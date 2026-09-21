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Kocaeli ve İstanbul'u Geride Bıraktı: Konut Fiyatı Artışında Yeni Zirve

Kocaeli ve İstanbul'u Geride Bıraktı: Konut Fiyatı Artışında Yeni Zirve

Ankara Konut
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 21:01
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Türkiye genelinde konut piyasasında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Emlakjet'in Endeksa verileriyle hazırladığı Ağustos 2026 raporuna göre, 30 il arasında konut fiyatlarındaki yıllık artışın en yüksek olduğu şehir Ankara oldu. Başkentte metrekare fiyatları yüzde 28,2 yükselirken bu artış Kocaeli ve İstanbul'u geride bıraktı. Peki Türkiye genelinde ortalama ev fiyatı kaç TL'ye ulaştı, İstanbul'da satışlar nasıl bir seyir izledi?

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Ankara metrekare fiyatında yüzde 28,2 artışla Kocaeli ve İstanbul'u geride bıraktı.

Ankara metrekare fiyatında yüzde 28,2 artışla Kocaeli ve İstanbul'u geride bıraktı.

Emlakjet'in Endeksa verileriyle hazırladığı rapora göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 42 bin 488 TL'ye, ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 311 bin TL'ye yükseldi. Son bir yılda nominal bazda yüzde 23,5 artış yaşanırken, enflasyondan arındırılmış hesaplamada tablo tam tersine döndü; reel değişim yüzde 6,2 gerileme olarak kayıtlara geçti.

30 il arasında yapılan karşılaştırmada Ankara, yüzde 28,2'lik yıllık artışla listenin zirvesine yerleşti. Başkenti yüzde 27,8 ile Kocaeli, yüzde 27,2 ile de İstanbul takip etti. Reel değişim tablosunda ise durum değişti: Ankara, yüzde 2,6'lık kayıpla değer erimesinin en az yaşandığı il olarak öne çıktı. Bu sonuç, fiyat artışının şehirden şehre farklılaştığını ve büyükşehirlerdeki konut talebinin enflasyona rağmen canlılığını koruduğunu ortaya koyuyor.

İstanbul'da ortalama konut fiyatı bir yılda 1 milyon 400 bin TL birden arttı.

İstanbul'da ortalama konut fiyatı bir yılda 1 milyon 400 bin TL birden arttı.

İstanbul'da ortalama konut satış fiyatı 7 milyon 359 bin 550 TL'ye ulaştı. Ağustos 2025'te bu rakam 5 milyon 996 bin 58 TL seviyesindeydi; yani metropolde bir yıl içinde ortalama ev fiyatına yaklaşık 1 milyon 400 bin TL birden eklendi. Hızlı artışa rağmen İstanbul, fiyat düzeyi bakımından hâlâ Türkiye'nin en pahalı konut piyasası olma özelliğini koruyor. Ankara'daki artış oranı daha yüksek görünse de İstanbul, ulaştığı toplam rakamla alıcılar için hâlâ en zorlu şehir olma konumunu sürdürüyor.

Fiyatlardaki yükselişe karşın satış adetlerinde gerileme dikkat çekti. Ağustos 2026'da Türkiye genelinde 127 bin 410 konut el değiştirdi; bu rakam bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalışa işaret ediyor. İstanbul'da 20 bin 426, Ankara'da ise 10 bin 851 konut satıldı. Buna karşın ipotekli satışlarda farklı bir tablo oluştu: kredili konut alımları yıllık bazda yüzde 7,2 artış gösterdi; bu da alıcıların yüksek fiyatlara rağmen krediye yönelmeye devam ettiğini gösteriyor. Böylece Ağustos 2026 itibarıyla konut piyasasında fiyatların hızla yükseldiği, buna karşın satış adetlerinin gerilediği bir tablo ortaya çıkmış oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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