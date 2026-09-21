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Atletico Madrid, Mourinho'nun Hakem İtirazlarıyla Dalga Geçti

Atletico Madrid, Mourinho'nun Hakem İtirazlarıyla Dalga Geçti

Real Madrid Jose Mourinho Atletico Madrid
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 22:34
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Atletico Madrid, La Liga'nın 7. haftasında sahasında ağırladığı Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısına çıkan Jose Mourinho, elindeki pozisyon fotoğraflarıyla hakemi hedef aldı. Atletico Madrid ise yanıtı sosyal medyadan verdi.

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Sarı kart kırmızıya döndü.

Sarı kart kırmızıya döndü.

37. dakikada topa giren Jude Bellingham'a önce sarı kart gösterildi. Hakem kararını değiştirdi, kartı Cristian Romero'ya yazdı. İlk yarının sonlarına doğru Lee Kang-in'in Federico Valverde'ye müdahalesinde kart çıkmadı. 49. dakikada Dean Huijsen'in Giuliano Simeone'ye ceza sahası içinde yaptığı faul penaltıyla cezalandırıldı. Huijsen'e önce sarı kart gösteren hakem, pozisyonu tekrar izledikten sonra oyuncuyu kırmızı kartla ihraç etti.

Elinde fotoğraflarla geldi

Elinde fotoğraflarla geldi

Portekizli teknik adam, Cristian Romero ve Lee Kang-in'in müdahalelerini gösteren karelerle toplantı salonuna girdi. Hakem kuruluna seslendi. 'Hakem 41 yaşında, derbi için tecrübesi yok. Sadece küçük maçlarda görev yapmış zayıf bir hakem. Hakem kurulunu tebrik ederim' dedi. Sözlerini uluslararası deneyim eksikliğine bağladı, baskının altında kaldığını söyledi.

Kulüpten çift dilli yanıt

Kulüpten çift dilli yanıt

Atletico Madrid, Mourinho'nun basın toplantısındaki karesini kendi hesabından yeniden paylaştı. Derbideki tartışmalı pozisyonların görüntülerini de gönderiye ekledi. Paylaşımın altına İspanyolca ve İngilizce aynı cümleyi yazdı. 'Hakemlere yönelik tacizi derhal durdurun' ifadesi kullanıldı. Gönderide Huijsen'in kırmızı kart gördüğü pozisyon da yer aldı.

Videolu yanıt sosyal medyada viral oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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