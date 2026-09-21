Türkan Şoray'ın Estetiklerinin Arkasındaki İsim Ortaya Çıktı: Meğer Birçok Ünlü Onun Elinden Geçmiş!

Türk sinemasında bazı isimler vardır, oynadığı karakterlerden çok daha büyük bir şeye dönüşür. Türkan Şoray da tartışmasız onlardan biri. 1960'lı yıllarda sinemaya adım attıktan sonra yüzlerce filmde rol alan, yalnızca oyunculuğuyla değil bakışları, saçları, makyajı ve kendine has tavrıyla koskoca bir dönemin güzellik anlayışını şekillendiren Şoray'a boşuna 'Sultan' demedik.

'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Vesikalı Yarim', 'Dila Hanım', 'Devlerin Aşkı' derken filmografisi zaten başlı başına Yeşilçam tarihi gibi. Bir de meşhur 'Türkan Şoray Kanunları' var tabii!

Sette çalışma saatlerinden öpüşme ve açık sahnelere, çalışma koşullarından özel hayata kadar uzanan kuralları yıllarca konuşulan Şoray, daha kadın oyuncuların sektörde kendi sınırlarını belirlemesinin pek de kolay olmadığı yıllarda kendi şartlarını koyabilen yıldızlardan biriydi. Ama Sultan'ı yalnızca filmleriyle değil, güzelliğiyle de ikonlaştırdık. Kocaman gözleri, dolgun dudakları, belirgin elmacık kemikleri ve özellikle o küçücük, kalkık burnu yıllar içerisinde adeta Türkan Şoray'ın imzasına dönüştü.

Fakat bir gerçek vardı ki yıllardır görmeye alıştığımız ve öve öve bitiremediğimiz Türkan Şoray tamamen doğal güzellerden değildi. Çünkü Şoray'ın yıllar içerisindeki değişimine baktığımızda yüzünde estetik müdahalelerin izlerini görmek mümkün. Hatta bugün oldukça sıradan kabul ettiğimiz bazı işlemlerin o dönem için ne kadar iddialı olduğunu düşününce insan daha da şaşırıyor!

Hazırsanız Sultan'ın yıllar içerisindeki değişimine biraz yakından bakalım! Çünkü özellikle burnundaki dönüşümü fark etmemek pek mümkün değil.