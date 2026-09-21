31 Yaş Küçük Eşiyle Görüntülenen Nicolas Cage'in Son Hali Gündem Oldu!
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Hollywood'un en renkli isimlerinden Nicolas Cage bu kez filmleriyle değil, son haliyle gündemde! 62 yaşındaki oyuncu, kendisinden tam 31 yaş küçük eşi Riko Shibata ile katıldığı davette görüntülendi. Yıllardır koyu renk saçlarıyla görmeye alıştığımız Cage'in gri saçları ve gür beyaz sakalı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun yeni imajı, çift arasındaki yaş farkını da hiç olmadığı kadar görünür hale getirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hollywood'un en kendine has yıldızlarından Nicolas Cage, yıllar içinde yalnızca filmleriyle değil, değişen imajıyla ve bir hayli renkli özel hayatıyla da gündemden düşmeyen isimlerden biri oldu.
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Çünkü Nicolas Cage bugüne kadar tam beş kez nikah masasına oturdu! Üstelik evliliklerinden biri yalnızca birkaç gün sürdü.
Nicolas Cage ve Riko Shibata'nın 31 yıllık yaş farkı ilk günden beri dikkat çekiyor. Çiftin son görüntülerinde ise bu kez gözler Riko'dan çok Cage'in değişen imajına kaydı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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