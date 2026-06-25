Denizin Altında 90 Kilometrelik Koridor Açılıyor: İki Şehir Birbirine Bağlanacak
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Çin, mühendislik sınırlarını zorlayan dünyanın en iddialı altyapı projelerinden birine resmen start verdi. Bohai Boğazı’nın altından geçerek iki dev sanayi kentini birbirine bağlayacak olan 120 kilometrelik denizaltı tüneli projesi, Çin hükümetinden onay aldı. Yaklaşık 28 milyar dolarlık devasa bir yatırımla hayata geçirilecek proje, tamamlandığında mevcut tüm dünya rekorlarını altüst edecek.
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Şu anda Bohai Boğazı’nı geçmek isteyen yolcular ve lojistik firmaları, feribot veya karayoluyla 6 ila 8 saat süren zorlu bir yolculuk yapmak zorunda kalıyor.
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Şu anki rekor sahipleriyle karşılaştırıldığında projenin büyüklüğü daha net anlaşılıyor:
Projenin önündeki en büyük zorluklardan biri, güzergahın dünyanın en aktif deprem riski taşıyan fay hatlarından birinin üzerinde yer alması.
Batı dünyasında benzer projeler çevresel çalışmalar ve siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle on yıllarca gecikebiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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