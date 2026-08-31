Trabzonspor Bu Kez Deplasmanda Amed Sportif'e 2-1 Mağlup Oldu

Mücadeleye hızlı başlayan Amedspor, 4. dakikada Sor'un şutuyla gol aradı ancak kaleci Onana başarılı oldu. Trabzonspor ise 11. dakikada öne geçti. Muçi'nin pasında savunma arkasına sarkan Muhammed Salah, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne taşıdı.

Ev sahibi ekip ilerleyen dakikalarda beraberlik için fırsatlar yakaladı. 25. dakikada Onana'nın ceza sahası dışına çıktığı pozisyonda Ballet'in orta sahadan yaptığı vuruş kalenin yanından auta gitti. 37. dakikada Sor'un sert şutunda ise Onana gole izin vermedi. Amedspor, 42. dakikada da Diagne ile tehlike yarattı ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

İlk yarının uzatma bölümünde Amed Sportif Faaliyetler penaltı kazandı. Dia Saba'nın şutunda topun Melih'in eline çarpmasının ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Diagne'nin vuruşunu Onana çıkardı ancak pozisyonu takip eden Sor, dönen topu tamamlayarak skoru 1-1'e getirdi.

Kalan kısa sürede başka gol olmayınca iki takım soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.