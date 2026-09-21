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31 Yaş Küçük Eşiyle Görüntülenen Nicolas Cage'in Son Hali Gündem Oldu!

31 Yaş Küçük Eşiyle Görüntülenen Nicolas Cage'in Son Hali Gündem Oldu!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2026 - 21:04
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Hollywood'un en renkli isimlerinden Nicolas Cage bu kez filmleriyle değil, son haliyle gündemde! 62 yaşındaki oyuncu, kendisinden tam 31 yaş küçük eşi Riko Shibata ile katıldığı davette görüntülendi. Yıllardır koyu renk saçlarıyla görmeye alıştığımız Cage'in gri saçları ve gür beyaz sakalı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun yeni imajı, çift arasındaki yaş farkını da hiç olmadığı kadar görünür hale getirdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hollywood'un en kendine has yıldızlarından Nicolas Cage, yıllar içinde yalnızca filmleriyle değil, değişen imajıyla ve bir hayli renkli özel hayatıyla da gündemden düşmeyen isimlerden biri oldu.

Hollywood'un en kendine has yıldızlarından Nicolas Cage, yıllar içinde yalnızca filmleriyle değil, değişen imajıyla ve bir hayli renkli özel hayatıyla da gündemden düşmeyen isimlerden biri oldu.

Hollywood denince akla gelen o klasik başrol oyuncusu kalıbına hiçbir zaman tam olarak sığmadı Nicolas Cage. 62 yaşındaki oyuncu, 1980'li yıllarda başlayan kariyerini onlarca film, birbirinden farklı karakter ve zaman zaman 'Nicolas Cage yine ne yapıyor?' dedirten tercihlerle bugüne kadar taşıdı.

Üstelik kendisi sinema dünyasının en meşhur ailelerinden birinin üyesi. Yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeğeni olan Cage, kariyerinin başında ailesinin şöhretinden bağımsız ilerleyebilmek için Coppola soyadını kullanmamayı tercih etmişti. 'Leaving Las Vegas'la kazandığı Oscar'ın yanı sıra 'Face/Off', 'Con Air', 'Gone in 60 Seconds', 'National Treasure' ve tabii ki 'Ghost Rider' gibi yapımlarla hafızalara kazındı. Yıllar içinde kariyerinde inişler çıkışlar yaşasa da üretmekten hiç vazgeçmedi.

Bugün 62 yaşında olmasına rağmen hala peş peşe projelerde karşımıza çıkan Cage'in özel hayatı da en az filmografisi kadar hareketli desek pek de abartmış olmayız.

Çünkü Nicolas Cage bugüne kadar tam beş kez nikah masasına oturdu! Üstelik evliliklerinden biri yalnızca birkaç gün sürdü.

Çünkü Nicolas Cage bugüne kadar tam beş kez nikah masasına oturdu! Üstelik evliliklerinden biri yalnızca birkaç gün sürdü.

Cage'in aşk hayatında gerçekten yok yok... İlk evliliğini 1995 yılında oyuncu Patricia Arquette ile yapan Cage'in bu evliliği 2001 yılında sona erdi. Ardından 2002'de Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley ile nikah masasına oturdu. Fakat oldukça ses getiren bu evlilik de uzun soluklu olmadı.

2004 yılında Alice Kim ile evlenen Cage'in en uzun evliliği ise bu oldu. Çift 2016'da yollarını ayırdı ve bu evlilikten Kal-El adında bir oğulları dünyaya geldi. 2019 yılında bu kez Erika Koike ile evlenen Cage'in dördüncü evliliği ise adeta göz açıp kapayıncaya kadar bitti. Yalnızca birkaç gün sonra evliliğin iptali için başvurdu.

Cage'in ayrıca eski sevgilisi Christina Fulton'dan Weston adında bir oğlu bulunuyor. Derken hayatına kendisinden tam 31 yaş küçük Riko Shibata girdi.

Nicolas Cage ve Riko Shibata'nın 31 yıllık yaş farkı ilk günden beri dikkat çekiyor. Çiftin son görüntülerinde ise bu kez gözler Riko'dan çok Cage'in değişen imajına kaydı!

Nicolas Cage ve Riko Shibata'nın 31 yıllık yaş farkı ilk günden beri dikkat çekiyor. Çiftin son görüntülerinde ise bu kez gözler Riko'dan çok Cage'in değişen imajına kaydı!

Nicolas Cage ve Japon Riko Shibata, Cage'in 'Prisoners of the Ghostland' için Japonya'da bulunduğu dönemde tanıştı. Pandemi döneminde bir süre ayrı kalan ikilinin nişanı bile klasik değildi. Cage, Riko'ya FaceTime üzerinden evlenme teklif etmiş ve yüzüğü Japonya'ya göndermişti.

Çift, Şubat 2021'de Las Vegas'ta oldukça küçük bir törenle evlendi. 2022 yılında da kızları August Francesca Coppola Cage dünyaya geldi. Böylece Nicolas Cage üçüncü kez baba oldu. Şimdilerde 31 yaşında olan Riko Shibata ile 62 yaşındaki Nicolas Cage arasında tam 31 yaş bulunuyor.

Çift son olarak Los Angeles'taki Lucas Museum of Narrative Art'ın açılış gecesinde yan yana görüntülendi. Fakat fotoğraflar ortaya çıkınca bu kez yalnızca aralarındaki yaş farkı konuşulmadı.

Çünkü daha birkaç ay önce koyu renk saçları ve sakalsız haliyle gördüğümüz Nicolas Cage, bu kez tamamen griye dönmüş saçları ve gür beyaz sakalıyla kırmızı halıya çıktı. Yıllardır koyu saçlarıyla görmeye alıştığımız Cage'in doğal beyazlarını ortaya çıkaran yeni imajı, 31 yaş genç eşinin yanında haliyle yaş farkını da çok daha görünür hale getirdi.

Bir süredir olduğundan daha genç gösteren imajıyla görmeye alıştığımız 62 yaşındaki oyuncu, bu kez yaşını saklamayan haliyle karşımızdaydı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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