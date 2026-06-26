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Klima Devri Resmen Kapanıyor: Evi Anında Buz Gibi Yapan Yeni Sistem Açıklandı

Klima Devri Resmen Kapanıyor: Evi Anında Buz Gibi Yapan Yeni Sistem Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 14:57
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Avrupa'da rekor kıran yaz sıcaklarıyla birlikte konut projelerinde yeni bir dönem başladı. Geleneksel klimaların tahtını sallayan ve evleri hava üflemeden, sessizce buz gibi yapan 'Radyan Soğutma' (Radiant Cooling) sistemi, enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor.

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Yaz aylarında evimizi serinletmek için yıllardır klimalara ve onların yarattığı gürültülü, cereyanlı hava akımlarına katlanmak zorunda kalıyorduk.

Yaz aylarında evimizi serinletmek için yıllardır klimalara ve onların yarattığı gürültülü, cereyanlı hava akımlarına katlanmak zorunda kalıyorduk.

Ancak yüksek performanslı evlerin ve ısı pompası sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, geleneksel klimalara çevre dostu, tasarruflu ve çok daha konforlu bir alternatif doğdu: Radyan Soğutma.

Çoğu insanın yerden ısıtma sistemlerinden aşina olduğu hidronik (su bazlı) konsept, artık evleri serinletmek için kullanılıyor. Avrupa'daki lüks ve yeni konut projelerinde hızla popülerleşen bu sistem, yazın serin bir beton duvarın yanında durduğunuzda hissettiğiniz o doğal ferahlık prensibiyle çalışıyor.

Radyan soğutma, odaya soğuk hava üflemek yerine; tavanlara, duvarlara veya zeminlere yerleştirilmiş özel borular aracılığıyla soğuk su dolaştıran gelişmiş bir sistemdir.

Radyan soğutma, odaya soğuk hava üflemek yerine; tavanlara, duvarlara veya zeminlere yerleştirilmiş özel borular aracılığıyla soğuk su dolaştıran gelişmiş bir sistemdir.

Sistem, mekanın havasını değiştirmek yerine yüzeylerin sıcaklığını düşürür. Isı, doğası gereği sıcak cisimlerden daha soğuk yüzeylere doğru hareket ettiği için, oda içerisindeki ve vücudunuzdaki fazla ısı, bu soğutulmuş tavan veya duvar panelleri tarafından radyasyon yoluyla nazikçe emilir.

Geleneksel klima sistemleri, soğuk havayı kanallar aracılığıyla odaya üfleyerek güçlü bir hava akışı ve cereyan oluşturur. Bu durum evde toz sirkülasyonuna yol açarken, nem kontrolü sağlamak adına ortamın aşırı soğumasına neden olur.

Radyan soğutma ise tamamen sessiz çalışır. Hava akımını en aza indirdiği için toz dolaşımını engeller ve oda içinde sıcak-soğuk noktalar oluşmasını önleyerek dengeli bir sıcaklık dağılımı sağlar.

Radyan Soğutma Sisteminin Avantajları

Radyan Soğutma Sisteminin Avantajları

  • Havayı değil suyu taşıdığı için daha yüksek su sıcaklıklarında çalışır; bu da ısı pompasının verimliliğini katlar.

  • Devasa havalandırma kanallarına veya yüksek hızlı fanlara ihtiyaç duymaz, tamamen sessizdir.

  • Hava akımı yaratmadığı için alerjisi olanlar adına evdeki toz ve polen sirkülasyonunu bitirir.

  • Kışın ısıtma, yazın soğutma amacıyla aynı boru altyapısı (ısı pompaları ile entegre) kullanılabilir.

Bu sistem her ne kadar duvara ve zemine uygulanabilse de uzmanlar en çok tavan uygulamasını tercih ediyor. Bunun üç temel sebebi var:

  • Serin havanın doğal olarak aşağı doğru inmesi,

  • Mobilyaların ısı alışverişini engellememesi,

  • Yoğuşma riskini yönetmenin tavanda çok daha kolay olması.

Warm Brothers Inc. gibi üreticiler başlangıçta bu panel sistemlerini radyan ısıtma için tasarlamış olsalar da, doğru mühendislikle geliştirilen hidronik paneller artık soğutma sistemlerine de kusursuz şekilde entegre edilebiliyor.

Radyan soğutma, iki temel mekanizmayla çalışır:

Radyan soğutma, iki temel mekanizmayla çalışır:

Radyasyon (sıcak yüzeylerin ısıyı soğuk tavan panellerine aktarması) ve ikincil olarak Konveksiyon (soğuk yüzeylerin çevredeki havayı hafifçe etkilemesi).

Ancak uzmanlar çok önemli bir konunun altını çiziyor: Bu sistem havadaki nemi yok etmez, sadece hissedilebilir ısıyı uzaklaştırır. Bu nedenle özellikle nemli iklimlerde yoğuşmayı (terlemeyi) önlemek hayati önem taşır.

Bu sistemin kurulabilmesi için evlerin:

Bu sistemin kurulabilmesi için evlerin:

  • İyi yalıtılmış ve sıkı bir bina dış cephesine sahip olması,

  • Kontrollü bir havalandırma sisteminin bulunması,

  • Halihazırda hava-su veya toprak kaynaklı ısı pompası gibi hidronik (su bazlı) altyapıları kullanması gerekiyor.

Nem oranı çok yüksek olan ve özel nem alma sistemi bulunmayan eski tip daireler için ideal olmayabilir. Ancak modern ve yüksek performanslı yeni nesil evlerde, klima gürültüsünü ve cereyanı hayatımızdan tamamen çıkaracak gibi görünüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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