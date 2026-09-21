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Yapay Zeka Kullanarak Zengin Olmanın Formülü: Yapay Zeka Milyonerlerinin Gizlediği Gerçek Ortaya Çıktı

Yapay Zeka Kullanarak Zengin Olmanın Formülü: Yapay Zeka Milyonerlerinin Gizlediği Gerçek Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 21:14
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Herkes yapay zeka ile zengin olmanın yolunu ararken, yeni nesil milyonerler ezber bozan bir taktik uyguluyor. 2026 verileri, yapay zekayı her işe koşanların değil, sadece önlerindeki en büyük engeli aşmak için kullananların kazandığını ortaya koyuyor.

Kaynak: https://www.entrepreneur.com/business...
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Yapay zekanın iş dünyasında yepyeni bir zenginler sınıfı yarattığı artık herkesin bildiği bir gerçek.

Yapay zekanın iş dünyasında yepyeni bir zenginler sınıfı yarattığı artık herkesin bildiği bir gerçek.

Ancak sektördeki genel kanının aksine, bu yeni milyonerler günün her saatini yapay zeka araçlarıyla boğuşarak geçirmiyorlar. Piyasada sürekli olarak daha fazla komut yazmanız, daha çok içerik üretmeniz ve sayısız uygulamayı birbirine bağlamanız gerektiği pompalanıyor. Oysa gece yarılarına kadar ekran başında tüm iş yükünü sırtlananlar, pastanın en büyük dilimini alanlar değil. Gerçek başarı, yapay zekayı bir asistan gibi her işe koşturmaktan ziyade, en yüksek finansal getiriyi sağlayacak o tek bir kırılma noktasında kullanmaktan geçiyor. Başarılı girişimciler, sistemin geri kalanında yapay zekayı tamamen görmezden gelme cesaretini gösteriyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan 2026 Intuit QuickBooks Yapay Zeka Etkisi Raporu, bu durumu net bir şekilde rakamlara döküyor. Rapora göre, işletmelerin yüzde 43'ü gelirlerindeki artışı doğrudan yapay zekaya bağlarken, zarar ettiğini söyleyenlerin oranı sadece yüzde ikide kalıyor. Aradaki bu devasa uçurum, yapay zekayı basit günlük işleri halletmek için kullananlarla, sektördeki en büyük 'dar boğazı' aşmak için stratejik bir silah olarak konumlandıranlar arasındaki farktan doğuyor. Örneğin, yazılım bilgisi olmayan birinin sadece günlük konuşma diliyle bir uygulama geliştirmesini sağlayan sistemler, meselenin sadece yapay zekanın kod yazması olmadığını gösteriyor. Asıl mesele, insanların yüzde 99'unun sektöre girmesini engelleyen o büyük duvarın yıkılmış olması.

İşin en çarpıcı kısmı ise yapay zekanın nerede kullanılmaması gerektiğini bilmekte yatıyor.

İşin en çarpıcı kısmı ise yapay zekanın nerede kullanılmaması gerektiğini bilmekte yatıyor.

Yakın zamanda 700 müşteri temsilcisinin işini tek bir sohbet robotuna devrederek 40 milyon dolar kâr eden bir şirketin hikayesi sektörde dilden dile dolaşıyor. Ancak asıl haber değeri taşıyan detay, bu devasa tasarrufun ardından şirketin geri adım atarak yeniden insanları işe almaya başlamasıdır. Çünkü yapay zekanın müşteri iletişiminde asla dokunmaması gereken kritik alanlar bulunuyor. İşte sadece yapay zekaya para harcayanlarla ondan servet kazananları ayıran en ince çizgi, bu sınırları doğru çizebilmekten geçiyor. Finansman, işe alım ve altyapı gibi eski dönemin aşılmaz görünen engelleri artık ortadan kalkarken, girişimciler için bu yeni dönemin şifreleri yavaş yavaş çözülüyor.

Bu stratejileri uygulamak ve sektöründeki rakiplerin aşamadığı engelleri tek bir kopyala-yapıştır işlemiyle fırsata çevirmek isteyenler için yeni kaynaklar da gün yüzüne çıkıyor. Sektördeki fırsatları tanıma ve sorunların ortak noktalarını bulma konularına odaklanan 'The Wolf is at The Door' isimli yeni kitabın bir bölümü ile birlikte sunulan Yapay Zeka Başarı Kiti, bu dönüşüme ayak uydurmak isteyenler için ücretsiz olarak erişime açılmış durumda. Artık kapı sadece teknoloji devleri için değil, doğru hamleyi yapmayı bilen herkes için ardına kadar açık bekliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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