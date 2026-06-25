Psikologlar Açıkladı: Her Gün Aynı Kıyafeti Giyenlerin 5 Ortak Özelliği
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Gardırobunuz ağzına kadar kıyafetle dolu olmasına rağmen kendinizi her sabah aynı pantolonu, aynı renk tişörtü ya da benzer bir silüeti seçerken mi buluyorsunuz?
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Apple’ın efsanevi lideri Steve Jobs’ın ikonik siyah balıkçı yaka kazağı, kot pantolonu ve spor ayakkabısıyla özdeşleşen bu akım, günümüzde modern insanın karmaşık dünyayla başa çıkma yöntemlerinden biri haline geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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