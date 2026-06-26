Psikologlara Göre Mutlu Çiftlerin Hafta İçi Asla Atamadığı 5 Rutini
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İş, günlük koşturmaca ve sorumluluklar derken hafta içi günlerde partnerinizi ihmal ediyor musunuz? Psikologlar, gerçekten mutlu çiftlerin bağ kurmak için hafta sonunu beklemediğini söylüyor.
İşte ilişkiyi canlı tutan 5 küçük ama etkili alışkanlık.
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Günlük hayatın yoğun temposu içinde ilişkilerin ikinci plana atılması son derece kolaydır.
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1. Güne Ortak Bir Ritüelle Başlamak
2. Gün Boyunca Küçük Bağlantılar Kurmak
3. Günlük "Birlikte Zaman Geçirme" Alanı Yaratmak
4. Bireysel "Yeniden Başlama" Anlarına Saygı Duymak
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5. Günü "Bağlantı Kontrolü" İle Bitirmek
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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