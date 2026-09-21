Trafik Kazası Verileriyle 15,6 Milyar Liralık Vurgun Yapıldı İddiası

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek bazı hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından da incelemeler gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre incelemelerde bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı para transferleri yapıldığı belirlendi.