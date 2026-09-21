Atletico Madrid, Mourinho'nun Hakem İtirazlarıyla Dalga Geçti
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Atletico Madrid, La Liga'nın 7. haftasında sahasında ağırladığı Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısına çıkan Jose Mourinho, elindeki pozisyon fotoğraflarıyla hakemi hedef aldı. Atletico Madrid ise yanıtı sosyal medyadan verdi.
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Sarı kart kırmızıya döndü.
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Elinde fotoğraflarla geldi
Kulüpten çift dilli yanıt
Videolu yanıt sosyal medyada viral oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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