Şekere Savaş Açtı: Kışın Kas Yapıyor, Yazın Kendi Balını Üretiyor "Hedef 10 Ton"
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Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı 2044 rakımlı Doğanköy Mahallesi’nde ikamet eden Alim Eser, hayatını iki farklı meslekle sürdürüyor. 1999 senesinden bu yana profesyonel fitness ve vücut geliştirme antrenörlüğü üstlenen Eser, 21 yıldır da yüksek kesimlerde arıcılık faaliyetlerini yönetiyor. Kış aylarını salonda sporculara eğitim vererek geçiren antrenör, yaz mevsiminde ise doğaya dönerek kovanların bakımını üstleniyor.
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Zorlu doğa şartlarında yürütülen üretimde hedef 10 ton bal seviyesine ulaşmayı kapsıyor.
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Laboratuvar analizleriyle belgelenen kalite Türkiye genelinde birincilik iddiasını beraberinde getiriyor.
Sağlıklı yaşam tavsiyelerinde bulunan antrenör tatlılarda rafine şeker kullanımını reddediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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