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Amazon ve Google Harekete Geçti: Küresel Devler Rotayı Dubai'den İstanbul'a Çevirdi

Amazon ve Google Harekete Geçti: Küresel Devler Rotayı Dubai'den İstanbul'a Çevirdi

Google Dubai Amazon
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 22:01
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Orta Doğu'da tırmanan İran-İsrail-ABD gerilimi, bölgenin en gözde iş üssü Dubai'nin güvenilirliğini sorgulatmaya başladı. Bu belirsizlik, küresel teknoloji ve enerji devlerinin gözünü İstanbul'a çevirmesine yol açtı. Amazon ve Google'ın başını çektiği hamlede, dev şirketler Dubai'deki bölgesel operasyonlarını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 20 yıllık vergi muafiyeti de İstanbul'un elini güçlendirdi.

Kaynak: Ekonomim - İmam Güneş

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Orta Doğu'daki Gerilim Dubai'nin Güvenini Sarstı.

Orta Doğu'daki Gerilim Dubai'nin Güvenini Sarstı.

İran, İsrail ve ABD arasında son aylarda tırmanan gerilim, Orta Doğu'nun uzun süredir güvenli liman olarak görülen iş merkezi Dubai için de risk oluşturmaya başladı. Küresel şirketler, bölgesel merkezlerini konumlandırırken artık güvenlik faktörünü çok daha öne çıkarıyor.

Bu değişen algının en somut göstergesi 1-3 Eylül tarihleri arasında Dubai World Trade Centre'da düzenlenen elektrik ve enerji fuarında yaşandı. Fuara katılım gösteren bazı büyük küresel şirketler, üst düzey yöneticilerinin katılımını kısıtlı tutarak dikkat çekti. Sektör kaynakları, bu tablonun Dubai'nin bölgesel merkez olarak konumuna duyulan güvenin sarsıldığının işareti olduğunu belirtiyor.

Amazon ve Google rotasını İstanbul'a kaydırdı.

Amazon ve Google rotasını İstanbul'a kaydırdı.

Amazon Web Services, Mayıs ayında İstanbul'da Local Zone altyapısını devreye aldı. Google ise Turkcell iş birliğiyle yeni bir Cloud Region açılışını duyurdu; bu adım, 10 yıllık ve 2 milyar dolarlık yatırım planının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Sektör kaynaklarına göre Amazon, Dubai'deki bölgesel operasyonlarının önemli bir bölümünü Türkiye'ye kaydırıyor; Google da benzer hazırlıklar içinde. İstanbul artık sadece bir yatırım pazarı değil, Orta Doğu operasyonları için alternatif bir bölgesel yönetim merkezi olarak konumlandırılıyor. Hareket yalnızca Amazon ve Google ile sınırlı kalmıyor; Dubai merkezli Japon, Çinli, Hintli ve Amerikan şirketler de yönetici ve uzman kadrolarını İstanbul'a kaydırıyor.

Suudi Arabistanlı ve Çinli yatırım grupları da Türkiye'deki fırsatları değerlendiriyor; büyük bir Çin şirketinin Kırklareli'nde yatırım hazırlığında olduğu öğrenildi. Yapay zeka ve bulut teknolojisi talebiyle büyüyen veri merkezi yatırımları da bu tabloda öne çıkan başlıklardan biri; İstanbul ve Trakya bölgesi, veri merkezi yatırımları için gözde adresler arasına giriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni düzenleme de İstanbul'un elini güçlendirdi. Buna göre, İstanbul Finans Merkezi üzerinden yönetilen yabancı operasyonlar, 20 yıl boyunca kurumlar vergisinden tamamen muaf tutulacak. Bu teşvik, İstanbul'u Dubai karşısında vergi avantajı bakımından da öne çıkarıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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