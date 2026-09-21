Erman Toroğlu'ndan Hakem Ali Şansalan'a Sert Sözler: "Küfürü Hak Etmişsin"

Toroğlu, maçtaki kritik bir pozisyonda penaltı beklerken düdük çalınmadığını savundu. Kararın, aynı pozisyon İstanbul'da yaşansa farklı verileceğini iddia etti. Maçın 90+6. dakikasındaki bir pozisyonu da benzer şekilde eleştirdi. Şansalan'ın deneyimine rağmen bazı pozisyonları doğru okuyamadığını söyledi.