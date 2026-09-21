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Trafik Kazası Verileriyle 15,6 Milyar Liralık Vurgun Yapıldı İddiası

Trafik Kazası Verileriyle 15,6 Milyar Liralık Vurgun Yapıldı İddiası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 21:11
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Trafik kazası geçiren kişilerin verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek bazı hukuk büroları ve hasar danışmanlık firmalarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 825 kişi hakkında işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 253 bin kişiden vekaletname alındığını ve bu yöntemle 15,6 milyar liralık haksız kazanç sağlandığının tespit edildiğini bildirdi.

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Vurgunun temelinde kişisel verilerin ele geçirilmesi var.

Vurgunun temelinde kişisel verilerin ele geçirilmesi var.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek bazı hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından da incelemeler gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre incelemelerde bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı para transferleri yapıldığı belirlendi.

253 kin kişiden vekalet alındı iddiası vurgunun boyutunu gösteriyor.

253 kin kişiden vekalet alındı iddiası vurgunun boyutunu gösteriyor.

Soruşturma kapsamında, trafik kazası geçiren 253 bin kişinin ısrarlı aramalar ve yanıltıcı bilgilerle vekaletname vermeye yönlendirildiği iddia edildi. Bakan Gürlek, bu yöntemle 15,6 milyar liralık haksız kazanç elde edildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 825 kişi hakkında işlem başlatılırken İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Gürlek, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kullanılmasına ve trafik kazalarının haksız kazanç sağlamak amacıyla istismar edilmesine ilişkin soruşturmaların devam edeceğini bildirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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