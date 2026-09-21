Amazon ve Google Harekete Geçti: Küresel Devler Rotayı Dubai'den İstanbul'a Çevirdi

Amazon Web Services, Mayıs ayında İstanbul'da Local Zone altyapısını devreye aldı. Google ise Turkcell iş birliğiyle yeni bir Cloud Region açılışını duyurdu; bu adım, 10 yıllık ve 2 milyar dolarlık yatırım planının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Sektör kaynaklarına göre Amazon, Dubai'deki bölgesel operasyonlarının önemli bir bölümünü Türkiye'ye kaydırıyor; Google da benzer hazırlıklar içinde. İstanbul artık sadece bir yatırım pazarı değil, Orta Doğu operasyonları için alternatif bir bölgesel yönetim merkezi olarak konumlandırılıyor. Hareket yalnızca Amazon ve Google ile sınırlı kalmıyor; Dubai merkezli Japon, Çinli, Hintli ve Amerikan şirketler de yönetici ve uzman kadrolarını İstanbul'a kaydırıyor.

Suudi Arabistanlı ve Çinli yatırım grupları da Türkiye'deki fırsatları değerlendiriyor; büyük bir Çin şirketinin Kırklareli'nde yatırım hazırlığında olduğu öğrenildi. Yapay zeka ve bulut teknolojisi talebiyle büyüyen veri merkezi yatırımları da bu tabloda öne çıkan başlıklardan biri; İstanbul ve Trakya bölgesi, veri merkezi yatırımları için gözde adresler arasına giriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni düzenleme de İstanbul'un elini güçlendirdi. Buna göre, İstanbul Finans Merkezi üzerinden yönetilen yabancı operasyonlar, 20 yıl boyunca kurumlar vergisinden tamamen muaf tutulacak. Bu teşvik, İstanbul'u Dubai karşısında vergi avantajı bakımından da öne çıkarıyor.