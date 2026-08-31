Trabzonspor Bu Kez Deplasmanda Amed Sportif'e 2-1 Mağlup Oldu
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Avrupa'dan hayal kırıklığıyla dönen Trabzonspor deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya geldi. Salah'ın erken golüyle öne geçen bordo mavililer 45+5'te kalesinde golü gördü.
İkinci yarıda iki ekip de karşılıklı ataklarla golü aradı ancak iki takımın golcüleri başarılı olamadı. Maç 1-1 sona erecek derken Amed'de sahneye yıldız golcü Gift Orban çıktı ve ev sahibini 2-1 öne geçirdi.
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İlk devrede karşılıklı goller vardı.
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Amedspor'dan son dakika golü...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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