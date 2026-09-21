Amazon ve Google Harekete Geçti: Küresel Devler Rotayı Dubai'den İstanbul'a Çevirdi
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Orta Doğu'da tırmanan İran-İsrail-ABD gerilimi, bölgenin en gözde iş üssü Dubai'nin güvenilirliğini sorgulatmaya başladı. Bu belirsizlik, küresel teknoloji ve enerji devlerinin gözünü İstanbul'a çevirmesine yol açtı. Amazon ve Google'ın başını çektiği hamlede, dev şirketler Dubai'deki bölgesel operasyonlarını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 20 yıllık vergi muafiyeti de İstanbul'un elini güçlendirdi.
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Orta Doğu'daki Gerilim Dubai'nin Güvenini Sarstı.
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Amazon ve Google rotasını İstanbul'a kaydırdı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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