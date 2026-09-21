Atletico Madrid, Mourinho'nun Hakem İtirazlarıyla Dalga Geçti

Portekizli teknik adam, Cristian Romero ve Lee Kang-in'in müdahalelerini gösteren karelerle toplantı salonuna girdi. Hakem kuruluna seslendi. 'Hakem 41 yaşında, derbi için tecrübesi yok. Sadece küçük maçlarda görev yapmış zayıf bir hakem. Hakem kurulunu tebrik ederim' dedi. Sözlerini uluslararası deneyim eksikliğine bağladı, baskının altında kaldığını söyledi.