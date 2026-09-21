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Türkan Şoray'ın Estetiklerinin Arkasındaki İsim Ortaya Çıktı: Meğer Birçok Ünlü Onun Elinden Geçmiş!

Türkan Şoray'ın Estetiklerinin Arkasındaki İsim Ortaya Çıktı: Meğer Birçok Ünlü Onun Elinden Geçmiş!

Magazin Türkan Şoray
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2026 - 22:34
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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın yıllar içerisindeki değişimi ve yaptırdığı estetikler uzun zamandır konuşuluyor. Özellikle Şoray'la özdeşleşen o küçük ve kalkık burnunun doğal olmadığını artık pek çoğumuz biliyoruz. Fakat Sultan'ın estetik operasyonunun arkasındaki doktorun kim olduğunu muhtemelen çok daha az kişi duymuştur. Meğer dönemin birçok Yeşilçam yıldızı aynı doktora emanetmiş! Türkan Şoray'dan Filiz Akın'a, Cüneyt Arkın'dan Gönül Yazar'a uzanan listenin arkasından oldukça ilginç bir isim çıktı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yeşilçam'ın "Sultan"ı Türkan Şoray'ın güzelliğini anlatmaya kalksak herhalde sabaha kadar buradayız! Fakat yıllardır hayran olduğumuz o görünümün arkasında yalnızca genetik yoktu.

Yeşilçam'ın "Sultan"ı Türkan Şoray'ın güzelliğini anlatmaya kalksak herhalde sabaha kadar buradayız! Fakat yıllardır hayran olduğumuz o görünümün arkasında yalnızca genetik yoktu.

Türk sinemasında bazı isimler vardır, oynadığı karakterlerden çok daha büyük bir şeye dönüşür. Türkan Şoray da tartışmasız onlardan biri. 1960'lı yıllarda sinemaya adım attıktan sonra yüzlerce filmde rol alan, yalnızca oyunculuğuyla değil bakışları, saçları, makyajı ve kendine has tavrıyla koskoca bir dönemin güzellik anlayışını şekillendiren Şoray'a boşuna 'Sultan' demedik.

'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Vesikalı Yarim', 'Dila Hanım', 'Devlerin Aşkı' derken filmografisi zaten başlı başına Yeşilçam tarihi gibi. Bir de meşhur 'Türkan Şoray Kanunları' var tabii!

Sette çalışma saatlerinden öpüşme ve açık sahnelere, çalışma koşullarından özel hayata kadar uzanan kuralları yıllarca konuşulan Şoray, daha kadın oyuncuların sektörde kendi sınırlarını belirlemesinin pek de kolay olmadığı yıllarda kendi şartlarını koyabilen yıldızlardan biriydi. Ama Sultan'ı yalnızca filmleriyle değil, güzelliğiyle de ikonlaştırdık. Kocaman gözleri, dolgun dudakları, belirgin elmacık kemikleri ve özellikle o küçücük, kalkık burnu yıllar içerisinde adeta Türkan Şoray'ın imzasına dönüştü.

Fakat bir gerçek vardı ki yıllardır görmeye alıştığımız ve öve öve bitiremediğimiz Türkan Şoray tamamen doğal güzellerden değildi. Çünkü Şoray'ın yıllar içerisindeki değişimine baktığımızda yüzünde estetik müdahalelerin izlerini görmek mümkün. Hatta bugün oldukça sıradan kabul ettiğimiz bazı işlemlerin o dönem için ne kadar iddialı olduğunu düşününce insan daha da şaşırıyor!

Hazırsanız Sultan'ın yıllar içerisindeki değişimine biraz yakından bakalım! Çünkü özellikle burnundaki dönüşümü fark etmemek pek mümkün değil.

Eski fotoğrafları bugünkü hafızamızdaki Türkan Şoray görüntüsüyle yan yana koyduğumuzda ilk dikkat çeken yer tabii ki burnu.

Eski fotoğrafları bugünkü hafızamızdaki Türkan Şoray görüntüsüyle yan yana koyduğumuzda ilk dikkat çeken yer tabii ki burnu.

Kariyerinin ilk yıllarında çok daha farklı ve daha kemerli bir burun yapısına sahip olan Şoray'ın sonrasında küçük, kalkık ve yıllarca kendisiyle özdeşleşecek o meşhur burnuna kavuştuğunu görüyoruz. Şoray'ın yıllar içerisinde birden fazla burun operasyonu geçirdiği de uzun zamandır magazin dünyasında anlatılan detaylardan biri. Ama değişim yalnızca burunla sınırlı değil.

Yıllar içerisinde Şoray'ın çene bölgesine müdahale edildiği, göz kapaklarında işlem bulunduğu, göz altı torbalarının alındığı, elmacık kemiklerinin belirginleştirildiği ve dudaklarında dönemin imkanlarıyla silikon kullanıldığı da estetik geçmişi hakkında öne sürülen işlemler arasında. İlerleyen yaşlarında botoks gibi daha güncel uygulamaların da işin içine girdiği konuşuldu tabii.

Bugünün estetik dünyasını düşününce kulağa çok şaşırtıcı gelmeyebilir. Fakat bahsettiğimiz dönüşümün önemli bir kısmının 1960'lı yıllarda başladığını düşünün! Estetik cerrahinin bugünkü kadar ulaşılabilir olmadığı, sosyal medyada doktorların öncesi-sonrası fotoğraflarının dolaşmadığı, bırakın dolguyu botoksun bile hayatımızda olmadığı yıllarda Şoray'ın yüzünde son derece dengeli bir dönüşüm yaratılmış.

Özellikle burnu öylesine başarılı olmuş ki yıllar içerisinde 'Türkan Şoray burnu' başlı başına bir güzellik referansına dönüşmüş durumda. Peki Sultan'ın yüzündeki en belirgin değişimlerden birine imza atan o doktor kimdi?

Meğer Türkan Şoray'ın meşhur burnunun arkasında dönemin yıldızlarının kapısını aşındırdığı bir isim varmış: Dr. Erdoğan Konuk!

Meğer Türkan Şoray'ın meşhur burnunun arkasında dönemin yıldızlarının kapısını aşındırdığı bir isim varmış: Dr. Erdoğan Konuk!

Bugün ismini pek çoğumuz ilk kez duyuyor olabiliriz ama Erdoğan Konuk, Türkiye'de estetik yüz cerrahisinin öncü isimlerinden biriydi. 1926 yılında İstanbul'da doğan Konuk, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Kulak Burun Boğaz uzmanı oldu. Asıl hikaye ise sonrasında başladı.

Konuk, 1956-1957 yıllarında Paris Tıp Fakültesi'ne giderek plastik ve rekonstrüktif cerrahi, maksillofasiyal cerrahi ve estetik yüz cerrahisi alanlarında çalışan önemli isimlerle eğitim aldı. Ardından İngiltere'ye giderek Oxford'daki Churchill Hastanesi Plastik Cerrahi Merkezi'ndeki çalışmaları da takip etti. Türkiye'ye döndüğünde ise özellikle rinoplasti, yani burun estetiği üzerine yoğunlaştı. Ve belli ki eli de epey hafifmiş!

Çünkü dönemin sinema ve sahne dünyasının yıldızları birer birer Erdoğan Konuk'un kapısını çalmaya başlamış. Estetik cerrah Hayati Akbaş'ın yıllar sonra anlattığına göre Türkan Şoray, Filiz Akın ve Cüneyt Arkın'ın burunlarını yapan isim Erdoğan Konuk'tu. Hatta Akbaş, Şoray'ın burnunun dönemin şartlarına göre ne kadar başarılı olduğunu anlatırken bugün aynı sonucu kendisinin bile elde etmekte zorlanacağını söyleyecek kadar Konuk'un işine dikkat çekmişti.

Üstelik elimizde dönemin magazin arşivleri de var. 1965 tarihli Ses dergisinde Erdoğan Konuk'un Sevda Ferdağ'ın burun ameliyatını yaptığı açıkça anlatılırken; Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın gibi isimlerin de estetik operasyon geçiren Yeşilçam yıldızları arasında olduğu yazılıyor.

1969 tarihli 7 Gün dergisinde ise Erdoğan Konuk için kullanılan tanım zaten her şeyi özetliyor: 'Film yıldızları ve sosyetenin burun babası.' Aynı sayının içeriğinde Türkan Şoray, Filiz Akın, Sevda Ferdağ, Cüneyt Arkın, Gönül Yazar, Leyla Sayar ve Semiramis Pekkan gibi dönemin yıldızlarının isimleri Erdoğan Konuk'la birlikte anılıyor. Konuk'un 2011'deki vefatının ardından yayımlanan haberlerde de Türkan Şoray, Filiz Akın, Cüneyt Arkın ve Fatma Girik başta olmak üzere sinema ve sahne dünyasından pek çok ünlünün burun estetiğini yaptığı aktarılmıştı.

Yani anlayacağınız, bugün ünlülerin peşinden koştuğu meşhur estetik doktorlarının Yeşilçam versiyonu da varmış! Hem de öyle bir doktor ki Türkan Şoray'dan Filiz Akın'a, Cüneyt Arkın'dan Fatma Girik'e uzanan bir listenin yüzünde imzasını bırakmış...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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