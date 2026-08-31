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Trabzonspor Bu Kez Deplasmanda Amed Sportif'e 2-1 Mağlup Oldu

Trabzonspor Bu Kez Deplasmanda Amed Sportif'e 2-1 Mağlup Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2026 - 23:31
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Avrupa'dan hayal kırıklığıyla dönen Trabzonspor deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya geldi. Salah'ın erken golüyle öne geçen bordo mavililer 45+5'te kalesinde golü gördü. 

İkinci yarıda iki ekip de karşılıklı ataklarla golü aradı ancak iki takımın golcüleri başarılı olamadı. Maç 1-1 sona erecek derken Amed'de sahneye yıldız golcü Gift Orban çıktı ve ev sahibini 2-1 öne geçirdi.

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İlk devrede karşılıklı goller vardı.

İlk devrede karşılıklı goller vardı.

Mücadeleye hızlı başlayan Amedspor, 4. dakikada Sor'un şutuyla gol aradı ancak kaleci Onana başarılı oldu. Trabzonspor ise 11. dakikada öne geçti. Muçi'nin pasında savunma arkasına sarkan Muhammed Salah, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne taşıdı.

Ev sahibi ekip ilerleyen dakikalarda beraberlik için fırsatlar yakaladı. 25. dakikada Onana'nın ceza sahası dışına çıktığı pozisyonda Ballet'in orta sahadan yaptığı vuruş kalenin yanından auta gitti. 37. dakikada Sor'un sert şutunda ise Onana gole izin vermedi. Amedspor, 42. dakikada da Diagne ile tehlike yarattı ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

İlk yarının uzatma bölümünde Amed Sportif Faaliyetler penaltı kazandı. Dia Saba'nın şutunda topun Melih'in eline çarpmasının ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Diagne'nin vuruşunu Onana çıkardı ancak pozisyonu takip eden Sor, dönen topu tamamlayarak skoru 1-1'e getirdi.

Kalan kısa sürede başka gol olmayınca iki takım soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Amedspor'dan son dakika golü...

Amedspor'dan son dakika golü...

İkinci yarıda iki takım da karşılıklı ataklar geliştirdi. Özellikle Trabzonspor rakip kalede baskı kurdu ancak net pozisyon üretmekte zorlandı. Amedspor ataklarında ise kaleci Onana başarılıydı. Ev sahibi ekip özellikle kontra ataklarla gol ararken son vuruşlarda başarılı olamadı. 

Maç 1-1 bitecek diye düşünülürken 89'da sahneye yıldız golcü Gift Orban çıktı ve Amedspor'u 2-1 öne geçirdi. 

5 dakikalık uzatmada gol olmadı ve Amedspor evinde Trabzonspor'u 2-1 yendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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