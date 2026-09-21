31 Yaş Küçük Eşiyle Görüntülenen Nicolas Cage'in Son Hali Gündem Oldu!

Hollywood denince akla gelen o klasik başrol oyuncusu kalıbına hiçbir zaman tam olarak sığmadı Nicolas Cage. 62 yaşındaki oyuncu, 1980'li yıllarda başlayan kariyerini onlarca film, birbirinden farklı karakter ve zaman zaman 'Nicolas Cage yine ne yapıyor?' dedirten tercihlerle bugüne kadar taşıdı.

Üstelik kendisi sinema dünyasının en meşhur ailelerinden birinin üyesi. Yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeğeni olan Cage, kariyerinin başında ailesinin şöhretinden bağımsız ilerleyebilmek için Coppola soyadını kullanmamayı tercih etmişti. 'Leaving Las Vegas'la kazandığı Oscar'ın yanı sıra 'Face/Off', 'Con Air', 'Gone in 60 Seconds', 'National Treasure' ve tabii ki 'Ghost Rider' gibi yapımlarla hafızalara kazındı. Yıllar içinde kariyerinde inişler çıkışlar yaşasa da üretmekten hiç vazgeçmedi.

Bugün 62 yaşında olmasına rağmen hala peş peşe projelerde karşımıza çıkan Cage'in özel hayatı da en az filmografisi kadar hareketli desek pek de abartmış olmayız.