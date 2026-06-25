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Psikologlar Açıkladı: Her Gün Aynı Kıyafeti Giyenlerin 5 Ortak Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Her Gün Aynı Kıyafeti Giyenlerin 5 Ortak Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 12:43
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İlk bakışta bir tembellik ya da rüküşlük gibi görünen 'her gün aynı tarz giyinme' alışkanlığı, aslında sanılanın aksine dâhice bir stratejinin parçası. Moda psikologları ve davranış bilimciler, gardırobunu tek tipleştiren insanların ortak psikolojik profillerini çıkardı.

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Gardırobunuz ağzına kadar kıyafetle dolu olmasına rağmen kendinizi her sabah aynı pantolonu, aynı renk tişörtü ya da benzer bir silüeti seçerken mi buluyorsunuz?

Gardırobunuz ağzına kadar kıyafetle dolu olmasına rağmen kendinizi her sabah aynı pantolonu, aynı renk tişörtü ya da benzer bir silüeti seçerken mi buluyorsunuz?

Çoğu insan bunu farkında olmadan yaptığını düşünse de uzmanlar bunun tamamen bilinçli ve stratejik bir seçim olduğunu söylüyor.

Apple’ın efsanevi lideri Steve Jobs’ın ikonik siyah balıkçı yaka kazağı, kot pantolonu ve spor ayakkabısıyla özdeşleşen bu akım, günümüzde modern insanın karmaşık dünyayla başa çıkma yöntemlerinden biri haline geldi.

Apple’ın efsanevi lideri Steve Jobs’ın ikonik siyah balıkçı yaka kazağı, kot pantolonu ve spor ayakkabısıyla özdeşleşen bu akım, günümüzde modern insanın karmaşık dünyayla başa çıkma yöntemlerinden biri haline geldi.

İşte moda psikologlarına göre her gün aynı tarz giyinen insanların paylaştığı 5 çarpıcı ortak özellik:

1. Zihinsel Enerjilerini Koruyorlar (Bilişsel Tasarruf)

M Le magazine du Monde yazarı, moda gazetecisi Marc Beaugé’nin analizlerine göre, bu insanlar kişisel tarzlarıyla ilgilenmeyi bırakmıyor; aksine, bu kararı günlük hayatın içinden tamamen çıkarıyorlar. Tıpkı kafa karıştıran kağıt haritaları bırakıp GPS navigasyonuna geçmek gibi, sabahları ne giyeceklerini düşünmeyerek zihinsel enerjilerini günün daha önemli kararlarına saklıyorlar.

2. "Karar Yorgunluğu" ile Savaşacak Kadar Akıllılar

2. "Karar Yorgunluğu" ile Savaşacak Kadar Akıllılar

Modern dünyada hiç olmadığı kadar çok seçeneğe maruz kalıyoruz. Moda psikoloğu Dr. Dion Terrelonge, 'karar yorgunluğu' olarak bilinen ve gün içinde çok fazla seçim yapmaktan dolayı karar kalitesinin düşmesi durumuna dikkat çekiyor. Her gün aynı tarzı giyen insanlar, sabah rutinindeki aktif seçim sayısını sıfıra indirerek günün geri kalanı için zihinsel berraklık kazanıyorlar. Giysi onlar için bir süs değil, bir verimlilik aracı.

3. Trendlere ve Sosyal Baskılara Karşı Tamamen Bağımsızlar

Uzmanlar bu kişileri 'tüketim modasına vicdani itiraz edenler' olarak tanımlıyor. Her gün aynı silüeti tercih eden insanlar, modanın dayattığı trendlere ve kıyafetler üzerinden verilen sosyal statü sinyallerine karşı belirgin bir kayıtsızlık sergiliyorlar. Kıyafetleri bir güç, çekicilik ya da gösteriş aracı olarak kullanmayı aktif bir şekilde reddeden güçlü bir bağımsız karaktere sahipler.

4. Yenilik Yerine "Güvenli ve Tanıdık" Olana Yatırım Yapıyorlar

4. Yenilik Yerine "Güvenli ve Tanıdık" Olana Yatırım Yapıyorlar

Psikolojideki beş temel kişilik boyutu ele alındığında, sürekli aynı tarzı benimseyen kişilerin 'deneyime açıklık' puanlarının biraz daha düşük olduğu görülüyor. Bu durum bir eksiklik değil; riskli veya bilinmez yenilikler yerine, kendilerini içinde en rahat, en tanıdık ve en güvende hissettikleri estetik kodları tercih etme eğilimlerinden kaynaklanıyor.

5. Sosyal Ortamlarda Kendilerini Koruma Altına Alıyorlar

Dr. Terrelonge’a göre, belirli bir giyim kalıbının dışına çıkmamak, sosyal ortamlarda 'başkaları tarafından incelenme ve eleştirilme' ihtimalini ortadan kaldırıyor. Bu durum, sosyal etkileşimleri bazen yorucu veya rahatsız edici bulan bireyler için sessiz, konforlu ve etkili bir öz koruma mekanizması işlevi görüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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