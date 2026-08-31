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Savaş Çıkınca Altınlarını Toprağa Gömmüştü: Şimdi Tanesi 3 Milyon Dolara Satılıyor

Savaş Çıkınca Altınlarını Toprağa Gömmüştü: Şimdi Tanesi 3 Milyon Dolara Satılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.08.2026 - 15:31
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İkinci Dünya Savaşı’nın eşiğinde servetini korumak isteyen Avrupalı bir koleksiyonerin toprağa gömdüğü tarihi birikim, onlarca yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Toplam değeri 100 milyon doları aşan ve yaklaşık 15 bin nadir parçadan oluşan devasa koleksiyon, nümizmatik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.sixbid.com/blog/the-100-d...
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Ekonomik kriz fırsata dönüştürülerek savaş öncesinde küresel bir arşiv oluşturuldu.

Ekonomik kriz fırsata dönüştürülerek savaş öncesinde küresel bir arşiv oluşturuldu.

Kimliği açıklanmayan koleksiyoner, tarihi birikimi oluşturmaya 1929 Wall Street İflası'nın ardından başladı. Kriz dönemi sebebiyle Philipp von Ferrari gibi tanınmış koleksiyonerlerin ellerindeki nadir parçaları elden çıkarmak zorunda kalması, bu çift için büyük bir fırsat sundu. Piyasadaki durgunluğu değerlendiren koleksiyoner ve eşi, küresel seyahatlere çıkarak 100’den fazla ülke ve bölgeden altın ile gümüş sikkeleri bünyelerine kattı.

Savaş tehdidi üzerine toprağa gömülen servet yarım asır boyunca gizli kaldı.

Savaş tehdidi üzerine toprağa gömülen servet yarım asır boyunca gizli kaldı.

1930’ların sonuna doğru Avrupa genelinde savaş riskinin belirginleşmesi üzerine paha biçilemez sikkeler puro kutuları ve zarflara yerleştirilerek dayanıklı metal kutular içinde mülkün arazisine gömüldü. Savaş yıllarında felç geçiren ve kısa süre sonra hayatını kaybeden adam sakladığı hazineyi çıkaramadı. Koleksiyonerin eşinin konumu aile bireylerine aktarmasıyla başlayan kazı çalışmaları neticesinde 'Traveller Collection' adı verilen arşiv sapasağlam gün ışığına çıkarıldı.

Uzmanlarca incelenen nadir parçalar açık artırmalarda rekor fiyatlarla satıldı.

Uzmanlarca incelenen nadir parçalar açık artırmalarda rekor fiyatlarla satıldı.

2022 yılında başlayan ve aylarca süren incelemelerin ardından satışa sunulan parçalar arasında en büyük ilgiyi 1629 Prag basımı olan 348,5 gram ağırlığındaki 100 dukalık altın sikke gördü. İsviçre merkezli Numismatica Ars Classica tarafından düzenlenen açık artırmada söz konusu eser, komisyon harçlarıyla birlikte yaklaşık 3 milyon dolar karşılığında yeni sahibine kavuştu. Devasa koleksiyona ait diğer parçaların da kataloglama işlemlerinin ardından kademeli olarak açık artırmalarda satışı sürdürülüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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