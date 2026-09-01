Uydudan Tesadüfen Fark Edildi: Ülkelerindeki En Büyük Metro Hattı Çökmeye Başlamış
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Kaynak: https://www.environmentenergyleader.c...
Güney Kore'nin başkenti Seul’de metro altyapısının altındaki zemin hareketleri, gelişmiş uydu radar teknolojileri kullanılarak uzaydan belirlendi. Suseo ile Cheongnyangni istasyonları arasında yer alan yaklaşık 16 kilometrelik Bundang Metro Hattı üzerinde yürütülen bilimsel çalışmada, 2018 ile 2026 yılları arasındaki uydu verileri ayrıntılı biçimde analiz edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, metro güzergâhı boyunca yüzeyde gözle görülmesi imkânsız olan kademeli çökme hareketlerinin gerçekleştiği ortaya çıktı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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