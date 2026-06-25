Psikologlar Açıkladı: Her Gün Aynı Kıyafeti Giyenlerin 5 Ortak Özelliği

Modern dünyada hiç olmadığı kadar çok seçeneğe maruz kalıyoruz. Moda psikoloğu Dr. Dion Terrelonge, 'karar yorgunluğu' olarak bilinen ve gün içinde çok fazla seçim yapmaktan dolayı karar kalitesinin düşmesi durumuna dikkat çekiyor. Her gün aynı tarzı giyen insanlar, sabah rutinindeki aktif seçim sayısını sıfıra indirerek günün geri kalanı için zihinsel berraklık kazanıyorlar. Giysi onlar için bir süs değil, bir verimlilik aracı.

3. Trendlere ve Sosyal Baskılara Karşı Tamamen Bağımsızlar

Uzmanlar bu kişileri 'tüketim modasına vicdani itiraz edenler' olarak tanımlıyor. Her gün aynı silüeti tercih eden insanlar, modanın dayattığı trendlere ve kıyafetler üzerinden verilen sosyal statü sinyallerine karşı belirgin bir kayıtsızlık sergiliyorlar. Kıyafetleri bir güç, çekicilik ya da gösteriş aracı olarak kullanmayı aktif bir şekilde reddeden güçlü bir bağımsız karaktere sahipler.