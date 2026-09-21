Türkan Şoray'ın Estetiklerinin Arkasındaki İsim Ortaya Çıktı: Meğer Birçok Ünlü Onun Elinden Geçmiş!
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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın yıllar içerisindeki değişimi ve yaptırdığı estetikler uzun zamandır konuşuluyor. Özellikle Şoray'la özdeşleşen o küçük ve kalkık burnunun doğal olmadığını artık pek çoğumuz biliyoruz. Fakat Sultan'ın estetik operasyonunun arkasındaki doktorun kim olduğunu muhtemelen çok daha az kişi duymuştur. Meğer dönemin birçok Yeşilçam yıldızı aynı doktora emanetmiş! Türkan Şoray'dan Filiz Akın'a, Cüneyt Arkın'dan Gönül Yazar'a uzanan listenin arkasından oldukça ilginç bir isim çıktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Yeşilçam'ın "Sultan"ı Türkan Şoray'ın güzelliğini anlatmaya kalksak herhalde sabaha kadar buradayız! Fakat yıllardır hayran olduğumuz o görünümün arkasında yalnızca genetik yoktu.
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Eski fotoğrafları bugünkü hafızamızdaki Türkan Şoray görüntüsüyle yan yana koyduğumuzda ilk dikkat çeken yer tabii ki burnu.
Meğer Türkan Şoray'ın meşhur burnunun arkasında dönemin yıldızlarının kapısını aşındırdığı bir isim varmış: Dr. Erdoğan Konuk!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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