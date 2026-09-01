Şekere Savaş Açtı: Kışın Kas Yapıyor, Yazın Kendi Balını Üretiyor "Hedef 10 Ton"

Bir sporcu olarak beslenmesine özen gösteren Eser, gençlerin ve sporcuların yapay tatlandırıcılar ile şekeri hayatlarından çıkarmalarını istiyor. Günlük beslenmesinde kendi elde ettiği organik balı tercih ettiğini belirten antrenör; sütlaç, kadayıf dolması ve aşure gibi geleneksel tatlıları şeker yerine bal ile tatlandırıyor. Beslenme alışkanlığında 'şekere hayır' prensibini benimsediğini açıklayan Eser, doğal üretimin yaygınlaşması adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.