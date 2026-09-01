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Uydudan Tesadüfen Fark Edildi: Ülkelerindeki En Büyük Metro Hattı Çökmeye Başlamış

Uydudan Tesadüfen Fark Edildi: Ülkelerindeki En Büyük Metro Hattı Çökmeye Başlamış

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 12:17
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Güney Kore'nin başkenti Seul’de metro altyapısının altındaki zemin hareketleri, gelişmiş uydu radar teknolojileri kullanılarak uzaydan belirlendi. Suseo ile Cheongnyangni istasyonları arasında yer alan yaklaşık 16 kilometrelik Bundang Metro Hattı üzerinde yürütülen bilimsel çalışmada, 2018 ile 2026 yılları arasındaki uydu verileri ayrıntılı biçimde analiz edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, metro güzergâhı boyunca yüzeyde gözle görülmesi imkânsız olan kademeli çökme hareketlerinin gerçekleştiği ortaya çıktı.

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Kaynak: https://www.environmentenergyleader.c...
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Havalandırma Şaftı Çevresinde 15 Milimetrelik Çökme Saptandı

Havalandırma Şaftı Çevresinde 15 Milimetrelik Çökme Saptandı

Metro güzergâhı boyunca yapılan taramalarda, özellikle bir havalandırma şaftının bulunduğu bölgede çökmenin daha belirgin bir seviyeye ulaştığı görüldü. Geçen yıllar içinde biriken düşey zemin hareketinin 15 milimetreyi bulması üzerine uzmanlar bu noktaya odaklanarak saha çalışmalarını derinleştirdi. Şaftın kendisi lazer tarama cihazlarıyla detaylıca incelenirken, şaftın üst kısmından geçen kara yolu ise yer altı radarı (GPR) vasıtasıyla kontrol edildi. Yapılan radar taramaları, zeminin alt tabakalarında normalden farklı sinyaller veren düzensiz alanların varlığını gösterdi. Ancak araştırmacılar, tespit edilen bu farklılıkların hemen büyük bir yer altı boşluğu veya ani bir obruk riski anlamına gelmediğini ifade etti. Bu tür sinyal sapmalarının mikro düzeydeki çatlaklardan, zemin katmanlarının yapısından ya da bölgesel jeolojik etkenlerden kaynaklanabileceği açıklandı.

Yeni Takip Sistemi Sayesinde Riskli Bölgelere Hızlıca Müdahale Edilecek

Yeni Takip Sistemi Sayesinde Riskli Bölgelere Hızlıca Müdahale Edilecek

Geliştirilen bu uzay tabanlı gözlem yöntemi, kilometrelere yayılan metro hatlarının sahada adım adım denetlenmesi zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırdı. Sistem sayesinde önce uydudan şüpheli noktalar tespit edilecek, ardından yalnızca bu riskli alanlara lazer ve radar teknolojileriyle müdahale edilecek. Araştırmada belirlenen 15 milimetrelik hareket için henüz özel bir onarım takvimi duyurulmadı. Çalışmanın temel hedefini, olası çökme ve deformasyon risklerini henüz tehlikeli boyutlara ulaşmadan tespit etmek oluşturdu. Uzmanlar bu yenilikçi yöntemin gelecekte kazı çalışmaları, yetersiz zemin sıkıştırması ve altyapı inşaatlarından kaynaklanan zemin sorunlarının çözümünde de aktif rol oynayacağını kaydetti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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