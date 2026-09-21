Erman Toroğlu'ndan Hakem Ali Şansalan'a Sert Sözler: "Küfürü Hak Etmişsin"
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Erman Toroğlu, hakem Ali Şansalan'ı Sözcü TV'de sert sözlerle eleştirdi. Eleştiriler, Beşiktaş'ın sahasında Amed Sportif'e 3-2 kaybettiği maçın ardından geldi. Toroğlu, verilmeyen bir penaltıyı ve hakemin kart kararlarını hedef aldı.
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Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif'e mağlup oldu, hakem kararını iki taraf da eleştirdi.
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Ali Şansalan, gecenin eleştirilen ismiydi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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