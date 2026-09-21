Kocaeli ve İstanbul'u Geride Bıraktı: Konut Fiyatı Artışında Yeni Zirve

Emlakjet'in Endeksa verileriyle hazırladığı rapora göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 42 bin 488 TL'ye, ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 311 bin TL'ye yükseldi. Son bir yılda nominal bazda yüzde 23,5 artış yaşanırken, enflasyondan arındırılmış hesaplamada tablo tam tersine döndü; reel değişim yüzde 6,2 gerileme olarak kayıtlara geçti.

30 il arasında yapılan karşılaştırmada Ankara, yüzde 28,2'lik yıllık artışla listenin zirvesine yerleşti. Başkenti yüzde 27,8 ile Kocaeli, yüzde 27,2 ile de İstanbul takip etti. Reel değişim tablosunda ise durum değişti: Ankara, yüzde 2,6'lık kayıpla değer erimesinin en az yaşandığı il olarak öne çıktı. Bu sonuç, fiyat artışının şehirden şehre farklılaştığını ve büyükşehirlerdeki konut talebinin enflasyona rağmen canlılığını koruduğunu ortaya koyuyor.