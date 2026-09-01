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Mısır Piramitlerinden Bile Eski: 5 Bin 500 Yıl Önce İmkansızı Başarmışlar

Mısır Piramitlerinden Bile Eski: 5 Bin 500 Yıl Önce İmkansızı Başarmışlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 16:48
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ABD’nin Louisiana eyaletindeki bataklık alanda gizli kalan Watson Brake höyük kompleksinin MÖ 3400 yıllarına uzandığı kesinleşti. Mısır’daki ilk piramitlerden yaklaşık 2 bin yıl, İngiltere’deki Stonehenge yapısından ise bin yıl daha eski olan bu alan, insanlık tarihine ilişkin temel kabulleri sarsıyor. Söz konusu bilimsel keşif, devasa anıtsal mimarinin yalnızca yerleşik tarım toplumlarınca inşa edilebileceğine dair tarihsel teorileri çürütüyor.

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Kaynak: https://www.ancient-origins.net/ameri...
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Bölgedeki 11 Höyük İleri Mühendislik Teknikleriyle Şekillendirildi

Bölgedeki 11 Höyük İleri Mühendislik Teknikleriyle Şekillendirildi

Amatör arkeolog Reca Boughton tarafından fark edilen ve Science dergisinde yayımlanan detaylı araştırmalarla netleşen çalışmalar, alanın doğal bir yapı olmadığını doğruluyor. Radyokarbon analizleri, 11 höyükten ve bunları bağlayan yükseltilerden oluşan yapının inşasına MÖ 3400 civarında başlandığını gösteriyor. Yaklaşık 400 yıl boyunca kademeli şekilde genişletilen mimari için 100 bin saatten fazla iş gücü harcandığı hesaplanıyor. Yüksekliği 7 metreye ulaşan höyüklerin altındaki zeminin özel tekniklerle sıkıştırılması, yapının aşınmadan günümüze ulaşmasını sağlıyor.

Göçebe Topluluklar Bölgeyi Mevsimsel Merkez Olarak Kullandı

Göçebe Topluluklar Bölgeyi Mevsimsel Merkez Olarak Kullandı

Kazılarda ulaşılan av aletleri, balık kalıntıları ve bölgenin en eski çömlek parçaları, kompleksin kalıcı bir yerleşim yeri olmadığını belgeliyor. Arkeologlar, yapının göçebe avcı-toplayıcı grupların belirli dönemlerde sosyal dayanışma, ticaret ve ritüeller için bir araya geldiği mevsimsel bir merkez işlevi gördüğünü belirtiyor. Mimaride merkezi bir otoritenin ya da tek bir hükümdarın izine rastlanmaması, devasa organizasyonun toplumsal iş birliğiyle yürütüldüğünü ortaya koyuyor. Watson Brake, tarım öncesi dönemde de ileri düzey sosyal organizasyonların kurulabileceğini kanıtlayan en eski mimari eserler arasında yer alıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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