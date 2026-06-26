Klima Devri Resmen Kapanıyor: Evi Anında Buz Gibi Yapan Yeni Sistem Açıklandı
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Yaz aylarında evimizi serinletmek için yıllardır klimalara ve onların yarattığı gürültülü, cereyanlı hava akımlarına katlanmak zorunda kalıyorduk.
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Radyan soğutma, odaya soğuk hava üflemek yerine; tavanlara, duvarlara veya zeminlere yerleştirilmiş özel borular aracılığıyla soğuk su dolaştıran gelişmiş bir sistemdir.
Radyan Soğutma Sisteminin Avantajları
Radyan soğutma, iki temel mekanizmayla çalışır:
Bu sistemin kurulabilmesi için evlerin:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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