konseyi kayıtlarına göre, söz konusu umumi tuvaletler 1997 yılında kapatılmış ve 19 yıl boyunca kaderine terk edilmişti.
Lüks Sahil Evinin Dikkat Çeken Detayları:
Çift, 10 yıllık süre zarfında inşaat ve malzeme kalitesi için yaklaşık 260.000 sterlin harcadıklarını tahmin ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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