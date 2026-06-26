Uzmanlar Arabanızı Değiştirme Zamanının Bu 3 İşaret Olduğunu Söylüyor

Edmunds verilerine göre, yeni araç fiyatları on yıl öncesine kıyasla yaklaşık 15.000 dolar daha yüksek. Krediyle alınan yeni bir aracın ortalama aylık ödemesi ise yaklaşık 250 dolar artarak 773 dolara yükselmiş durumda. Her ne kadar modern araçların ömrü eskisinden daha uzun sürse de, en güvenilir arabalar bile zamanla arıza yapıyor. Peki, pahalı bir onarım faturasıyla karşılaştığınızda ne yapmalısınız?

Uzmanlar, yaptıkları açıklamalarda araba değiştirme kararının tek bir formülü olmadığını belirterek, sürücülerin şu 3 adımı izlemesini öneriyor: