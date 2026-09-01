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Şekere Savaş Açtı: Kışın Kas Yapıyor, Yazın Kendi Balını Üretiyor "Hedef 10 Ton"

Şekere Savaş Açtı: Kışın Kas Yapıyor, Yazın Kendi Balını Üretiyor "Hedef 10 Ton"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 15:01
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Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı 2044 rakımlı Doğanköy Mahallesi’nde ikamet eden Alim Eser, hayatını iki farklı meslekle sürdürüyor. 1999 senesinden bu yana profesyonel fitness ve vücut geliştirme antrenörlüğü üstlenen Eser, 21 yıldır da yüksek kesimlerde arıcılık faaliyetlerini yönetiyor. Kış aylarını salonda sporculara eğitim vererek geçiren antrenör, yaz mevsiminde ise doğaya dönerek kovanların bakımını üstleniyor.

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Zorlu doğa şartlarında yürütülen üretimde hedef 10 ton bal seviyesine ulaşmayı kapsıyor.

Zorlu doğa şartlarında yürütülen üretimde hedef 10 ton bal seviyesine ulaşmayı kapsıyor.

Arazi şartlarının getirdiği zorluklara rağmen 440 arı kovanının tüm bakım, besleme ve bal hasadı işlemlerini tek başına tamamlayan Eser, üretimini tamamen kimyasal maddelerden uzak yöntemlerle gerçekleştiriyor. Yağışlı havanın sağladığı verimle bu sezon 8 ila 10 ton arasında ürün elde etmeyi amaçlayan üretici, doğayla baş başa kaldığı bu sürecin kendisine huzur verdiğini vurguluyor.

Laboratuvar analizleriyle belgelenen kalite Türkiye genelinde birincilik iddiasını beraberinde getiriyor.

Laboratuvar analizleriyle belgelenen kalite Türkiye genelinde birincilik iddiasını beraberinde getiriyor.

Ürettiği balların kalitesini laboratuvar ortamında yaptırdığı analizlerle tescillediğini ifade eden Eser, ürününün lezzet ve doğallık açısından Türkiye bal sektörünün en üst basamağında yer aldığını savunuyor. Piyasada artış gösteren sahte ve katkılı ballara karşı tüketicileri dikkatli olmaya çağıran üretici, güvenilir isimlerin tercih edilmesini öneriyor. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığına seslenen Eser, arılara şeker verilmesinin önüne geçilmesi ve doğal üretimin daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getiriyor.

Sağlıklı yaşam tavsiyelerinde bulunan antrenör tatlılarda rafine şeker kullanımını reddediyor.

Sağlıklı yaşam tavsiyelerinde bulunan antrenör tatlılarda rafine şeker kullanımını reddediyor.

Bir sporcu olarak beslenmesine özen gösteren Eser, gençlerin ve sporcuların yapay tatlandırıcılar ile şekeri hayatlarından çıkarmalarını istiyor. Günlük beslenmesinde kendi elde ettiği organik balı tercih ettiğini belirten antrenör; sütlaç, kadayıf dolması ve aşure gibi geleneksel tatlıları şeker yerine bal ile tatlandırıyor. Beslenme alışkanlığında 'şekere hayır' prensibini benimsediğini açıklayan Eser, doğal üretimin yaygınlaşması adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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