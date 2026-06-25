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Denizin Altında 90 Kilometrelik Koridor Açılıyor: İki Şehir Birbirine Bağlanacak

Denizin Altında 90 Kilometrelik Koridor Açılıyor: İki Şehir Birbirine Bağlanacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 16:23
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Çin, mühendislik sınırlarını zorlayan dünyanın en iddialı altyapı projelerinden birine resmen start verdi. Bohai Boğazı’nın altından geçerek iki dev sanayi kentini birbirine bağlayacak olan 120 kilometrelik denizaltı tüneli projesi, Çin hükümetinden onay aldı. Yaklaşık 28 milyar dolarlık devasa bir yatırımla hayata geçirilecek proje, tamamlandığında mevcut tüm dünya rekorlarını altüst edecek.

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Şu anda Bohai Boğazı’nı geçmek isteyen yolcular ve lojistik firmaları, feribot veya karayoluyla 6 ila 8 saat süren zorlu bir yolculuk yapmak zorunda kalıyor.

Şu anda Bohai Boğazı’nı geçmek isteyen yolcular ve lojistik firmaları, feribot veya karayoluyla 6 ila 8 saat süren zorlu bir yolculuk yapmak zorunda kalıyor.

Yeni tünel projesiyle birlikte, saatte 240 km hıza ulaşabilen yüksek hızlı trenler bu mesafeyi sadece 40 dakikaya indirecek. Bu hız, Manş Tüneli’ni kullanan ünlü Eurostar trenlerinin (160 km/s) hızını da geride bırakacak.

Tünelin toplam 120 kilometrelik uzunluğunun yaklaşık 90 kilometresi suyun altından geçecek. Bu oran, projeyi açık ara dünyanın en uzun denizaltı tüneli unvanına kavuşturacak.

Şu anki rekor sahipleriyle karşılaştırıldığında projenin büyüklüğü daha net anlaşılıyor:

Şu anki rekor sahipleriyle karşılaştırıldığında projenin büyüklüğü daha net anlaşılıyor:

  • Manş Tüneli (İngiltere-Fransa): 49.6 km toplam uzunluk

  • Seikan Tüneli (Japonya): 83.85 km toplam uzunluk (23.3 km'si deniz altında)

  • Bohai Boğazı Tüneli: 120+ km toplam uzunluk (90 km'si deniz altında)

Tünel, önemli bir finans ve lojistik merkezi olan Dalian ile petrokimya, otomotiv ve ileri teknoloji devi Yantai şehirlerini birbirine bağlayacak. Bu hamle, Pekin ve Tianjin çevresindeki demiryolu ağlarının yükünü hafifletirken, kuzeydoğudaki sanayi bölgelerini güneydeki ekonomik merkezlerle entegre edecek.

Projenin önündeki en büyük zorluklardan biri, güzergahın dünyanın en aktif deprem riski taşıyan fay hatlarından birinin üzerinde yer alması.

Projenin önündeki en büyük zorluklardan biri, güzergahın dünyanın en aktif deprem riski taşıyan fay hatlarından birinin üzerinde yer alması.

Çinli mühendisler, olası afetleri önlemek için tüneli gelişmiş sensörler, su geçirmez bölmeler ve depreme dayanıklı özel teknolojilerle donatıyor. Ayrıca 123 kilometrelik bu devasa yapıda, hava kalitesini korumak için gelişmiş boylamasına havalandırma şaftları ve yangın/sel gibi acil durumlar için yüzlerce sığınma alanı inşa edilecek.

Batı dünyasında benzer projeler çevresel çalışmalar ve siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle on yıllarca gecikebiliyor.

Batı dünyasında benzer projeler çevresel çalışmalar ve siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle on yıllarca gecikebiliyor.

Örneğin, İtalya’da Messina Boğazı üzerine yapılması planlanan sadece 3 kilometrelik köprü projesi hâlâ kağıt üzerinde beklerken; Çin, bunun yaklaşık 40 katı büyüklüğündeki tünel projesinde fonlama sorunlarını çözerek kazı çalışmalarına çoktan başladı.

İnşaatının 10 ila 15 yıl arasında sürmesi beklenen bu mega projeden ilk trenin, 2030’ların sonlarında geçmesi planlanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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