Psikologlara Göre Mutlu Çiftlerin Hafta İçi Asla Atamadığı 5 Rutini

Çoğu çift hafta içi günleri sadece 'hayatta kalma' moduyla geçirip, birbirlerine vakit ayırmayı cumartesi ve pazara erteler. Ancak uzmanlar, kalıcı ve mutlu bir ilişkinin sırrının büyük jestlerde değil, hafta içi rutinlerine serpiştirilen küçük, bilinçli çabalarda yattığını ortaya koyuyor. Bu tutarlı adımlar, ilişkiyi her türlü krize karşı daha dirençli kılıyor.

Psikologların araştırmalarına göre, en mutlu çiftlerin hafta boyunca öncelik verdiği o 5 altın alışkanlık: