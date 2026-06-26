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Uzmanlar Arabanızı Değiştirme Zamanının Bu 3 İşaret Olduğunu Söylüyor

Uzmanlar Arabanızı Değiştirme Zamanının Bu 3 İşaret Olduğunu Söylüyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 12:17
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Yeni araç fiyatlarının ve kredi taksitlerinin rekor kırdığı günümüzde, eski arabayı tutmak mı yoksa yenisine geçmek mi daha mantıklı? Otomotiv ve finans uzmanları, sürücülerin bütçelerini korumaları için kritik bir rehber paylaştı.

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Son yıllarda otomobil fiyatlarındaki küresel artış, araç sahiplerini radikal kararlar almaya zorluyor.

Son yıllarda otomobil fiyatlarındaki küresel artış, araç sahiplerini radikal kararlar almaya zorluyor.

Edmunds verilerine göre, yeni araç fiyatları on yıl öncesine kıyasla yaklaşık 15.000 dolar daha yüksek. Krediyle alınan yeni bir aracın ortalama aylık ödemesi ise yaklaşık 250 dolar artarak 773 dolara yükselmiş durumda. Her ne kadar modern araçların ömrü eskisinden daha uzun sürse de, en güvenilir arabalar bile zamanla arıza yapıyor. Peki, pahalı bir onarım faturasıyla karşılaştığınızda ne yapmalısınız?

Uzmanlar, yaptıkları açıklamalarda araba değiştirme kararının tek bir formülü olmadığını belirterek, sürücülerin şu 3 adımı izlemesini öneriyor:

1. %50 Kuralı ile Başlayın

1. %50 Kuralı ile Başlayın

Amerikan Otomobil Birliği’ne (AAA) göre, en temel ölçütlerden biri '%50 kuralı'dır. Eğer bir aracın onarım faturası, aracın mevcut piyasa değerinin yarısına yaklaşıyorsa, o arabayı elden çıkarma vaktinin gelip gelmediğini ciddi şekilde düşünmek gerekir.

Örnek Hesaplama: Kelley Blue Book veya Edmunds tahminlerine göre mevcut değeri 8.000 dolar olan bir araba, 4.000 dolarlık bir şanzıman veya motor onarımına ihtiyaç duyuyorsa, bu durum geri adım atıp seçenekleri değerlendirme zamanının geldiğini gösterir.

Edmunds’un içgörü direktörü Ivan Drury, bunun iyi bir başlangıç noktası olduğunu belirtirken; Florida’daki German Car Depot’un sahibi tamirci Alan Gelfand ise her büyük faturanın arabanın sonu anlamına gelmediğini savunuyor: 'Hesap yapmaya başlamanın, duyguları birkenara bırakmanın ve en akıllıca finansal kararı vermenin zamanıdır. Bazen büyük bir onarım, aksi takdirde çok güvenilir olan bir aracın ömrünü yıllarca uzatabilir.'

2. Arabanıza Hâlâ Güveniyor musunuz?

2. Arabanıza Hâlâ Güveniyor musunuz?

Karar aşamasındaki ikinci adım, mevcut arızanın tek seferlik bir sorun mu yoksa sürekli tekrarlayan bir zincirin parçası mı olduğunu anlamaktır.

Eğer sorun sadece şanzıman veya klima kompresöründeyse ve aracın başka bir problemi yoksa, uzmanlar aracı tamir ettirip kullanmaya devam etmenin güvenli olduğunu söylüyor. Ancak harcamalar ardı arkası kesilmeyen bir sarmala dönüştüyse durum değişir. Gelfand, 'Bir kere 2.000 dolar, ardından 1.500 dolar harcıyor ve artık yola çıkarken o araca güvenemiyorsanız, değişim vakti gelmiştir' diyor. Uzman Ivan Drury’ye göre kilometre sayacı da tek başına bir ölçüt değil: 'İnsanlar arabalarına 45.000 kilometrede de güvenmeyi bırakabilir, 245.000 kilometrede de. Önemli olan araçla kurduğunuz güven ilişkisidir.'

3. Toplam Maliyet Hesaplamasını Yapın

3. Toplam Maliyet Hesaplamasını Yapın

Yeni bir araç almaya karar verdiğinizde, en sık yapılan hata sadece aylık kredi taksitlerini karşılaştırmaktır. Chesapeake Financial Planners’tan sertifikalı finansal planlamacı Jeff Judge, 'Ödemeyi ödemeyle karşılaştırmayın. Toplam sahip olma maliyetini karşılaştırın' uyarısında bulunuyor. Sürücülerin sigorta primlerindeki artışları, beklenen bakım masraflarını, kalan kredi bakiyesini veya takas yoluyla elde edilecek araç değerini hesaba katması gerekiyor.

Borcu ve ödemesi bitmiş araçlar için ise hesap çok daha basit. Son bir yılda ödenen onarım faturaları toplanmalı ve gelecekte açılması muhtemel masraflar tahmin edilerek yeni bir aracın getireceği mali yükle kıyaslanmalı. Finansal planlamacı Jeff Judge durumu şu net sözlerle özetliyor:

'Ödemesi tamamlanmış bir arabanın tek bir görevi vardır: size alternatifinden (yeni bir araçtan) daha az maliyetli olmak. Bu görevi yapmayı bıraktığı gün, o arabanın işi bitmiştir.'

Gelecekte hangi arızaların çıkacağını kesin olarak bilmek imkansız olsa da uzmanlar, bu 3 adımlı 'eğitimli tahmin' yönteminin sürücüleri binlerce dolarlık zarardan kurtaracağını belirtiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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