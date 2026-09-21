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Erman Toroğlu'ndan Hakem Ali Şansalan'a Sert Sözler: "Küfürü Hak Etmişsin"

Erman Toroğlu'ndan Hakem Ali Şansalan'a Sert Sözler: "Küfürü Hak Etmişsin"

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 21:13
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Erman Toroğlu, hakem Ali Şansalan'ı Sözcü TV'de sert sözlerle eleştirdi. Eleştiriler, Beşiktaş'ın sahasında Amed Sportif'e 3-2 kaybettiği maçın ardından geldi. Toroğlu, verilmeyen bir penaltıyı ve hakemin kart kararlarını hedef aldı.

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Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif'e mağlup oldu, hakem kararını iki taraf da eleştirdi.

Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif'e mağlup oldu, hakem kararını iki taraf da eleştirdi.

Toroğlu, maçtaki kritik bir pozisyonda penaltı beklerken düdük çalınmadığını savundu. Kararın, aynı pozisyon İstanbul'da yaşansa farklı verileceğini iddia etti. Maçın 90+6. dakikasındaki bir pozisyonu da benzer şekilde eleştirdi. Şansalan'ın deneyimine rağmen bazı pozisyonları doğru okuyamadığını söyledi.

Ali Şansalan, gecenin eleştirilen ismiydi.

Ali Şansalan, gecenin eleştirilen ismiydi.

Toroğlu, hakemin bir oyuncuya küfür edildiğini duyduğu halde kart göstermediğini öne sürdü. 'Küfürü duyup atamıyorsan o küfürü hak etmişsindir. Hakem değilsin, adam değilsin...' dedi. Bu sözlerle hakemin otoritesini de sorguladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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