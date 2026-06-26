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Psikologlara Göre Mutlu Çiftlerin Hafta İçi Asla Atamadığı 5 Rutini

Psikologlara Göre Mutlu Çiftlerin Hafta İçi Asla Atamadığı 5 Rutini

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 13:02
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İş, günlük koşturmaca ve sorumluluklar derken hafta içi günlerde partnerinizi ihmal ediyor musunuz? Psikologlar, gerçekten mutlu çiftlerin bağ kurmak için hafta sonunu beklemediğini söylüyor. 

İşte ilişkiyi canlı tutan 5 küçük ama etkili alışkanlık.

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Günlük hayatın yoğun temposu içinde ilişkilerin ikinci plana atılması son derece kolaydır.

Günlük hayatın yoğun temposu içinde ilişkilerin ikinci plana atılması son derece kolaydır.

Çoğu çift hafta içi günleri sadece 'hayatta kalma' moduyla geçirip, birbirlerine vakit ayırmayı cumartesi ve pazara erteler. Ancak uzmanlar, kalıcı ve mutlu bir ilişkinin sırrının büyük jestlerde değil, hafta içi rutinlerine serpiştirilen küçük, bilinçli çabalarda yattığını ortaya koyuyor. Bu tutarlı adımlar, ilişkiyi her türlü krize karşı daha dirençli kılıyor.

Psikologların araştırmalarına göre, en mutlu çiftlerin hafta boyunca öncelik verdiği o 5 altın alışkanlık:

1. Güne Ortak Bir Ritüelle Başlamak

1. Güne Ortak Bir Ritüelle Başlamak

Sabahları telaşla evden çıkmadan önce ayrılacak birkaç dakika bile günün tüm havasını değiştirebilir. Mutlu çiftler güne mutlaka ortak bir ritüelle başlıyor. Bu ritüel; yatakta birkaç dakika sarılmak, birlikte kahve demlemek veya yan yana sessizce kahvaltı yapmak olabilir. Bu küçük eylem, günün getireceği stres başlamadan önce çifte 'biz bir ekibiz' bilincini ve birliktelik duygusunu hatırlatıyor.

2. Gün Boyunca Küçük Bağlantılar Kurmak

2. Gün Boyunca Küçük Bağlantılar Kurmak

Uzun ve yoğun iş günleri insanı yalnızlaştırabilir. Mutlu çiftler, gün içinde birbirlerini düşündüklerini hissettirmek için köprüler kuruyor. Gün ortasında gönderilen düşünceli bir kısa mesaj, komik bir internet caps'i (meme) veya sesini duymak için yapılan kısa bir telefon görüşmesi sadece kibar bir jest değildir; uzmanlara göre bunlar, ayrı olunduğunda bile karşı tarafa değer verildiğini fısıldayan duygusal yakınlık hamleleridir.

3. Günlük "Birlikte Zaman Geçirme" Alanı Yaratmak

3. Günlük "Birlikte Zaman Geçirme" Alanı Yaratmak

Yoğun programlar ne kadar zorlarsa zorlasın, mutlu çiftler için her gün baş başa kalacakları bir zaman dilimi yaratmak vazgeçilmezdir. Bunun için büyük planlara veya dışarı çıkmaya gerek yoktur. Önemli olan tek şey ekranlardan ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durarak anda kalmaktır.

  • Telefonlar uzaktayken birlikte yenen bir akşam yemeği,

  • İş dönüşü mahallede yapılan kısa bir yürüyüş,

  • Yatmadan önce kanepede birkaç dakika baş başa uzanmak, çiftlerin ortak deneyim yaşamasını sağlar.

4. Bireysel "Yeniden Başlama" Anlarına Saygı Duymak

4. Bireysel "Yeniden Başlama" Anlarına Saygı Duymak

İlk bakışta kulağa ters gelse de, mutlu çiftler yalnız kalmanın ve kişisel alanın önemini çok iyi bilirler. Yorucu bir günün ardından her iki tarafın da zihnini boşaltmak için 'bireysel sıfırlama' sürelerine ihtiyacı vardır. Eşlerin tek başına spor yapması, kitap okuması veya kendi sevdiği diziyi izlemesi bencilce bir davranış değildir. Tam aksine, kendi zihinsel karmaşasını çözen ve kişisel iyilik haline özen gösteren bireyler, eşlerine karşı çok daha sabırlı, ilgili ve şefkatli yaklaşabilirler.

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5. Günü "Bağlantı Kontrolü" İle Bitirmek

5. Günü "Bağlantı Kontrolü" İle Bitirmek
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Mutlu çiftler yatağa kırgın girmemek ve günü huzurla kapatmak için uykuya dalmadan önce kısa bir durum değerlendirmesi yaparlar. 'Bugün nasıldın?' veya 'Aramızda bir sorun var mı, iyi miyiz?' gibi basit bir soru, gün içinde biriken küçük pürüzleri çözmek için harika bir fırsattır. Günün olaylarını açıkça tartışmak, her iki partnerin de duyulduğunu ve anlaşıldığını hissetmesini sağlayarak küçük kırgınlıkların büyük krizlere dönüşmesini engeller.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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