Uydudan Tesadüfen Fark Edildi: Ülkelerindeki En Büyük Metro Hattı Çökmeye Başlamış

Metro güzergâhı boyunca yapılan taramalarda, özellikle bir havalandırma şaftının bulunduğu bölgede çökmenin daha belirgin bir seviyeye ulaştığı görüldü. Geçen yıllar içinde biriken düşey zemin hareketinin 15 milimetreyi bulması üzerine uzmanlar bu noktaya odaklanarak saha çalışmalarını derinleştirdi. Şaftın kendisi lazer tarama cihazlarıyla detaylıca incelenirken, şaftın üst kısmından geçen kara yolu ise yer altı radarı (GPR) vasıtasıyla kontrol edildi. Yapılan radar taramaları, zeminin alt tabakalarında normalden farklı sinyaller veren düzensiz alanların varlığını gösterdi. Ancak araştırmacılar, tespit edilen bu farklılıkların hemen büyük bir yer altı boşluğu veya ani bir obruk riski anlamına gelmediğini ifade etti. Bu tür sinyal sapmalarının mikro düzeydeki çatlaklardan, zemin katmanlarının yapısından ya da bölgesel jeolojik etkenlerden kaynaklanabileceği açıklandı.