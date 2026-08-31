Savaş Çıkınca Altınlarını Toprağa Gömmüştü: Şimdi Tanesi 3 Milyon Dolara Satılıyor
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Kaynak: https://www.sixbid.com/blog/the-100-d...
İkinci Dünya Savaşı’nın eşiğinde servetini korumak isteyen Avrupalı bir koleksiyonerin toprağa gömdüğü tarihi birikim, onlarca yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Toplam değeri 100 milyon doları aşan ve yaklaşık 15 bin nadir parçadan oluşan devasa koleksiyon, nümizmatik dünyasında büyük yankı uyandırdı.
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Ekonomik kriz fırsata dönüştürülerek savaş öncesinde küresel bir arşiv oluşturuldu.
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Savaş tehdidi üzerine toprağa gömülen servet yarım asır boyunca gizli kaldı.
Uzmanlarca incelenen nadir parçalar açık artırmalarda rekor fiyatlarla satıldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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