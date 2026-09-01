Mısır Piramitlerinden Bile Eski: 5 Bin 500 Yıl Önce İmkansızı Başarmışlar
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Kaynak: https://www.ancient-origins.net/ameri...
ABD’nin Louisiana eyaletindeki bataklık alanda gizli kalan Watson Brake höyük kompleksinin MÖ 3400 yıllarına uzandığı kesinleşti. Mısır’daki ilk piramitlerden yaklaşık 2 bin yıl, İngiltere’deki Stonehenge yapısından ise bin yıl daha eski olan bu alan, insanlık tarihine ilişkin temel kabulleri sarsıyor. Söz konusu bilimsel keşif, devasa anıtsal mimarinin yalnızca yerleşik tarım toplumlarınca inşa edilebileceğine dair tarihsel teorileri çürütüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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