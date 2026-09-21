Trafik Kazası Verileriyle 15,6 Milyar Liralık Vurgun Yapıldı İddiası
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Trafik kazası geçiren kişilerin verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek bazı hukuk büroları ve hasar danışmanlık firmalarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 825 kişi hakkında işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 253 bin kişiden vekaletname alındığını ve bu yöntemle 15,6 milyar liralık haksız kazanç sağlandığının tespit edildiğini bildirdi.
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Vurgunun temelinde kişisel verilerin ele geçirilmesi var.
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253 kin kişiden vekalet alındı iddiası vurgunun boyutunu gösteriyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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