Mısır Piramitlerinden Bile Eski: 5 Bin 500 Yıl Önce İmkansızı Başarmışlar

Kazılarda ulaşılan av aletleri, balık kalıntıları ve bölgenin en eski çömlek parçaları, kompleksin kalıcı bir yerleşim yeri olmadığını belgeliyor. Arkeologlar, yapının göçebe avcı-toplayıcı grupların belirli dönemlerde sosyal dayanışma, ticaret ve ritüeller için bir araya geldiği mevsimsel bir merkez işlevi gördüğünü belirtiyor. Mimaride merkezi bir otoritenin ya da tek bir hükümdarın izine rastlanmaması, devasa organizasyonun toplumsal iş birliğiyle yürütüldüğünü ortaya koyuyor. Watson Brake, tarım öncesi dönemde de ileri düzey sosyal organizasyonların kurulabileceğini kanıtlayan en eski mimari eserler arasında yer alıyor.