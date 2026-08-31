Savaş Çıkınca Altınlarını Toprağa Gömmüştü: Şimdi Tanesi 3 Milyon Dolara Satılıyor

2022 yılında başlayan ve aylarca süren incelemelerin ardından satışa sunulan parçalar arasında en büyük ilgiyi 1629 Prag basımı olan 348,5 gram ağırlığındaki 100 dukalık altın sikke gördü. İsviçre merkezli Numismatica Ars Classica tarafından düzenlenen açık artırmada söz konusu eser, komisyon harçlarıyla birlikte yaklaşık 3 milyon dolar karşılığında yeni sahibine kavuştu. Devasa koleksiyona ait diğer parçaların da kataloglama işlemlerinin ardından kademeli olarak açık artırmalarda satışı sürdürülüyor.