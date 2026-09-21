Kocaeli ve İstanbul'u Geride Bıraktı: Konut Fiyatı Artışında Yeni Zirve
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Türkiye genelinde konut piyasasında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Emlakjet'in Endeksa verileriyle hazırladığı Ağustos 2026 raporuna göre, 30 il arasında konut fiyatlarındaki yıllık artışın en yüksek olduğu şehir Ankara oldu. Başkentte metrekare fiyatları yüzde 28,2 yükselirken bu artış Kocaeli ve İstanbul'u geride bıraktı. Peki Türkiye genelinde ortalama ev fiyatı kaç TL'ye ulaştı, İstanbul'da satışlar nasıl bir seyir izledi?
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Ankara metrekare fiyatında yüzde 28,2 artışla Kocaeli ve İstanbul'u geride bıraktı.
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İstanbul'da ortalama konut fiyatı bir yılda 1 milyon 400 bin TL birden arttı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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