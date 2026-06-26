Klima Devri Resmen Kapanıyor: Evi Anında Buz Gibi Yapan Yeni Sistem Açıklandı

Ancak yüksek performanslı evlerin ve ısı pompası sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, geleneksel klimalara çevre dostu, tasarruflu ve çok daha konforlu bir alternatif doğdu: Radyan Soğutma.

Çoğu insanın yerden ısıtma sistemlerinden aşina olduğu hidronik (su bazlı) konsept, artık evleri serinletmek için kullanılıyor. Avrupa'daki lüks ve yeni konut projelerinde hızla popülerleşen bu sistem, yazın serin bir beton duvarın yanında durduğunuzda hissettiğiniz o doğal ferahlık prensibiyle çalışıyor.